Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 16GB (ES.16G21.GSH)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 16GB (ES.16G21.GSH)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 отлично подойдет владельцам ноутбуков, которым не хватает стандартного объема ОЗУ для комфортной работы. Он предназначен для апгрейда офисных и мультимедийных ноутбуков, чтобы сделать их отзывчивее при работе с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, легким монтажом видео или нетребовательными играми. Объема в 16 ГБ достаточно для решения большинства повседневных задач с хорошим запасом, что делает память практичным и экономичным выбором для модернизации.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти четвертого поколения - DDR4, который стал стандартом для многих современных ноутбуков и обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, специально разработанный для компактных систем: ноутбуков, моноблоков и мини-ПК. Это означает, что планка физически не подойдет к настольной материнской плате с обычными слотами DIMM, поэтому совместимость именно с портативной платформой критически важна.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 16 ГБ, что является отличным вариантом для замены или добавления к уже установленной памяти в ноутбуке. Частота 3200 МГц (которая соответствует обозначению PC25600) обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности переключения между задачами и общей отзывчивости системы. В реальных условиях такая связка объема и частоты позволяет держать открытыми десятки вкладок, работать с большими документами и таблицами без подтормаживаний, а также обеспечит более высокий минимальный FPS в играх, чувствительных к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL22 (22-22-22-52), определяют задержки при обращении к данным. В сочетании с частотой 3200 МГц они обеспечивают хороший баланс между скоростью и стабильностью работы для большинства ноутбуков. Стандартное рабочее напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что способствует энергоэффективности и снижению тепловыделения. Данная модель не имеет предустановленных профилей автоматического разгона вроде XMP, характерных для настольных модулей, и будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой процессором и материнской платой вашего ноутбука, обычно при активации профиля JEDEC.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Это касается платформ на процессорах Intel Core 8-го поколения и новее, а также современных мобильных процессорах AMD Ryzen. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего ноутбука, чтобы убедиться, что он поддерживает именно DDR4, а не более старое поколение DDR3, так как они не взаимозаменяемы. Также стоит уточнить максимально поддерживаемый объем памяти на один слот и общий для системы, так как некоторые модели ноутбуков могут иметь ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов, что является стандартом для большинства портативных систем. Низкопрофильный дизайн гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и отсутствие конфликтов с другими компонентами. Отсутствие массивного охлаждения компенсируется низким рабочим напряжением и оптимизированным тепловыделением, достаточным для стабильной работы в ограниченном пространстве мобильного устройства. Подсветка (RGB) здесь также не предусмотрена, что соответствует целевой задаче - надежному и незаметному апгрейду.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет увеличения пропускной способности, рекомендуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Перед покупкой проверьте, сколько слотов под память доступно в вашем ноутбуке. Если вы добавляете эту планку к уже установленной, старайтесь подобрать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объемом, чтобы избежать потенциальной нестабильности и работы всей памяти на наихудших параметрах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая несовместимость между поколениями DDR: модуль DDR4 физически не установится в слот DDR3. Убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает частоту 3200 МГц; если платформа поддерживает только 2666 МГц, память будет работать на этой более низкой скорости. Помните, что в ноутбуках частота памяти также зависит от возможностей встроенного контроллера памяти процессора. Этот модуль оптимально подойдет для пользователей, желающих быстро и без лишних сложностей увеличить производительность своего ноутбука. Если вам нужна максимальная производительность для игр или работы с графикой, убедитесь, что ваша система поддерживает двухканальный режим и рассмотрите покупку пары таких модулей. Для очень старых ноутбуков сначала проверьте поколение установленной памяти.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 отлично подойдет владельцам ноутбуков, которым не хватает стандартного объема ОЗУ для комфортной работы. Он предназначен для апгрейда офисных и мультимедийных ноутбуков, чтобы сделать их отзывчивее при работе с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, легким монтажом видео или нетребовательными играми. Объема в 16 ГБ достаточно для решения большинства повседневных задач с хорошим запасом, что делает память практичным и экономичным выбором для модернизации.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти четвертого поколения - DDR4, который стал стандартом для многих современных ноутбуков и обеспечивает улучшенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, специально разработанный для компактных систем: ноутбуков, моноблоков и мини-ПК. Это означает, что планка физически не подойдет к настольной материнской плате с обычными слотами DIMM, поэтому совместимость именно с портативной платформой критически важна.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 16 ГБ, что является отличным вариантом для замены или добавления к уже установленной памяти в ноутбуке. Частота 3200 МГц (которая соответствует обозначению PC25600) обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности переключения между задачами и общей отзывчивости системы. В реальных условиях такая связка объема и частоты позволяет держать открытыми десятки вкладок, работать с большими документами и таблицами без подтормаживаний, а также обеспечит более высокий минимальный FPS в играх, чувствительных к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL22 (22-22-22-52), определяют задержки при обращении к данным. В сочетании с частотой 3200 МГц они обеспечивают хороший баланс между скоростью и стабильностью работы для большинства ноутбуков. Стандартное рабочее напряжение для DDR4 составляет 1.2 В, что способствует энергоэффективности и снижению тепловыделения. Данная модель не имеет предустановленных профилей автоматического разгона вроде XMP, характерных для настольных модулей, и будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой процессором и материнской платой вашего ноутбука, обычно при активации профиля JEDEC.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Это касается платформ на процессорах Intel Core 8-го поколения и новее, а также современных мобильных процессорах AMD Ryzen. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего ноутбука, чтобы убедиться, что он поддерживает именно DDR4, а не более старое поколение DDR3, так как они не взаимозаменяемы. Также стоит уточнить максимально поддерживаемый объем памяти на один слот и общий для системы, так как некоторые модели ноутбуков могут иметь ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов, что является стандартом для большинства портативных систем. Низкопрофильный дизайн гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и отсутствие конфликтов с другими компонентами. Отсутствие массивного охлаждения компенсируется низким рабочим напряжением и оптимизированным тепловыделением, достаточным для стабильной работы в ограниченном пространстве мобильного устройства. Подсветка (RGB) здесь также не предусмотрена, что соответствует целевой задаче - надежному и незаметному апгрейду.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет увеличения пропускной способности, рекомендуется установить вторую идентичную планку в парный слот. Перед покупкой проверьте, сколько слотов под память доступно в вашем ноутбуке. Если вы добавляете эту планку к уже установленной, старайтесь подобрать модуль с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и объемом, чтобы избежать потенциальной нестабильности и работы всей памяти на наихудших параметрах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - строгая несовместимость между поколениями DDR: модуль DDR4 физически не установится в слот DDR3. Убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает частоту 3200 МГц; если платформа поддерживает только 2666 МГц, память будет работать на этой более низкой скорости. Помните, что в ноутбуках частота памяти также зависит от возможностей встроенного контроллера памяти процессора. Этот модуль оптимально подойдет для пользователей, желающих быстро и без лишних сложностей увеличить производительность своего ноутбука. Если вам нужна максимальная производительность для игр или работы с графикой, убедитесь, что ваша система поддерживает двухканальный режим и рассмотрите покупку пары таких модулей. Для очень старых ноутбуков сначала проверьте поколение установленной памяти.
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