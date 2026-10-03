Память оперативная Kingston 16GB 4800MHz DDR4 (KF448C19RB2K2/16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB 4800MHz DDR4 (KF448C19RB2K2/16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти - отличный выбор для пользователей, которые хотят выжать максимум производительности из современных платформ без переплаты за премиальные решения. Он прекрасно подойдет для сборки мощного игрового ПК, где высокая частота памяти положительно скажется на частоте кадров в требовательных проектах, особенно при использовании процессоров с мощной интегрированной графикой или в связке с дискретной видеокартой. Также память будет полезна в рабочих станциях для монтажа видео, работы с большими массивами данных и в сценариях активной многозадачности, где 16 гигабайт объема обеспечивают комфортную работу с множеством приложений одновременно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному стандарту DDR4, который на момент выхода обеспечивает отличный баланс цены и производительности для большинства сборок. Используется форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами настольных материнских плат. Важно помнить, что поколение памяти DDR4 физически и электрически несовместимо ни с более старыми слотами DDR3, ни с новыми DDR5, поэтому при покупке необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип оперативной памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - оптимальный объем для современных игр и серьезной работы. Номинальная частота работы составляет 4800 МГц, что является высоким показателем для стандарта DDR4 и гарантирует высокую пропускную способность. В играх это может выразиться в увеличении минимального FPS и снижении задержек, а в рабочих приложениях, особенно тех, что активно работают с памятью, ускорит выполнение операций рендеринга и обработки данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что в связке с высокой частотой 4800 МГц говорит о сбалансированном подходе к проектированию модулей. Для достижения такой высокой частоты модули используют технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить готовый профиль разгона в BIOS/UEFI материнской платы и получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Это делает комплект удобным в использовании даже для неопытных сборщиков, желающих получить максимум от своей системы одним кликом.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для работы с платформами Intel, поддерживающими стандарт DDR4, в частности, с процессорами 11-го поколения (Rocket Lake) и новее, а также с чипсетами серий Z590, B560, H570, Z690 и другими. Для полноценной работы на заявленной частоте 4800 МГц необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, и соответствующий процессор с контроллером памяти, способным на них работать. Перед покупкой крайне рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами черного цвета, которые не только придают памяти стильный и лаконичный вид, но и эффективно отводят тепло от чипов при высокой частоте работы под нагрузкой. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора, что делает комплект универсальным для большинства корпусов и систем охлаждения. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что может быть плюсом для сборок в строгом корпоративном или минималистичном стиле.
Комплектность, режимы работы и расширение
Поскольку память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, вы сразу получаете возможность активировать двухканальный режим работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для этого планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Использование готового комплекта гарантирует стабильную работу модулей в паре. Если в будущем вы захотите расширить объем до 32 ГБ, рекомендуется искать идентичный комплект для идеальной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является зависимость достижения частоты 4800 МГц от возможностей материнской платы и процессора. На платах с бюджетными чипсетами память может запуститься только на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 3200 МГц. Также стоит учитывать, что для процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen данный комплект с профилем XMP может работать, но для оптимальной настройки таймингов может потребоваться ручная коррекция в BIOS. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов на платформе Intel, желающих получить высокочастотную DDR4 память с минимальными хлопотами по настройке.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти - отличный выбор для пользователей, которые хотят выжать максимум производительности из современных платформ без переплаты за премиальные решения. Он прекрасно подойдет для сборки мощного игрового ПК, где высокая частота памяти положительно скажется на частоте кадров в требовательных проектах, особенно при использовании процессоров с мощной интегрированной графикой или в связке с дискретной видеокартой. Также память будет полезна в рабочих станциях для монтажа видео, работы с большими массивами данных и в сценариях активной многозадачности, где 16 гигабайт объема обеспечивают комфортную работу с множеством приложений одновременно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному стандарту DDR4, который на момент выхода обеспечивает отличный баланс цены и производительности для большинства сборок. Используется форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами настольных материнских плат. Важно помнить, что поколение памяти DDR4 физически и электрически несовместимо ни с более старыми слотами DDR3, ни с новыми DDR5, поэтому при покупке необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип оперативной памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - оптимальный объем для современных игр и серьезной работы. Номинальная частота работы составляет 4800 МГц, что является высоким показателем для стандарта DDR4 и гарантирует высокую пропускную способность. В играх это может выразиться в увеличении минимального FPS и снижении задержек, а в рабочих приложениях, особенно тех, что активно работают с памятью, ускорит выполнение операций рендеринга и обработки данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что в связке с высокой частотой 4800 МГц говорит о сбалансированном подходе к проектированию модулей. Для достижения такой высокой частоты модули используют технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить готовый профиль разгона в BIOS/UEFI материнской платы и получить заявленные характеристики без сложных ручных настроек. Это делает комплект удобным в использовании даже для неопытных сборщиков, желающих получить максимум от своей системы одним кликом.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для работы с платформами Intel, поддерживающими стандарт DDR4, в частности, с процессорами 11-го поколения (Rocket Lake) и новее, а также с чипсетами серий Z590, B560, H570, Z690 и другими. Для полноценной работы на заявленной частоте 4800 МГц необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, и соответствующий процессор с контроллером памяти, способным на них работать. Перед покупкой крайне рекомендуется свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами черного цвета, которые не только придают памяти стильный и лаконичный вид, но и эффективно отводят тепло от чипов при высокой частоте работы под нагрузкой. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами для процессора, что делает комплект универсальным для большинства корпусов и систем охлаждения. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что может быть плюсом для сборок в строгом корпоративном или минималистичном стиле.
Комплектность, режимы работы и расширение
Поскольку память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, вы сразу получаете возможность активировать двухканальный режим работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для этого планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Использование готового комплекта гарантирует стабильную работу модулей в паре. Если в будущем вы захотите расширить объем до 32 ГБ, рекомендуется искать идентичный комплект для идеальной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевым ограничением является зависимость достижения частоты 4800 МГц от возможностей материнской платы и процессора. На платах с бюджетными чипсетами память может запуститься только на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 3200 МГц. Также стоит учитывать, что для процессоров AMD Ryzen на архитектуре Zen данный комплект с профилем XMP может работать, но для оптимальной настройки таймингов может потребоваться ручная коррекция в BIOS. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов на платформе Intel, желающих получить высокочастотную DDR4 память с минимальными хлопотами по настройке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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