Описание товара Память оперативная AMD Radeon 16GB DDR5 4800 DIMM R5 Entertainment Series Black (R5S516G4800U1S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для базовой сборки нового ПК или недорогого апгрейда, где ключевым приоритетом является стабильность и надёжность по доступной цене. Он справится с повседневными задачами вроде работы в офисных программах, серфинга в интернете с множеством вкладок и нетребовательных игр, обеспечивая отзывчивость системы. Однако для профессионального монтажа видео, работы с большими массивами данных или современных игр на максимальных настройках лучше рассмотреть комплекты с большим объёмом и более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами один модуль памяти стандарта DDR5, что означает новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что указывает на его предназначение для стандартных настольных компьютеров и серверов. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому их можно установить только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 16 ГБ, что является хорошим стартовым вариантом для большинства современных систем. Базовая частота памяти составляет 4800 МГц, что для DDR5 является стандартным и достаточным уровнем для быстрой загрузки приложений и комфортной многозадачности. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, эта частота обеспечит плавный опыт, однако для раскрытия полного потенциала мощных процессоров могут потребоваться более скоростные комплекты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 4800 МГц. Для активации этой частоты и оптимальных таймингов модуль поддерживает профиль AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного конфигурирования. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5, обеспечивая баланс между производительностью и энергопотреблением.

Совместимость с платформой

Данная память сертифицирована и оптимизирована для платформ на базе процессоров AMD Ryzen серии 7000 и новее, которые используют исключительно память стандарта DDR5. Она также будет корректно работать с совместимыми материнскими платами на чипсетах AMD 600 и 700 серий. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5, а установленная версия BIOS поддерживает память с таким объёмом и частотой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно отводит тепло при продолжительной нагрузке, способствуя долговременной стабильности работы. Его высота невелика, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для сдержанных, функциональных сборок, где на первом месте не эстетика, а надёжность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, для чего необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы приобретаете эту планку для апгрейда, старайтесь подбирать максимально похожий модуль по характеристикам, чтобы избежать проблем с совместимостью и снижением эффективного режима работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование только одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполное использование потенциала современной платформы, особенно в играх и приложениях, чувствительных к пропускной способности памяти. Для полноценной сборки стоит сразу рассмотреть покупку комплекта из двух планок. Также помните, что максимальная поддерживаемая частота зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому перед покупкой сверите поддерживаемые спецификации в документации к вашим компонентам.