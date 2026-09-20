Память оперативная DDR5 Netac 16Gb 4800Mhz, SO-DIMM (NTBSD5N48SP-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Netac 16Gb 4800Mhz, SO-DIMM (NTBSD5N48SP-16)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для пользователей, которые хотят обновить или собрать современный ноутбук, мини-ПК или компактную систему. Объёма 16 ГБ достаточно для уверенной работы в офисных пакетах, веб-сёрфинга с десятками вкладок, просмотра контента в высоком разрешении и даже для некоторых не слишком требовательных игр. Однако для профессиональных задач, таких как монтаж видео в 4K, работа с большими массивами данных или запуск новейших игр на максимальных настройках, стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модели с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая пришла на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых компактных материнских плат. Важно помнить, что планка SO-DIMM физически не подойдёт к стандартным слотам DIMM в настольных компьютерах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных мобильных задач. Частота работы составляет 4800 МГц - это стандартная, базовая частота для памяти DDR5. Такая скорость обеспечивает хороший прирост отзывчивости системы по сравнению с предыдущими поколениями и достаточна для плавной работы в многозадачном режиме. В играх и профессиональных приложениях более высокая частота могла бы дать дополнительный выигрыш в кадрах в секунду и скорости рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данная модель памяти работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая стабильность и умеренное энергопотребление, что критически важно для автономности ноутбуков. Как правило, память такого класса для ноутбучных платформ не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP или EXPO, а работает на заявленных заводских настройках. Это гарантирует простоту установки и совместимость без необходимости настройки BIOS, но и не предполагает ручного разгона для увеличения частоты.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (12-го поколения Core и новее) и AMD (процессоры Ryzen серии 6000 и новее), которые оснащены слотами для памяти DDR5 SO-DIMM. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук поддерживают именно DDR5, а не DDR4, так как эти поколения несовместимы физически и электрически. Также стоит проверить спецификации производителя устройства на предмет поддержки максимального объёма на канал.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без массивных радиаторов, что является нормой для большинства подобных модулей. Компактная высота гарантирует установку даже в очень тонкие корпуса ноутбуков. Отсутствие радиатора не является минусом, так как в мобильных системах используются другие, более пассивные схемы охлаждения, а рабочая частота 4800 МГц не приводит к сильному нагреву.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность, особенно в играх и графических приложениях, потребуется установить второй идентичный модуль в парный слот. Если вы планируете апгрейд, оптимально сразу докупить такую же планку для работы в двухканале. При установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что несколько ограничивает пропускную способность.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для настольных ПК. Убедитесь, что ваше устройство поддерживает стандарт DDR5, а не DDR4. Данный модуль отлично подойдёт для базового апгрейда ноутбука до комфортных 16 ГБ. Если же вы занимаетесь ресурсоёмкими задачами, рассмотрите возможность установки двух таких планок для двухканального режима или сразу комплект из двух модулей. Для геймеров и профессионалов, которым важна каждая доля производительности, возможно, стоит обратить внимание на модели DDR5 с более высокой частотой, но их поддержка зависит от возможностей конкретного ноутбука.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для пользователей, которые хотят обновить или собрать современный ноутбук, мини-ПК или компактную систему. Объёма 16 ГБ достаточно для уверенной работы в офисных пакетах, веб-сёрфинга с десятками вкладок, просмотра контента в высоком разрешении и даже для некоторых не слишком требовательных игр. Однако для профессиональных задач, таких как монтаж видео в 4K, работа с большими массивами данных или запуск новейших игр на максимальных настройках, стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модели с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая пришла на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для ноутбуков, моноблоков, мини-ПК и некоторых компактных материнских плат. Важно помнить, что планка SO-DIMM физически не подойдёт к стандартным слотам DIMM в настольных компьютерах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных мобильных задач. Частота работы составляет 4800 МГц - это стандартная, базовая частота для памяти DDR5. Такая скорость обеспечивает хороший прирост отзывчивости системы по сравнению с предыдущими поколениями и достаточна для плавной работы в многозадачном режиме. В играх и профессиональных приложениях более высокая частота могла бы дать дополнительный выигрыш в кадрах в секунду и скорости рендеринга.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данная модель памяти работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивая стабильность и умеренное энергопотребление, что критически важно для автономности ноутбуков. Как правило, память такого класса для ноутбучных платформ не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP или EXPO, а работает на заявленных заводских настройках. Это гарантирует простоту установки и совместимость без необходимости настройки BIOS, но и не предполагает ручного разгона для увеличения частоты.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (12-го поколения Core и новее) и AMD (процессоры Ryzen серии 6000 и новее), которые оснащены слотами для памяти DDR5 SO-DIMM. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата или ноутбук поддерживают именно DDR5, а не DDR4, так как эти поколения несовместимы физически и электрически. Также стоит проверить спецификации производителя устройства на предмет поддержки максимального объёма на канал.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без массивных радиаторов, что является нормой для большинства подобных модулей. Компактная высота гарантирует установку даже в очень тонкие корпуса ноутбуков. Отсутствие радиатора не является минусом, так как в мобильных системах используются другие, более пассивные схемы охлаждения, а рабочая частота 4800 МГц не приводит к сильному нагреву.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность, особенно в играх и графических приложениях, потребуется установить второй идентичный модуль в парный слот. Если вы планируете апгрейд, оптимально сразу докупить такую же планку для работы в двухканале. При установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что несколько ограничивает пропускную способность.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для настольных ПК. Убедитесь, что ваше устройство поддерживает стандарт DDR5, а не DDR4. Данный модуль отлично подойдёт для базового апгрейда ноутбука до комфортных 16 ГБ. Если же вы занимаетесь ресурсоёмкими задачами, рассмотрите возможность установки двух таких планок для двухканального режима или сразу комплект из двух модулей. Для геймеров и профессионалов, которым важна каждая доля производительности, возможно, стоит обратить внимание на модели DDR5 с более высокой частотой, но их поддержка зависит от возможностей конкретного ноутбука.
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