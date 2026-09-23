Описание товара Оперативная память DDR5 Digma 16Gb 4800MHz DIMM (DGMAD54800016S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 представляет собой отличный стартовый выбор для пользователей, собирающих новый компьютер на современной платформе или выполняющих плановый апгрейд системы. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, потребления мультимедиа и нетребовательных игр. Объёма в 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, а стандартная частота 4800 МГц обеспечивает плавный отклик системы, что делает данный модуль разумным балансом между ценой и базовой производительностью для домашнего или офисного ПК.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных ПК. DDR5 приносит более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под предыдущие поколения. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ памяти, что на сегодня является комфортным стандартом для большинства пользователей. Рабочая частота 4800 МГц является базовой для стандарта JEDEC DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с распространёнными скоростями DDR4. В реальных сценариях это означает более быструю загрузку уровней в играх, сокращение подтормаживаний при переключении между тяжёлыми приложениями и общую отзывчивость системы при работе с большими массивами данных, например, в электронных таблицах или графических редакторах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как и многие модули памяти, работающие на стандартной для DDR5 частоте, эта планка, вероятно, использует типичные тайминги и напряжение, определённые спецификацией JEDEC. Для активации номинальной частоты 4800 МГц в BIOS материнской платы может потребоваться включение соответствующего профиля XMP для Intel или EXPO для AMD, если он предустановлен производителем. Это позволит системе автоматически настроить необходимые параметры без ручного вмешательства. Данный модуль позиционируется как надёжное решение для работы на заявленных характеристиках, а не для экстремального разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (на архитектуре AM5) и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Перед покупкой также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы модулей памяти (QVL) и при необходимости обновить BIOS для обеспечения максимальной стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по всему, не оснащена массивными радиаторами охлаждения, что характерно для модулей, работающих на стандартных частотах без экстремального разгона. Такое решение делает планку более компактной и устраняет потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Отсутствие подсветки и лаконичный дизайн делают этот модуль прагматичным выбором для сборок, где на первом месте стоит функциональность и ценовая доступность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и, как следствие, общую производительность системы, рекомендуется устанавливать парные идентичные модули. Поэтому для игровых или рабочих систем стоит рассмотреть покупку двух таких планок сразу в виде комплекта или двух отдельных, но одной модели. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально схожие по характеристикам модули.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость с материнскими платами и процессорами, рассчитанными на DDR4 или более старые поколения памяти. Перед покупкой дважды проверьте спецификации вашей платформы. Если вы собираете систему с нуля, учтите, что для полного раскрытия потенциала DDR5 и двухканального режима оптимально сразу установить два модуля. Этот конкретный модуль DDR5 отлично подойдёт тем, кто ищет современную, энергоэффективную и достаточную по объёму память для повседневных задач без переплаты за высокие частоты или RGB-подсветку.