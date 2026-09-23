Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 8GB 5600MHz CL40 DIMM (KF556C40BB-8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти представляет собой практичное и сбалансированное решение для базовой сборки или апгрейда систем на новой платформе DDR5. Он оптимально подходит для пользователей, которым важна стабильность и совместимость по привлекательной цене: для офисных ПК, домашних мультимедийных центров и игровых систем начального уровня. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок и нетребовательных проектов, однако для современных игр и ресурсоемких задач вроде монтажа видео рекомендуется рассматривать комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR5, который пришел на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и архитектурные усовершенствования, такие как встроенный регулятор напряжения (PMIC). Это поколение памяти физически и электрически несовместимо со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для классических настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуется SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ и работает на эффективной частоте 5600 МГц. Эта скорость является отличной отправной точкой для платформы DDR5, обеспечивая значительный прирост пропускной способности по сравнению со стандартными скоростями DDR4. В реальных сценариях такая частота положительно скажется на минимальном FPS в играх, снизит задержки при работе в тяжелых приложениях и ускорит загрузку уровней и текстур. Однако стоит помнить, что один модуль объемом 8 ГБ сегодня может оказаться недостаточным для комфортной многозадачности, поэтому для полноценного раскрытия потенциала системы желательна установка двух планок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти указаны как CL40, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5600 МГц на момент выхода стандарта. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 компенсируются существенно возросшей частотой, и итоговая латентность в наносекундах остается конкурентной. Модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки с частотой 5600 МГц и соответствующими таймингами в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона. Рабочее напряжение, как правило, составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, способствуя снижению общего энергопотребления системы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA1700 для 12-го, 13-го и новее поколений) и AMD (сокеты AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5, а не DDR4. Также важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до актуальной версии для обеспечения максимальной стабильности и совместимости, особенно на ранних ревизиях плат.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является его ключевым преимуществом для компактных сборок. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц пассивного охлаждения корпусом планки вполне достаточно, так как стандартное напряжение DDR5 невысоко. Подсветка RGB отсутствует, что делает эту память идеальным выбором для пользователей, ценящих минимализм, надежность и не желающих переплачивать за декоративные элементы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может увеличить пропускную способность системы до 100% по сравнению с одноканальным, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты материнской платы (обычно они помечены одним цветом). Если вы планируете расширять объем в будущем, крайне рекомендуется докупать точно такую же модель памяти (с такими же частотой, таймингами и ревизией чипов) для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что не раскрывает весь потенциал современных процессоров и является узким местом для игр и профессиональных задач. Для сбалансированной сборки предпочтительнее сразу покупать комплект из двух планок. Также убедитесь в поддержке DDR5 вашей материнской платой – модуль физически не установится в слот DDR4. Этот модуль Kingston отлично подойдет для бюджетного апгрейда или сборки ПК, где на первом месте стоит надежность и совместимость без лишних наворотов, но для игровых систем стоит рассмотреть комплект из двух модулей общим объемом 16 ГБ или более.