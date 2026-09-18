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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6)

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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 1
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 2
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 3
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 4
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 5
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 6
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 7
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 4
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  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 7
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254616
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х1
Вес, г.
40

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые хотят получить стабильную и быструю работу системы без лишних затрат. Он станет отличным выбором для модернизации домашнего или офисного компьютера, а также для бюджетной игровой сборки начального уровня. С таким объёмом и скоростью вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже в нетребовательных играх, где важна плавность кадров.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который на сегодняшний день является самым распространённым и оптимальным по соотношению цены и производительности для множества систем. Использование этого поколения обеспечивает хорошую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер, и она физически не подойдёт для слотов ноутбука (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, что является отличной отправной точкой для большинства задач. Частота в 3200 МГц — это популярный и сбалансированный показатель для платформ AMD Ryzen и современных процессоров Intel, обеспечивающий высокую отзывчивость системы. В играх эта частота помогает минимизировать просадки FPS, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку данных, делая многозадачность более комфортной.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность, характерную для памяти данного ценового сегмента. Рабочее напряжение составляет стандартные 1.2 В. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить настройки разгона в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с современными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM и что её чипсет официально поддерживает частоту 3200 МГц. Для процессоров AMD Ryzen первых поколений может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы на высоких частотах. Помните, что модуль DDR4 несовместим со слотами для DDR3 или DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в простом, лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Такое решение снижает общую высоту планки, что исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к CPU слот. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой для данной частоты и напряжения, поскольку нагрев при штатной работе остаётся в безопасных пределах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно они окрашены в один цвет). Если вы планируете в будущем расширить объём, лучше сразу докупить такую же планку для идеальной совместимости и работы в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главным ограничением является работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает потенциальную производительность в играх и некоторых приложениях. Также имейте в виду, что для активации частоты 3200 МГц через XMP требуется соответствующая материнская плата, иначе память будет работать на штатной частоте процессора (например, 2133 или 2400 МГц). Этот модуль — разумный выбор для тех, кому нужен хороший объём по доступной цене, но для сборки с нуля или серьёзного гейминга лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок для двухканального режима.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVS416G320C6)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые хотят получить стабильную и быструю работу системы без лишних затрат. Он станет отличным выбором для модернизации домашнего или офисного компьютера, а также для бюджетной игровой сборки начального уровня. С таким объёмом и скоростью вы сможете комфортно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже в нетребовательных играх, где важна плавность кадров.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который на сегодняшний день является самым распространённым и оптимальным по соотношению цены и производительности для множества систем. Использование этого поколения обеспечивает хорошую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер, и она физически не подойдёт для слотов ноутбука (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, что является отличной отправной точкой для большинства задач. Частота в 3200 МГц — это популярный и сбалансированный показатель для платформ AMD Ryzen и современных процессоров Intel, обеспечивающий высокую отзывчивость системы. В играх эта частота помогает минимизировать просадки FPS, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку данных, делая многозадачность более комфортной.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность, характерную для памяти данного ценового сегмента. Рабочее напряжение составляет стандартные 1.2 В. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить настройки разгона в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с современными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM и что её чипсет официально поддерживает частоту 3200 МГц. Для процессоров AMD Ryzen первых поколений может потребоваться обновление BIOS для стабильной работы на высоких частотах. Помните, что модуль DDR4 несовместим со слотами для DDR3 или DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в простом, лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Такое решение снижает общую высоту планки, что исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к CPU слот. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой для данной частоты и напряжения, поскольку нагрев при штатной работе остаётся в безопасных пределах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно они окрашены в один цвет). Если вы планируете в будущем расширить объём, лучше сразу докупить такую же планку для идеальной совместимости и работы в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главным ограничением является работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает потенциальную производительность в играх и некоторых приложениях. Также имейте в виду, что для активации частоты 3200 МГц через XMP требуется соответствующая материнская плата, иначе память будет работать на штатной частоте процессора (например, 2133 или 2400 МГц). Этот модуль — разумный выбор для тех, кому нужен хороший объём по доступной цене, но для сборки с нуля или серьёзного гейминга лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок для двухканального режима.

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