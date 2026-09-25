Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором, чёрный
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором, чёрный
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Netac Shadow III DDR4 предназначен для пользователей, стремящихся собрать сбалансированный и производительный компьютер для игр, работы с приложениями и многозадачности. Объём в 16 ГБ, разделённый на два модуля, с запасом покрывает потребности современных игр AAA-класса, обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и даже лёгким монтажом видео. Он занимает золотую середину между базовыми офисными наборами и дорогими оверклокерскими решениями, предлагая оптимальное соотношение скорости, объёма и цены для апгрейда или сборки новой системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по современному стандарту DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта память предназначена исключительно для настольных персональных компьютеров и устанавливается в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами под DDR3 или DDR5, поэтому при выборе необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей платформой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным балансом для современных процессоров AMD Ryzen и Intel Core. Такая скорость ощутимо увеличивает отзывчивость системы в играх, особенно в CPU-зависимых сценах, и ускоряет обработку данных в требовательных приложениях. Для большинства пользователей этого объёма и частоты более чем достаточно, чтобы не сталкиваться с подтормаживаниями даже при одновременном запуске нескольких ресурсоёмких программ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16, что указывает на достаточно низкую задержку для данной частоты. В связке с 3200 МГц это обеспечивает высокую эффективную пропускную способность. Комплект поддерживает технологию XMP 2.0 от Intel, что означает наличие предустановленных и протестированных профилей разгона. Для выхода на заявленные частоту и тайминги достаточно активировать соответствующий профиль XMP в BIOS материнской платы, что избавляет от необходимости ручной и сложной настройки параметров памяти.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR4. Это включает в себя широкий спектр процессоров Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AMD Ryzen серий 2000, 3000, 4000, 5000 и 7000. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через профиль XMP необходимо использовать совместимую материнскую плату, например, на чипсетах Intel B, H или Z-серии, либо AMD B или X-серии. Перед покупкой всегда стоит уточнять список поддерживаемых модулей памяти в спецификациях вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Netac Shadow III оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе памяти на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность и долговечность. Дизайн радиаторов достаточно компактный, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает её идеальным выбором для лаконичных сборок, где во главе угла стоит производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно помеченные одним цветом). Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных задачах. Для дальнейшего расширения объёма до 32 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, хотя смешивание с другими модулями возможно, но может потребовать ручной настройки параметров для обеспечения стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с поколением: модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4. Для работы на заявленных параметрах 3200 МГц и CL16 обязательно потребуется активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память может запуститься на более низкой стандартной частоте. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, желающих получить прирост производительности без переплаты за экстремальные частоты или избыточный объём. Тем, кто планирует работу с огромными проектами в 4K или сложную виртуализацию, возможно, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объёма.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Netac Shadow III DDR4 предназначен для пользователей, стремящихся собрать сбалансированный и производительный компьютер для игр, работы с приложениями и многозадачности. Объём в 16 ГБ, разделённый на два модуля, с запасом покрывает потребности современных игр AAA-класса, обеспечивает комфортную работу с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и даже лёгким монтажом видео. Он занимает золотую середину между базовыми офисными наборами и дорогими оверклокерскими решениями, предлагая оптимальное соотношение скорости, объёма и цены для апгрейда или сборки новой системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по современному стандарту DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта память предназначена исключительно для настольных персональных компьютеров и устанавливается в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами под DDR3 или DDR5, поэтому при выборе необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения вашей платформой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным балансом для современных процессоров AMD Ryzen и Intel Core. Такая скорость ощутимо увеличивает отзывчивость системы в играх, особенно в CPU-зависимых сценах, и ускоряет обработку данных в требовательных приложениях. Для большинства пользователей этого объёма и частоты более чем достаточно, чтобы не сталкиваться с подтормаживаниями даже при одновременном запуске нескольких ресурсоёмких программ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16, что указывает на достаточно низкую задержку для данной частоты. В связке с 3200 МГц это обеспечивает высокую эффективную пропускную способность. Комплект поддерживает технологию XMP 2.0 от Intel, что означает наличие предустановленных и протестированных профилей разгона. Для выхода на заявленные частоту и тайминги достаточно активировать соответствующий профиль XMP в BIOS материнской платы, что избавляет от необходимости ручной и сложной настройки параметров памяти.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR4. Это включает в себя широкий спектр процессоров Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AMD Ryzen серий 2000, 3000, 4000, 5000 и 7000. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через профиль XMP необходимо использовать совместимую материнскую плату, например, на чипсетах Intel B, H или Z-серии, либо AMD B или X-серии. Перед покупкой всегда стоит уточнять список поддерживаемых модулей памяти в спецификациях вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Netac Shadow III оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе памяти на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность и долговечность. Дизайн радиаторов достаточно компактный, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает её идеальным выбором для лаконичных сборок, где во главе угла стоит производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при установке планок в правильные слоты материнской платы (обычно помеченные одним цветом). Двухканальный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных задачах. Для дальнейшего расширения объёма до 32 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, хотя смешивание с другими модулями возможно, но может потребовать ручной настройки параметров для обеспечения стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с поколением: модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4. Для работы на заявленных параметрах 3200 МГц и CL16 обязательно потребуется активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память может запуститься на более низкой стандартной частоте. Этот комплект станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, желающих получить прирост производительности без переплаты за экстремальные частоты или избыточный объём. Тем, кто планирует работу с огромными проектами в 4K или сложную виртуализацию, возможно, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объёма.
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