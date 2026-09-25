Top.Mail.Ru
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 1
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 2
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 3
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 4
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 5
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 6
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 7
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 8
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 9
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 10
Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 1
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 2
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 3
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 4
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 5
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 6
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 7
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 8
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 9
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 10
  • Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733150
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х2
Вес, г.
140

Описание товара Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет для создания сбалансированной игровой системы или мощной рабочей станции для домашнего использования. Объема 16 ГБ в двухканальном режиме достаточно для комфортной игры в современные проекты с фоновой стриминг-трансляцией, работы в графических редакторах и повседневной многозадачности с десятками вкладок в браузере. Данная конфигурация предлагает оптимальное соотношение скорости и объема, превосходя базовые офисные решения, но не претендуя на статус экстремального оверклокерского набора для энтузиастов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование передовой для этого поколения архитектуры с повышенной эффективностью и пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Это важно учитывать при апгрейде, так как данные планки физически не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным балансом для платформ Intel Core и AMD Ryzen, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой подгрузки текстур в играх и отзывчивости системы при переключении между тяжелыми приложениями. Такой объем и скорость позволят избежать неприятных подтормаживаний в большинстве сценариев, от монтажа видео в 1080p до работы с объемными таблицами и проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у данной модели имеют значение CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает низкую латентность и хорошую общую производительность. Для стабильной работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующие чипсеты и материнские платы с поддержкой DDR4. Для активации профиля XMP и работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом Z, B или H серии (для Intel) либо B или X серии (для AMD), поддерживающая разгон памяти. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами Shadow S, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности работы. Конструкция радиаторов является относительно низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными башенными или СЖК-кулерами процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где во главу угла ставится надежность и эффективное охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Помните, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP со стороны модулей, конечная рабочая частота зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому на некоторых бюджетных платах память может запуститься на меньшей, штатной частоте. При дальнейшем расширении объема крайне не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями других марок или с отличающимися таймингами, так как это может привести к нестабильной работе системы. Этот набор — отличный выбор для тех, кто хочет получить надежную, быструю память для игр и работы без излишеств в виде подсветки.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет для создания сбалансированной игровой системы или мощной рабочей станции для домашнего использования. Объема 16 ГБ в двухканальном режиме достаточно для комфортной игры в современные проекты с фоновой стриминг-трансляцией, работы в графических редакторах и повседневной многозадачности с десятками вкладок в браузере. Данная конфигурация предлагает оптимальное соотношение скорости и объема, превосходя базовые офисные решения, но не претендуя на статус экстремального оверклокерского набора для энтузиастов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование передовой для этого поколения архитектуры с повышенной эффективностью и пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Это важно учитывать при апгрейде, так как данные планки физически не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным балансом для платформ Intel Core и AMD Ryzen, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой подгрузки текстур в играх и отзывчивости системы при переключении между тяжелыми приложениями. Такой объем и скорость позволят избежать неприятных подтормаживаний в большинстве сценариев, от монтажа видео в 1080p до работы с объемными таблицами и проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у данной модели имеют значение CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает низкую латентность и хорошую общую производительность. Для стабильной работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующие чипсеты и материнские платы с поддержкой DDR4. Для активации профиля XMP и работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом Z, B или H серии (для Intel) либо B или X серии (для AMD), поддерживающая разгон памяти. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами Shadow S, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности работы. Конструкция радиаторов является относительно низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными башенными или СЖК-кулерами процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где во главу угла ставится надежность и эффективное охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Помните, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP со стороны модулей, конечная рабочая частота зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому на некоторых бюджетных платах память может запуститься на меньшей, штатной частоте. При дальнейшем расширении объема крайне не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями других марок или с отличающимися таймингами, так как это может привести к нестабильной работе системы. Этот набор — отличный выбор для тех, кто хочет получить надежную, быструю память для игр и работы без излишеств в виде подсветки.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...