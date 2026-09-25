Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3200
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет для создания сбалансированной игровой системы или мощной рабочей станции для домашнего использования. Объема 16 ГБ в двухканальном режиме достаточно для комфортной игры в современные проекты с фоновой стриминг-трансляцией, работы в графических редакторах и повседневной многозадачности с десятками вкладок в браузере. Данная конфигурация предлагает оптимальное соотношение скорости и объема, превосходя базовые офисные решения, но не претендуя на статус экстремального оверклокерского набора для энтузиастов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование передовой для этого поколения архитектуры с повышенной эффективностью и пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Это важно учитывать при апгрейде, так как данные планки физически не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным балансом для платформ Intel Core и AMD Ryzen, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой подгрузки текстур в играх и отзывчивости системы при переключении между тяжелыми приложениями. Такой объем и скорость позволят избежать неприятных подтормаживаний в большинстве сценариев, от монтажа видео в 1080p до работы с объемными таблицами и проектами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, у данной модели имеют значение CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает низкую латентность и хорошую общую производительность. Для стабильной работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующие чипсеты и материнские платы с поддержкой DDR4. Для активации профиля XMP и работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом Z, B или H серии (для Intel) либо B или X серии (для AMD), поддерживающая разгон памяти. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами Shadow S, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности работы. Конструкция радиаторов является относительно низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными башенными или СЖК-кулерами процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где во главу угла ставится надежность и эффективное охлаждение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP со стороны модулей, конечная рабочая частота зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому на некоторых бюджетных платах память может запуститься на меньшей, штатной частоте. При дальнейшем расширении объема крайне не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями других марок или с отличающимися таймингами, так как это может привести к нестабильной работе системы. Этот набор — отличный выбор для тех, кто хочет получить надежную, быструю память для игр и работы без излишеств в виде подсветки.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет для создания сбалансированной игровой системы или мощной рабочей станции для домашнего использования. Объема 16 ГБ в двухканальном режиме достаточно для комфортной игры в современные проекты с фоновой стриминг-трансляцией, работы в графических редакторах и повседневной многозадачности с десятками вкладок в браузере. Данная конфигурация предлагает оптимальное соотношение скорости и объема, превосходя базовые офисные решения, но не претендуя на статус экстремального оверклокерского набора для энтузиастов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование передовой для этого поколения архитектуры с повышенной эффективностью и пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Это важно учитывать при апгрейде, так как данные планки физически не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что является отличным балансом для платформ Intel Core и AMD Ryzen, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой подгрузки текстур в играх и отзывчивости системы при переключении между тяжелыми приложениями. Такой объем и скорость позволят избежать неприятных подтормаживаний в большинстве сценариев, от монтажа видео в 1080p до работы с объемными таблицами и проектами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, у данной модели имеют значение CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает низкую латентность и хорошую общую производительность. Для стабильной работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение. Ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующие чипсеты и материнские платы с поддержкой DDR4. Для активации профиля XMP и работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом Z, B или H серии (для Intel) либо B или X серии (для AMD), поддерживающая разгон памяти. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами Shadow S, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности работы. Конструкция радиаторов является относительно низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными башенными или СЖК-кулерами процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, строгих сборок, где во главу угла ставится надежность и эффективное охлаждение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP со стороны модулей, конечная рабочая частота зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому на некоторых бюджетных платах память может запуститься на меньшей, штатной частоте. При дальнейшем расширении объема крайне не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями других марок или с отличающимися таймингами, так как это может привести к нестабильной работе системы. Этот набор — отличный выбор для тех, кто хочет получить надежную, быструю память для игр и работы без излишеств в виде подсветки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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