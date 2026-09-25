Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором, белый
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, 16GB (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором, белый
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Netac Shadow III идеально подойдет пользователям, которые собирают сбалансированный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для многозадачности и творческих задач. Объем 16 ГБ в двухканальном режиме с лихвой хватит для современных игр на высоких настройках, одновременной работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже для легкого монтажа видео. Для профессионального 4K-рендеринга или работы с огромными базами данных может потребоваться больший объем, но для подавляющего большинства домашних и игровых систем эта конфигурация является оптимальной по соотношению цены и производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта память предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически и электрически разные поколения памяти несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Частота 3200 МГц является отличным выбором для платформ AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и снижения задержек в вычислительных задачах. Такой скорости достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров среднего и высокого уровня, а переход с базовых 2666 МГц на 3200 МГц будет ощутим в плавности игрового процесса и скорости отклика системы в ресурсоемких приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей имеют значение CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для выхода на заявленные параметры памяти поддерживается профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически настроить частоту и тайминги в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Это делает установку и настройку максимально простой даже для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Память Netac Shadow III совместима с большинством современных материнских плат для процессоров Intel Core (платформы LGA 1200, 1700) и AMD Ryzen (AM4). Однако для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходима плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и достаточно свежая версия BIOS. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на стандартной частоте 2133 или 2400 МГц, поэтому активация XMP-профиля в настройках обязательна для получения полной производительности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительных высоких нагрузках, но и становятся важным элементом дизайна системного блока, особенно в сборках с прозрачной боковой крышкой. Высота планок умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами для процессора. В данной модели отсутствует RGB-подсветка, что делает её отличным выбором для лаконичных и элегантных сборок без лишних световых эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ, что изначально рассчитано на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты 1 и 3 или 2 и 4, согласно инструкции к плате. При необходимости расширения в будущем лучше добавлять идентичный комплект, но смешивание даже с модулями той же марки может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться в совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой. На слабых материнских платах с ограниченным питанием модулей или со старой версией BIOS память может не запуститься на заявленной частоте 3200 МГц. Данный комплект оптимален для сборки нового ПК или апгрейда системы с поддержкой DDR4 под игры, универсальную работу и многозадачность. Если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к офисной работе, можно рассмотреть более простые варианты с меньшей частотой. Для профессиональной работы с видео или сложными 3D-моделями, где важен объем, стоит сразу подумать о комплектах 32 ГБ (2x16 ГБ).
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Netac Shadow III идеально подойдет пользователям, которые собирают сбалансированный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для многозадачности и творческих задач. Объем 16 ГБ в двухканальном режиме с лихвой хватит для современных игр на высоких настройках, одновременной работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже для легкого монтажа видео. Для профессионального 4K-рендеринга или работы с огромными базами данных может потребоваться больший объем, но для подавляющего большинства домашних и игровых систем эта конфигурация является оптимальной по соотношению цены и производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта память предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически и электрически разные поколения памяти несовместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Частота 3200 МГц является отличным выбором для платформ AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур в играх и снижения задержек в вычислительных задачах. Такой скорости достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров среднего и высокого уровня, а переход с базовых 2666 МГц на 3200 МГц будет ощутим в плавности игрового процесса и скорости отклика системы в ресурсоемких приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей имеют значение CL16, что в паре с частотой 3200 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для выхода на заявленные параметры памяти поддерживается профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически настроить частоту и тайминги в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Это делает установку и настройку максимально простой даже для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Память Netac Shadow III совместима с большинством современных материнских плат для процессоров Intel Core (платформы LGA 1200, 1700) и AMD Ryzen (AM4). Однако для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходима плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), и достаточно свежая версия BIOS. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на стандартной частоте 2133 или 2400 МГц, поэтому активация XMP-профиля в настройках обязательна для получения полной производительности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительных высоких нагрузках, но и становятся важным элементом дизайна системного блока, особенно в сборках с прозрачной боковой крышкой. Высота планок умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами для процессора. В данной модели отсутствует RGB-подсветка, что делает её отличным выбором для лаконичных и элегантных сборок без лишних световых эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 8 ГБ, что изначально рассчитано на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на производительность в играх и профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты 1 и 3 или 2 и 4, согласно инструкции к плате. При необходимости расширения в будущем лучше добавлять идентичный комплект, но смешивание даже с модулями той же марки может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться в совместимости поколения DDR4 с вашей материнской платой. На слабых материнских платах с ограниченным питанием модулей или со старой версией BIOS память может не запуститься на заявленной частоте 3200 МГц. Данный комплект оптимален для сборки нового ПК или апгрейда системы с поддержкой DDR4 под игры, универсальную работу и многозадачность. Если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к офисной работе, можно рассмотреть более простые варианты с меньшей частотой. Для профессиональной работы с видео или сложными 3D-моделями, где важен объем, стоит сразу подумать о комплектах 32 ГБ (2x16 ГБ).
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