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Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K)

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Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) - фото 4
Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) - фото 1
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) - фото 2
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) - фото 3
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) - фото 4
  • Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586975
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х1
Вес, г.
60

Описание товара Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти - отличный выбор для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость системы или собрать новый компьютер для повседневного использования и умеренных нагрузок. Он идеально подходит для апгрейда домашнего или офисного ПК, обеспечивая комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Объёма 16 ГБ достаточно для большинства современных задач, однако для профессионального монтажа видео, трёхмерного рендеринга или топовых игр в разрешении 4К стоит рассматривать комплект из двух таких модулей или варианты с большим общим объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных компьютеров и предлагает хороший баланс между производительностью, энергоэффективностью и ценой. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК. Очень важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старого поколения DDR3 или нового DDR5, поэтому проверка совместимости с вашей материнской платой обязательна.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что на сегодняшний день считается комфортным стандартом для игровых и мультимедийных систем. Заявленная эффективная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки игровых уровней, плавной работы в тяжёлых приложениях и снижения задержек в многозадачных сценариях. Для процессоров AMD Ryzen и современных Intel Core такая частота является оптимальной, раскрывая их потенциал и давая ощутимый прирост производительности по сравнению со стандартными для DDR4 частотами в 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения стабильной работы на высокой частоте 3200 МГц модуль, скорее всего, использует повышенное напряжение и определённые задержки (тайминги). Поддержка технологии Intel XMP (Extreme Memory Profile) позволяет автоматически применять оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Это гарантирует, что память будет работать на своей заявленной скорости, а не на базовой частотe JEDEC, сразу после включения соответствующего профиля в настройках системы.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR4 совместим с широким спектром процессоров и платформ, включая Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AMD Ryzen серий 2000, 3000, 5000 и 7000 для AM4 сокета. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как процессор, так и материнская плата. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете использовать несколько модулей или разгонять систему.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по обозначениям, относится к серии без массивных алюминиевых радиаторов. Это стандартный низкопрофильный дизайн, который обеспечивает достаточное пассивное охлаждение для работы на частоте 3200 МГц при умеренных нагрузках. Главное преимущество такой конструкции - отсутствие потенциальных конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа, что критически важно для компактных корпусов или сборок с массивными системами охлаждения. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её практичным выбором для функциональных сборок без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимального быстродействия настоятельно рекомендуется устанавливать память парами, чтобы активировать двухканальный режим работы. В двухканальном режиме два идентичных модуля работают параллельно, практически удваивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, что особенно важно в играх и профессиональных приложениях. Поэтому для новой сборки оптимально сразу приобрести два таких модуля, а для апгрейда - постараться найти максимально похожий по характеристикам модуль для установки в парный слот.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым моментом является совместимость: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через профиль XMP. Работа на заявленной частоте не гарантируется при использовании старых или бюджетных чипсетов. При установке одного модуля вы не получите преимуществ двухканального режима, что может стать узким местом в производительных системах. Этот модуль - удачный баланс цены и скорости для апгрейда или базовой сборки, но для серьёзных игровых или рабочих станций лучше сразу выбрать комплект из двух планок для двухканального режима или рассмотреть варианты с большим общим объёмом.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти - отличный выбор для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость системы или собрать новый компьютер для повседневного использования и умеренных нагрузок. Он идеально подходит для апгрейда домашнего или офисного ПК, обеспечивая комфортную работу с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Объёма 16 ГБ достаточно для большинства современных задач, однако для профессионального монтажа видео, трёхмерного рендеринга или топовых игр в разрешении 4К стоит рассматривать комплект из двух таких модулей или варианты с большим общим объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных компьютеров и предлагает хороший баланс между производительностью, энергоэффективностью и ценой. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК. Очень важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старого поколения DDR3 или нового DDR5, поэтому проверка совместимости с вашей материнской платой обязательна.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что на сегодняшний день считается комфортным стандартом для игровых и мультимедийных систем. Заявленная эффективная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки игровых уровней, плавной работы в тяжёлых приложениях и снижения задержек в многозадачных сценариях. Для процессоров AMD Ryzen и современных Intel Core такая частота является оптимальной, раскрывая их потенциал и давая ощутимый прирост производительности по сравнению со стандартными для DDR4 частотами в 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения стабильной работы на высокой частоте 3200 МГц модуль, скорее всего, использует повышенное напряжение и определённые задержки (тайминги). Поддержка технологии Intel XMP (Extreme Memory Profile) позволяет автоматически применять оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Это гарантирует, что память будет работать на своей заявленной скорости, а не на базовой частотe JEDEC, сразу после включения соответствующего профиля в настройках системы.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR4 совместим с широким спектром процессоров и платформ, включая Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также AMD Ryzen серий 2000, 3000, 5000 и 7000 для AM4 сокета. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как процессор, так и материнская плата. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете использовать несколько модулей или разгонять систему.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по обозначениям, относится к серии без массивных алюминиевых радиаторов. Это стандартный низкопрофильный дизайн, который обеспечивает достаточное пассивное охлаждение для работы на частоте 3200 МГц при умеренных нагрузках. Главное преимущество такой конструкции - отсутствие потенциальных конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа, что критически важно для компактных корпусов или сборок с массивными системами охлаждения. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её практичным выбором для функциональных сборок без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимального быстродействия настоятельно рекомендуется устанавливать память парами, чтобы активировать двухканальный режим работы. В двухканальном режиме два идентичных модуля работают параллельно, практически удваивая пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, что особенно важно в играх и профессиональных приложениях. Поэтому для новой сборки оптимально сразу приобрести два таких модуля, а для апгрейда - постараться найти максимально похожий по характеристикам модуль для установки в парный слот.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым моментом является совместимость: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через профиль XMP. Работа на заявленной частоте не гарантируется при использовании старых или бюджетных чипсетов. При установке одного модуля вы не получите преимуществ двухканального режима, что может стать узким местом в производительных системах. Этот модуль - удачный баланс цены и скорости для апгрейда или базовой сборки, но для серьёзных игровых или рабочих станций лучше сразу выбрать комплект из двух планок для двухканального режима или рассмотреть варианты с большим общим объёмом.

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Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-16K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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