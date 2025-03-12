Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, которые начинают знакомство с платформами DDR5 или выполняют базовый апгрейд системы. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-сёрфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Для более ресурсоёмких задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг или современные ААА-игры на высоких настройках, рекомендуется рассматривать комплекты из двух или четырёх таких модулей для увеличения общего объёма и активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Он использует форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что слоты для памяти DDR5 имеют физический ключ, отличный от DDR4, поэтому установить эту планку в старую платформу невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 4800 МГц. Эта частота является стандартной (JEDEC) для ранних спецификаций DDR5 и обеспечивает заметный прирост в пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-решениями. В повседневных задачах и играх это выражается в более быстрой загрузке уровней, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми приложениями и уменьшении подтормаживаний в сценариях с высокой нагрузкой на память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что при частоте 4800 МГц является типичным значением для модулей начального уровня DDR5. Рабочее напряжение составляет 1.1 В. Данный модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет материнской плате автоматически выставить заявленные частоту и тайминги (4800 МГц и CL40) без ручных манипуляций в BIOS. Это оптимальное решение для пользователей, ценящих простоту настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры серии Ryzen 7000 и новее), использующими память стандарта DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM именно для DDR5, а не DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется устанавливать последнюю версию BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами и делает модуль хорошим выбором для компактных сборок. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 4800 МГц, так как микросхемы памяти DDR5 обладают повышенной энергоэффективностью.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и значительного увеличения производительности за счет двухканального режима рекомендуется покупка двух идентичных модулей. Устанавливать их следует в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Смешивание этого модуля с другими по характеристикам может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необходимость совместимой платформы DDR5. На платформах, официально поддерживающих более высокие частоты, этот модуль может стать отличной базой для дальнейшего апгрейда путем докупки второго такого же. Для игровых систем высшего класса чаще предпочитают комплекты с более низкими таймингами и частотой от 6000 МГц. Этот же модуль - разумный и сбалансированный выбор для сборки или обновления рабочего или мультимедийного ПК с акцентом на надежность и стандартную производительность нового поколения памяти.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти ориентирован на пользователей, которые начинают знакомство с платформами DDR5 или выполняют базовый апгрейд системы. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-сёрфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Для более ресурсоёмких задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг или современные ААА-игры на высоких настройках, рекомендуется рассматривать комплекты из двух или четырёх таких модулей для увеличения общего объёма и активации двухканального режима.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Он использует форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что слоты для памяти DDR5 имеют физический ключ, отличный от DDR4, поэтому установить эту планку в старую платформу невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 4800 МГц. Эта частота является стандартной (JEDEC) для ранних спецификаций DDR5 и обеспечивает заметный прирост в пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-решениями. В повседневных задачах и играх это выражается в более быстрой загрузке уровней, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми приложениями и уменьшении подтормаживаний в сценариях с высокой нагрузкой на память.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что при частоте 4800 МГц является типичным значением для модулей начального уровня DDR5. Рабочее напряжение составляет 1.1 В. Данный модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет материнской плате автоматически выставить заявленные частоту и тайминги (4800 МГц и CL40) без ручных манипуляций в BIOS. Это оптимальное решение для пользователей, ценящих простоту настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры серии Ryzen 7000 и новее), использующими память стандарта DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM именно для DDR5, а не DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется устанавливать последнюю версию BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами и делает модуль хорошим выбором для компактных сборок. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 4800 МГц, так как микросхемы памяти DDR5 обладают повышенной энергоэффективностью.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и значительного увеличения производительности за счет двухканального режима рекомендуется покупка двух идентичных модулей. Устанавливать их следует в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один). Смешивание этого модуля с другими по характеристикам может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это необходимость совместимой платформы DDR5. На платформах, официально поддерживающих более высокие частоты, этот модуль может стать отличной базой для дальнейшего апгрейда путем докупки второго такого же. Для игровых систем высшего класса чаще предпочитают комплекты с более низкими таймингами и частотой от 6000 МГц. Этот же модуль - разумный и сбалансированный выбор для сборки или обновления рабочего или мультимедийного ПК с акцентом на надежность и стандартную производительность нового поколения памяти.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
все подошло,все заработало отлично,думаю заказать 2
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, заводится сразу
Достоинства:
Комментарий:
сразу взяла 4800мгц, хорошая память.
Достоинства:
Комментарий:
Завелась без проблем, все работает..
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Плашка памяти подошла на АМ5. Мат.плата Colorful BATTLE-AX A620. Заработало все без проблем. Доставка своевременно.
Достоинства:
Комментарий:
Память рабочая. Доставка быстрая. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Купил радики с алика, взяла 6000 при таймингах 40 с напряжением 1.35.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Crucial (CT16G48C40U5)
Достоинства:
Комментарий:
все подошло,все заработало отлично,думаю заказать 2
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, заводится сразу
Достоинства:
Комментарий:
сразу взяла 4800мгц, хорошая память.
Достоинства:
Комментарий:
Завелась без проблем, все работает..
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает, к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Плашка памяти подошла на АМ5. Мат.плата Colorful BATTLE-AX A620. Заработало все без проблем. Доставка своевременно.
Достоинства:
Комментарий:
Память рабочая. Доставка быстрая. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Купил радики с алика, взяла 6000 при таймингах 40 с напряжением 1.35.