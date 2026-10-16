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Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE)

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Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE) - фото 2
Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22
  • Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE) - фото 1
  • Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE) - фото 2
  • Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 350 руб. 
Начислим 326 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634966
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Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE)
20 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
25600
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Samsung DDR4 оптимально подходит для планового апгрейда офисного или домашнего ПК, а также для бюджетной сборки системы, где важна стабильность и надежность. Объем в 16 ГБ уверенно закрывает потребности в повседневной многозадачности с множеством вкладок браузера, работой в офисных пакетах и даже нетребовательными играми. Однако для современных игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных стоит рассматривать комплект из двух таких планок или модели с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что напрямую влияет на общую энергоэффективность системы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный для многих задач объем в 16 ГБ, который является хорошим базовым уровнем для современных систем. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности работы в требовательных программах и минимальных FPS в играх, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen. В сценариях офисного использования прирост от такой частоты по сравнению с базовыми 2666 МГц может быть неочевиден, но для игр и творческих задач это ощутимое преимущество.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги этого модуля Samsung обычно находятся в сбалансированном диапазоне для своей частоты, обеспечивая оптимальное соотношение между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и, как правило, составляет 1.2 В, что способствует невысокому тепловыделению. Важно отметить, что данная модель, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO и работает на заявленной частоте 3200 МГц только при активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы или в паре с процессором, поддерживающим такой режим по умолчанию.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core (чипсеты серий 400, 500, 600, 700) и AMD Ryzen (чипсеты серий 400, 500, 600). Для корректной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы материнская плата и процессор официально поддерживали данный стандарт. В противном случае память будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой контроллером памяти CPU, например, 2933 МГц или 2666 МГц. Всегда проверяйте QVL-список совместимости вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Samsung, судя по обозначению, относится к серверным или OEM-модулям и, вероятно, не оснащена декоративными радиаторами. Это стандартная планка с чипами памяти на печатной плате, что делает её компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение у DDR4 на 1.2 В остается умеренным даже под нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ критически важно использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Поэтому для игрового или рабочего ПК рекомендуется приобретать два идентичных модуля, устанавливая их в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Добавление в будущем второй такой же планки позволит не только активировать двухканальный режим, но и увеличить общий объем системы до 32 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под память DDR4, так как она физически и электрически несовместима с DDR3 или DDR5. Учитывайте, что для работы на полной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS/UEFI. Данный модуль — отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки, где на первом месте надежность бренда Samsung, а не экстремальный разгон или RGB-подсветка. Если вам нужен готовый двухканальный комплект "из коробки" или поддержка XMP для гарантированной работы на заявленной скорости, стоит рассмотреть альтернативные наборы из двух планок.

Отзывы о товаре Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
25600
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Samsung DDR4 оптимально подходит для планового апгрейда офисного или домашнего ПК, а также для бюджетной сборки системы, где важна стабильность и надежность. Объем в 16 ГБ уверенно закрывает потребности в повседневной многозадачности с множеством вкладок браузера, работой в офисных пакетах и даже нетребовательными играми. Однако для современных игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных стоит рассматривать комплект из двух таких планок или модели с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что напрямую влияет на общую энергоэффективность системы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный для многих задач объем в 16 ГБ, который является хорошим базовым уровнем для современных систем. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности работы в требовательных программах и минимальных FPS в играх, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen. В сценариях офисного использования прирост от такой частоты по сравнению с базовыми 2666 МГц может быть неочевиден, но для игр и творческих задач это ощутимое преимущество.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги этого модуля Samsung обычно находятся в сбалансированном диапазоне для своей частоты, обеспечивая оптимальное соотношение между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и, как правило, составляет 1.2 В, что способствует невысокому тепловыделению. Важно отметить, что данная модель, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO и работает на заявленной частоте 3200 МГц только при активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы или в паре с процессором, поддерживающим такой режим по умолчанию.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core (чипсеты серий 400, 500, 600, 700) и AMD Ryzen (чипсеты серий 400, 500, 600). Для корректной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы материнская плата и процессор официально поддерживали данный стандарт. В противном случае память будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой контроллером памяти CPU, например, 2933 МГц или 2666 МГц. Всегда проверяйте QVL-список совместимости вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Samsung, судя по обозначению, относится к серверным или OEM-модулям и, вероятно, не оснащена декоративными радиаторами. Это стандартная планка с чипами памяти на печатной плате, что делает её компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение у DDR4 на 1.2 В остается умеренным даже под нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ критически важно использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Поэтому для игрового или рабочего ПК рекомендуется приобретать два идентичных модуля, устанавливая их в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Добавление в будущем второй такой же планки позволит не только активировать двухканальный режим, но и увеличить общий объем системы до 32 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под память DDR4, так как она физически и электрически несовместима с DDR3 или DDR5. Учитывайте, что для работы на полной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS/UEFI. Данный модуль — отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки, где на первом месте надежность бренда Samsung, а не экстремальный разгон или RGB-подсветка. Если вам нужен готовый двухканальный комплект "из коробки" или поддержка XMP для гарантированной работы на заявленной скорости, стоит рассмотреть альтернативные наборы из двух планок.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE) - по цене 20350 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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