Описание товара Память оперативная Samsung 16GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A2K43EB3-CWE)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти Samsung DDR4 оптимально подходит для планового апгрейда офисного или домашнего ПК, а также для бюджетной сборки системы, где важна стабильность и надежность. Объем в 16 ГБ уверенно закрывает потребности в повседневной многозадачности с множеством вкладок браузера, работой в офисных пакетах и даже нетребовательными играми. Однако для современных игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с большими массивами данных стоит рассматривать комплект из двух таких планок или модели с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, который является современным и широко распространенным решением для настольных компьютеров. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3, что напрямую влияет на общую энергоэффективность системы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат настольных ПК и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный для многих задач объем в 16 ГБ, который является хорошим базовым уровнем для современных систем. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности работы в требовательных программах и минимальных FPS в играх, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen. В сценариях офисного использования прирост от такой частоты по сравнению с базовыми 2666 МГц может быть неочевиден, но для игр и творческих задач это ощутимое преимущество.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги этого модуля Samsung обычно находятся в сбалансированном диапазоне для своей частоты, обеспечивая оптимальное соотношение между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и, как правило, составляет 1.2 В, что способствует невысокому тепловыделению. Важно отметить, что данная модель, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO и работает на заявленной частоте 3200 МГц только при активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы или в паре с процессором, поддерживающим такой режим по умолчанию.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core (чипсеты серий 400, 500, 600, 700) и AMD Ryzen (чипсеты серий 400, 500, 600). Для корректной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы материнская плата и процессор официально поддерживали данный стандарт. В противном случае память будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой контроллером памяти CPU, например, 2933 МГц или 2666 МГц. Всегда проверяйте QVL-список совместимости вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Samsung, судя по обозначению, относится к серверным или OEM-модулям и, вероятно, не оснащена декоративными радиаторами. Это стандартная планка с чипами памяти на печатной плате, что делает её компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение у DDR4 на 1.2 В остается умеренным даже под нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ критически важно использовать память в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. Поэтому для игрового или рабочего ПК рекомендуется приобретать два идентичных модуля, устанавливая их в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Добавление в будущем второй такой же планки позволит не только активировать двухканальный режим, но и увеличить общий объем системы до 32 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под память DDR4, так как она физически и электрически несовместима с DDR3 или DDR5. Учитывайте, что для работы на полной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS/UEFI. Данный модуль — отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки, где на первом месте надежность бренда Samsung, а не экстремальный разгон или RGB-подсветка. Если вам нужен готовый двухканальный комплект "из коробки" или поддержка XMP для гарантированной работы на заявленной скорости, стоит рассмотреть альтернативные наборы из двух планок.