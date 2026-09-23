Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.422)
Оригинальный товар
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735323
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60
Описание товара Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.422)
Оперативная память Acer на базе DDR5 — это новый уровень быстродействия и эффекта от каждой задачи. Её внушительная частота 5600 МГц и высокая пропускная способность 44800 МБайт/с без труда справятся даже с современными ресурсоёмкими приложениями. Благодаря объёму 16 ГБ в одном модуле и стандартному форм-фактору DIMM, обновить производительность вашего ПК максимально просто. Энергопотребление снижено до 1.1 В — оперативная память работает экономично, оставаясь мощной. CAS Latency 46 подойдёт для стабильной и надёжной работы системы.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Оперативная память Acer на базе DDR5 — это новый уровень быстродействия и эффекта от каждой задачи. Её внушительная частота 5600 МГц и высокая пропускная способность 44800 МБайт/с без труда справятся даже с современными ресурсоёмкими приложениями. Благодаря объёму 16 ГБ в одном модуле и стандартному форм-фактору DIMM, обновить производительность вашего ПК максимально просто. Энергопотребление снижено до 1.1 В — оперативная память работает экономично, оставаясь мощной. CAS Latency 46 подойдёт для стабильной и надёжной работы системы.
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Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.422) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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