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Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16)

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Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 4
Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 5
Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 6
Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 7
Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
38-40-40
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 1
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 2
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 3
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 4
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 5
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 6
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 7
  • Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690127
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-40-40
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
25

Описание товара Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16)

Для кого и под какие задачи

Модуль Kingston Fury Impact предназначен для апгрейда современных ноутбуков и компактных систем, где на первый план выходит баланс производительности, энергоэффективности и надежности. Эта планка объемом 16 ГБ идеально подойдет для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость системы в повседневной работе с множеством приложений, браузерными вкладками, а также для запуска современных игр и нетребовательных творческих задач. Она представляет собой отличный выбор для перехода на актуальную платформу DDR5, предлагая заметный прирост скорости по сравнению с DDR4 без переплаты за топовые разгонные комплекты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает новое поколение технологии с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью. Важно понимать, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому установка возможна только в ноутбуки и материнские платы компактных ПК, изначально рассчитанные на этот тип памяти. Данная модель выполнена в форм-факторе SO-DIMM, который используется исключительно в портативных и малогабаритных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ памяти, что является комфортным стандартом для решения большинства современных задач. Его рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. На практике это выражается в более быстрой загрузке приложений и уровней в играх, плавной работе в многозадачных сценариях и снижении задержек при обработке данных. Для ноутбучной платформы такая частота является сбалансированным вариантом, дающим ощутимый выигрыш в производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL38, что указывает на латентность памяти. В сочетании с высокой частотой 5600 МГц эти тайминги обеспечивают хороший баланс между пиковой пропускной способностью и скоростью отклика. Модуль работает при стандартном для DDR5 пониженном напряжении, что способствует меньшему тепловыделению в корпусе ноутбука. Для автоматической настройки на заявленные частоты и тайминги поддерживается профиль Intel XMP 3.0, что позволяет добиться максимальной производительности простым выбором профиля в BIOS совместимой системы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с ноутбуками и компактными ПК на платформах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с системами на базе процессоров AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые оснащены слотами SO-DIMM DDR5. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашей модели ноутбука или материнской платы на поддержку именно стандарта DDR5 и рекомендуемых частот. На максимальную частоту может влиять модель процессора и версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Kingston Fury Impact выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Такое решение минимизирует занимаемое пространство и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука. Отсутствие выступающих элементов охлаждения компенсируется эффективным тепорассеиванием самой платы и низким рабочим напряжением DDR5, что обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот. При покупке для апгрейда существующей системы крайне рекомендуется устанавливать модули с одинаковыми характеристиками - частотой, таймингами и объемом, чтобы избежать нестабильности и обеспечить работу в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более ранние поколения памяти. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно DDR5 SO-DIMM. На максимальную частоту 5600 МГц может повлиять конкретная модель процессора и возможности чипсета материнской платы ноутбука. Данный модуль оптимально подходит для модернизации или сборки современного ноутбука, где требуется надежная и быстрая память без излишеств. Для игровых или рабочих станций, где важна максимальная пропускная способность, стоит рассмотреть покупку комплекта из двух таких модулей сразу.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Impact 16GB DDR5 (KF564S38IB-16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-40-40
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Модуль Kingston Fury Impact предназначен для апгрейда современных ноутбуков и компактных систем, где на первый план выходит баланс производительности, энергоэффективности и надежности. Эта планка объемом 16 ГБ идеально подойдет для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость системы в повседневной работе с множеством приложений, браузерными вкладками, а также для запуска современных игр и нетребовательных творческих задач. Она представляет собой отличный выбор для перехода на актуальную платформу DDR5, предлагая заметный прирост скорости по сравнению с DDR4 без переплаты за топовые разгонные комплекты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает новое поколение технологии с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью. Важно понимать, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому установка возможна только в ноутбуки и материнские платы компактных ПК, изначально рассчитанные на этот тип памяти. Данная модель выполнена в форм-факторе SO-DIMM, который используется исключительно в портативных и малогабаритных системах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ памяти, что является комфортным стандартом для решения большинства современных задач. Его рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. На практике это выражается в более быстрой загрузке приложений и уровней в играх, плавной работе в многозадачных сценариях и снижении задержек при обработке данных. Для ноутбучной платформы такая частота является сбалансированным вариантом, дающим ощутимый выигрыш в производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL38, что указывает на латентность памяти. В сочетании с высокой частотой 5600 МГц эти тайминги обеспечивают хороший баланс между пиковой пропускной способностью и скоростью отклика. Модуль работает при стандартном для DDR5 пониженном напряжении, что способствует меньшему тепловыделению в корпусе ноутбука. Для автоматической настройки на заявленные частоты и тайминги поддерживается профиль Intel XMP 3.0, что позволяет добиться максимальной производительности простым выбором профиля в BIOS совместимой системы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с ноутбуками и компактными ПК на платформах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с системами на базе процессоров AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые оснащены слотами SO-DIMM DDR5. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашей модели ноутбука или материнской платы на поддержку именно стандарта DDR5 и рекомендуемых частот. На максимальную частоту может влиять модель процессора и версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль Kingston Fury Impact выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Такое решение минимизирует занимаемое пространство и гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука. Отсутствие выступающих элементов охлаждения компенсируется эффективным тепорассеиванием самой платы и низким рабочим напряжением DDR5, что обеспечивает стабильную работу даже при длительных нагрузках.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность памяти, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот. При покупке для апгрейда существующей системы крайне рекомендуется устанавливать модули с одинаковыми характеристиками - частотой, таймингами и объемом, чтобы избежать нестабильности и обеспечить работу в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более ранние поколения памяти. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно DDR5 SO-DIMM. На максимальную частоту 5600 МГц может повлиять конкретная модель процессора и возможности чипсета материнской платы ноутбука. Данный модуль оптимально подходит для модернизации или сборки современного ноутбука, где требуется надежная и быстрая память без излишеств. Для игровых или рабочих станций, где важна максимальная пропускная способность, стоит рассмотреть покупку комплекта из двух таких модулей сразу.

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