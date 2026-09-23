Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-39-39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735321
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-39-39
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
11
Описание товара Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420)
Оперативная память Acer формата DIMM с объёмом 16 Гб способна легко справляться с современными задачами. Высокая тактовая частота 4800 МГц и пропускная способность 38400 Мб/с обеспечивают молниеносную передачу данных, ускоряя запуск программ и работу с большими файлами. CL 40 — баланс производительности для стабильной многозадачности. Энергопитание на отметке 1,1 В делает модуль экономичным, что особенно важно при длительной работе системы. Этот модуль идеально подойдёт тем, кто ценит высокую скорость, стабильность и эффективность.
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Бренд
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-39-39
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Оперативная память Acer формата DIMM с объёмом 16 Гб способна легко справляться с современными задачами. Высокая тактовая частота 4800 МГц и пропускная способность 38400 Мб/с обеспечивают молниеносную передачу данных, ускоряя запуск программ и работу с большими файлами. CL 40 — баланс производительности для стабильной многозадачности. Энергопитание на отметке 1,1 В делает модуль экономичным, что особенно важно при длительной работе системы. Этот модуль идеально подойдёт тем, кто ценит высокую скорость, стабильность и эффективность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, Комплект
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Память ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC38400, 4800MHz, CL40, 1.1V, RTL) (BL.9BWWA.420) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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