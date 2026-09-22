Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 16GB 5600MHz DIMM (AU16GHB56CVBBGH)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR5 отлично подойдёт для сборки или апгрейда современного настольного ПК, ориентированного на высокую отзывчивость в повседневной работе и играх. Комплект из одной планки на 16 ГБ обеспечит комфортный старт для игровых систем среднего уровня, эффективной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера, а также для работы с фото и лёгким видеомонтажом. Он представляет собой разумный баланс между производительностью нового поколения DDR5 и доступностью, закрывая базовые потребности с запасом, но для профессиональных рабочих станций с рендерингом больших сцен или для энтузиастов, стремящихся к максимальному FPS в топовых играх, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима.

Тип, поколение и форм-[фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает существенное увеличение пропускной способности и эффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для современных платформ на процессорах Intel 12-го поколения и новее, а также AMD AM5, и физически несовместимо со слотами для DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM подтверждает, что перед вами планка для обычного настольного компьютера, которая не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля в 16 ГБ является на сегодня отличным стартовым выбором для большинства пользователей. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при переключении между тяжёлыми программами и скорость обработки данных в приложениях. В паре с низкими таймингами такая частота даёт заметный прирост в мини-FPS и общей плавности игрового процесса по сравнению с более медленными модулями, особенно на платформах, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, включая ключевую задержку CL, оптимизированы для работы на номинальной частоте 5600 МГц и обеспечивают низкую латентность для быстрого отклика. Для простой и безопасной активации этого режима модуль поддерживает технологию XMP 3.0. Это позволяет загрузить готовый профиль разгона в BIOS материнской платы и автоматически получить заявленные частоту и тайминги без сложных ручных настроек, что критически важно для пользователей, не занимающихся оверклокингом.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами для процессоров Intel LGA 1700 (12-го, 13-го, 14-го поколений) и AMD AM5, имеющими слоты DIMM под DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5, так как слоты разных поколений физически и электрически несовместимы. Также проверьте список поддерживаемых частот (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на 5600 МГц, особенно при использовании всех четырёх слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло при длительной работе на высокой частоте, способствуя стабильности системы. Его конструкция, как правило, имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами воздушного типа при установке в ближайшие к сокету слоты. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её практичным выбором для лаконичных или корпоративных сборок, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые получают значительный прирост производительности от двухканального режима, рекомендуется приобретать память парами. Если вы покупаете эту планку как первую, планируя в будущем докупить такую же для создания двухканального режима, старайтесь выбирать идентичную модель для максимальной совместимости и стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает пропускную способность памяти. Для игр и рабочих задач лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц через профиль XMP, и обновите BIOS до актуальной версии для лучшей совместимости. Этот модуль станет оптимальным выбором для тех, кто собирает новую систему на DDR5 с ограниченным бюджетом на старте, с планами последующего расширения до 32 ГБ в двухканале.