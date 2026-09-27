Оперативная память ТМИ UDIMM 8Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 36 баллов
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ТМИ UDIMM 8Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 36 баллов
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти ориентирован на базовый апгрейд или сборку недорогого домашнего или офисного компьютера. Он станет хорошим выбором для тех, кому нужно добавить оперативной памяти в уже имеющуюся систему или собрать ПК для повседневных задач - работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Он закрывает потребность в минимально достаточном объеме и скорости для комфортной многозадачности, но не рассчитан на высокопроизводительные игровые системы или профессиональные рабочие станции для монтажа.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что он совместим только с материнскими платами, оснащенными слотами под DDR4. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планка для настольных персональных компьютеров, которая не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для современной системы, позволяющим комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости компьютера. В повседневных сценариях, таких как запуск множества вкладок в браузере или работа с офисными пакетами, этот комплект демонстрирует стабильную работу, однако для ресурсоемких игр или профессиональных задач рекомендованы комплекты большего объема.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL22, указывают на довольно высокую латентность, что типично для недорогих модулей DDR4. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает средний уровень производительности, достаточный для заявленных задач. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. В описании отсутствуют упоминания о поддержке профилей автоматического разгона XMP или EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц, скорее всего, потребуется ручная настройка в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Данный модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически модули разных поколений несовместимы. Также необходимо проверить, поддерживает ли ваша конкретная материнская плата и процессор частоту 3200 МГц, особенно для процессоров Intel не-K серий и базовых чипсетов, где такая частота может считаться разгонной и потребовать соответствующей поддержки от платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в простом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это снижает её высоту и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке в слоты, расположенные близко к сокету. Отсутствие радиатора допустимо для работы на стандартном напряжении и частоте 3200 МГц, но не предполагает длительных экстремальных нагрузок или попыток дополнительного разгона. Подсветка на модуле не предусмотрена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот материнской платы, как правило, через один от уже занятого. При дальнейшем расширении объема крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками - частотой, таймингами и вольтажом, чтобы избежать нестабильности работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это отсутствие радиатора и вероятное отсутствие предустановленного профиля XMP, что потребует от пользователя ручного выставления частоты и таймингов в BIOS для достижения заявленных 3200 МГц. Перед покупкой обязательно убедитесь в совместимости вашей платформы с DDR4 и поддержкой таких частот. Этот модуль оптимально подойдет для недорогого апгрейда или сборки системного блока, где на первом месте стоит стоимость, а не максимальная производительность. Для игрового ПК среднего и высокого уровня лучше рассмотреть комплекты из двух планок с более низкими таймингами и поддержкой XMP.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти ориентирован на базовый апгрейд или сборку недорогого домашнего или офисного компьютера. Он станет хорошим выбором для тех, кому нужно добавить оперативной памяти в уже имеющуюся систему или собрать ПК для повседневных задач - работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Он закрывает потребность в минимально достаточном объеме и скорости для комфортной многозадачности, но не рассчитан на высокопроизводительные игровые системы или профессиональные рабочие станции для монтажа.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает, что он совместим только с материнскими платами, оснащенными слотами под DDR4. Форм-фактор UDIMM указывает на то, что это планка для настольных персональных компьютеров, которая не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для современной системы, позволяющим комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости компьютера. В повседневных сценариях, таких как запуск множества вкладок в браузере или работа с офисными пакетами, этот комплект демонстрирует стабильную работу, однако для ресурсоемких игр или профессиональных задач рекомендованы комплекты большего объема.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL22, указывают на довольно высокую латентность, что типично для недорогих модулей DDR4. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает средний уровень производительности, достаточный для заявленных задач. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. В описании отсутствуют упоминания о поддержке профилей автоматического разгона XMP или EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц, скорее всего, потребуется ручная настройка в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Данный модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как физически модули разных поколений несовместимы. Также необходимо проверить, поддерживает ли ваша конкретная материнская плата и процессор частоту 3200 МГц, особенно для процессоров Intel не-K серий и базовых чипсетов, где такая частота может считаться разгонной и потребовать соответствующей поддержки от платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в простом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это снижает её высоту и полностью исключает риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке в слоты, расположенные близко к сокету. Отсутствие радиатора допустимо для работы на стандартном напряжении и частоте 3200 МГц, но не предполагает длительных экстремальных нагрузок или попыток дополнительного разгона. Подсветка на модуле не предусмотрена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в правильный слот материнской платы, как правило, через один от уже занятого. При дальнейшем расширении объема крайне рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками - частотой, таймингами и вольтажом, чтобы избежать нестабильности работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это отсутствие радиатора и вероятное отсутствие предустановленного профиля XMP, что потребует от пользователя ручного выставления частоты и таймингов в BIOS для достижения заявленных 3200 МГц. Перед покупкой обязательно убедитесь в совместимости вашей платформы с DDR4 и поддержкой таких частот. Этот модуль оптимально подойдет для недорогого апгрейда или сборки системного блока, где на первом месте стоит стоимость, а не максимальная производительность. Для игрового ПК среднего и высокого уровня лучше рассмотреть комплекты из двух планок с более низкими таймингами и поддержкой XMP.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Отзывы о товаре Оперативная память ТМИ UDIMM 8Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 36 баллов