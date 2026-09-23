Память оперативная DDR 5 Netac 16Gb 4800Mhz (NTBSD5P48SP-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR 5 Netac 16Gb 4800Mhz (NTBSD5P48SP-16)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 объемом 16 ГБ является отличным решением для базовой сборки или апгрейда современного настольного ПК. Он закрывает потребности в повседневной многозадачности, работе с офисными пакетами, браузерами с множеством вкладок и нетребовательными играми. Если вы не планируете экстремальный разгон и сборку топовой игровой системы, а ищете надежную и современную память стандартной скорости для стабильной работы, этот вариант станет практичным и разумным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую стандартную частоту и улучшенную энергоэффективность. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений. Данная планка выполнена в форм-факторе DIMM и предназначена исключительно для установки в настольные материнские платы с соответствующими слотами под DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является хорошим стартом для современной системы, позволяющим комфортно работать в большинстве приложений. Частота 4800 МГц — это стандартная базовая скорость для памяти DDR5, обеспечивающая заметный прирост пропускной способности по сравнению с распространенными скоростями DDR4. В играх и профессиональных задачах такая частота создает надежный фундамент, хотя максимальный производительный потенциал DDR5 раскрывается на более высоких частотах, доступных в других комплектах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивающем стабильность и низкое энергопотребление. Информация о конкретных таймингах указывается производителем и определяет величину задержек. Данная память, скорее всего, предназначена для работы на заявленной частоте 4800 МГц по стандартному профилю JEDEC без поддержки экстремальных профилей автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Это делает её простым и предсказуемым решением, не требующим дополнительных настроек в BIOS для выхода на номинальную скорость.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Заявленная частота 4800 МГц обычно поддерживается процессорами и платами по умолчанию, что гарантирует стабильную работу "из коробки" без необходимости ручной настройки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в лаконичном форм-факторе без массивных радиаторов. Это делает планку компактной и снижает риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами в корпусе. Для работы на стандартной частоте 4800 МГц пассивного охлаждения от обдува корпусных вентиляторов обычно достаточно, что позволяет сосредоточиться на надежности, а не на агрессивном дизайне или подсветке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, рекомендуется приобретать и устанавливать два идентичных модуля парами. Если вы покупаете одну планку сейчас, в будущем для расширения объема желательно докупать максимально схожий по характеристикам модуль, а лучше точно такой же, чтобы минимизировать риск нестабильности при работе в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата - DDR5. Этот модуль несовместим с платами под DDR4. Учитывайте, что это решение стандартной скорости без агрессивного разгона, поэтому энтузиастам, ищущим максимальный FPS в играх, стоит рассмотреть комплекты DDR5 с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Для сборки новой системы рекомендуем сразу приобретать два модуля для двухканального режима. Если же вам нужен надежный и современный модуль для базовой работы или вы делаете осторожный апгрейд платформы на DDR5, эта память станет отличным выбором.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 объемом 16 ГБ является отличным решением для базовой сборки или апгрейда современного настольного ПК. Он закрывает потребности в повседневной многозадачности, работе с офисными пакетами, браузерами с множеством вкладок и нетребовательными играми. Если вы не планируете экстремальный разгон и сборку топовой игровой системы, а ищете надежную и современную память стандартной скорости для стабильной работы, этот вариант станет практичным и разумным выбором.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую стандартную частоту и улучшенную энергоэффективность. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений. Данная планка выполнена в форм-факторе DIMM и предназначена исключительно для установки в настольные материнские платы с соответствующими слотами под DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является хорошим стартом для современной системы, позволяющим комфортно работать в большинстве приложений. Частота 4800 МГц — это стандартная базовая скорость для памяти DDR5, обеспечивающая заметный прирост пропускной способности по сравнению с распространенными скоростями DDR4. В играх и профессиональных задачах такая частота создает надежный фундамент, хотя максимальный производительный потенциал DDR5 раскрывается на более высоких частотах, доступных в других комплектах.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении, обеспечивающем стабильность и низкое энергопотребление. Информация о конкретных таймингах указывается производителем и определяет величину задержек. Данная память, скорее всего, предназначена для работы на заявленной частоте 4800 МГц по стандартному профилю JEDEC без поддержки экстремальных профилей автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Это делает её простым и предсказуемым решением, не требующим дополнительных настроек в BIOS для выхода на номинальную скорость.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Заявленная частота 4800 МГц обычно поддерживается процессорами и платами по умолчанию, что гарантирует стабильную работу "из коробки" без необходимости ручной настройки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по описанию, выполнен в лаконичном форм-факторе без массивных радиаторов. Это делает планку компактной и снижает риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами в корпусе. Для работы на стандартной частоте 4800 МГц пассивного охлаждения от обдува корпусных вентиляторов обычно достаточно, что позволяет сосредоточиться на надежности, а не на агрессивном дизайне или подсветке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который ощутимо повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, рекомендуется приобретать и устанавливать два идентичных модуля парами. Если вы покупаете одну планку сейчас, в будущем для расширения объема желательно докупать максимально схожий по характеристикам модуль, а лучше точно такой же, чтобы минимизировать риск нестабильности при работе в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата - DDR5. Этот модуль несовместим с платами под DDR4. Учитывайте, что это решение стандартной скорости без агрессивного разгона, поэтому энтузиастам, ищущим максимальный FPS в играх, стоит рассмотреть комплекты DDR5 с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Для сборки новой системы рекомендуем сразу приобретать два модуля для двухканального режима. Если же вам нужен надежный и современный модуль для базовой работы или вы делаете осторожный апгрейд платформы на DDR5, эта память станет отличным выбором.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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