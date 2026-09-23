Память оперативная DDR4 A-Data 8GB PC21300 (AD4U26668G19-SGN)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 8GB PC21300 (AD4U26668G19-SGN)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для тех, кто проводит апгрейд старой системы или собирает недорогой ПК для повседневных задач. Объёма в 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми, что делает его отличным бюджетным решением для дома или офиса. Однако для современных AAA-игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжёлыми инженерными программами стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или модель большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устаревающими платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров — этот модуль физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Важно помнить, что DDR4 не совместима со слотами для старого стандарта DDR3 или нового DDR5, поэтому перед покупкой необходимо уточнить поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 2666 МГц. Такой скорости вполне хватает для базовой производительности системы, обеспечивая плавный отклик в повседневных приложениях и снижая вероятность подтормаживаний. В играх частота 2666 МГц является хорошей отправной точкой, но для раскрытия потенциала мощных процессоров, особенно от AMD Ryzen, часто предпочтительнее память с более высокой частотой, например, 3200 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг этого модуля составляет CL19, что при частоте 2666 МГц является типичным показателем для недорогой памяти и указывает на достаточно высокую латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и равно 1.2 В. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными характеристиками в BIOS материнской платы и получить стабильную работу на частоте 2666 МГц без необходимости ручных настроек, что крайне удобно для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат для настольных ПК, поддерживающих стандарт DDR4, — это платформы Intel начиная с 6-го поколения Core (Skylake) и AMD начиная с Ryzen первого поколения. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц рекомендуется использовать материнскую плату с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), так как на базовых платах память может работать на стандартной для процессора частоте, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в простом дизайне без массивных радиаторов охлаждения, что положительно сказывается на её компактности и цене. Такое решение вполне оправдано для памяти с невысокой частотой и стандартным напряжением, которая не склонна к сильному нагреву даже при длительной нагрузке. Отсутствие радиатора также исключает возможные конфликты с установкой крупных башенных процессорных кулеров, что упрощает сборку системы в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который обеспечивает удвоенную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух идентичных таких модулей и их установка в соответствующие слоты на материнской плате, что в сумме даст 16 ГБ — комфортный объём для большинства современных задач, включая многие игры.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для стандарта DDR4, а не DDR3 или DDR5. Для активации заявленной частоты 2666 МГц через XMP потребуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы и, возможно, актуальная версия BIOS. Помните, что смешивание этого модуля с памятью других производителей, частот или таймингов может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах. Этот модуль — разумный выбор для бюджетного апгрейда или сборки, но если вы планируете серьёзные игровые или рабочие нагрузки в будущем, рассмотрите сразу комплект из двух планок или модули большего объёма.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти создан для тех, кто проводит апгрейд старой системы или собирает недорогой ПК для повседневных задач. Объёма в 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-браузером с множеством вкладок и нетребовательными играми, что делает его отличным бюджетным решением для дома или офиса. Однако для современных AAA-игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжёлыми инженерными программами стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или модель большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и уже устаревающими платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров — этот модуль физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Важно помнить, что DDR4 не совместима со слотами для старого стандарта DDR3 или нового DDR5, поэтому перед покупкой необходимо уточнить поколение памяти, которое поддерживает ваша материнская плата.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 2666 МГц. Такой скорости вполне хватает для базовой производительности системы, обеспечивая плавный отклик в повседневных приложениях и снижая вероятность подтормаживаний. В играх частота 2666 МГц является хорошей отправной точкой, но для раскрытия потенциала мощных процессоров, особенно от AMD Ryzen, часто предпочтительнее память с более высокой частотой, например, 3200 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг этого модуля составляет CL19, что при частоте 2666 МГц является типичным показателем для недорогой памяти и указывает на достаточно высокую латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и равно 1.2 В. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными характеристиками в BIOS материнской платы и получить стабильную работу на частоте 2666 МГц без необходимости ручных настроек, что крайне удобно для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат для настольных ПК, поддерживающих стандарт DDR4, — это платформы Intel начиная с 6-го поколения Core (Skylake) и AMD начиная с Ryzen первого поколения. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц рекомендуется использовать материнскую плату с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), так как на базовых платах память может работать на стандартной для процессора частоте, например, 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в простом дизайне без массивных радиаторов охлаждения, что положительно сказывается на её компактности и цене. Такое решение вполне оправдано для памяти с невысокой частотой и стандартным напряжением, которая не склонна к сильному нагреву даже при длительной нагрузке. Отсутствие радиатора также исключает возможные конфликты с установкой крупных башенных процессорных кулеров, что упрощает сборку системы в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который обеспечивает удвоенную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух идентичных таких модулей и их установка в соответствующие слоты на материнской плате, что в сумме даст 16 ГБ — комфортный объём для большинства современных задач, включая многие игры.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для стандарта DDR4, а не DDR3 или DDR5. Для активации заявленной частоты 2666 МГц через XMP потребуется соответствующая поддержка со стороны материнской платы и, возможно, актуальная версия BIOS. Помните, что смешивание этого модуля с памятью других производителей, частот или таймингов может привести к нестабильной работе системы на пониженных частотах. Этот модуль — разумный выбор для бюджетного апгрейда или сборки, но если вы планируете серьёзные игровые или рабочие нагрузки в будущем, рассмотрите сразу комплект из двух планок или модули большего объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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