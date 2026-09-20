Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate Value Special 8Gb 2666MHz pc-21300 (EX287013RUS)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 - отличный выбор для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Он справится с повседневными задачами: работой с документами, просмотром веб-страниц в нескольких десятках вкладок, запуском нетребовательных приложений и старых игр. Для современных игровых ПК или рабочих станций для монтажа видео стоит рассмотреть комплекты большего объёма и более высокой частоты, но данная планка закрывает потребности в простом и надежном увеличении оперативной памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 2000 и выше. Это поколение обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или компактных систем (NUC, мини-ПК) потребуется память в форм-факторе SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартом для базовой конфигурации. Частота в 2666 МГц обеспечивает достаточную для повседневного использования скорость обмена данными с процессором. В играх и профессиональных приложениях прирост от такой частоты будет умеренным, однако для офисной работы, интернет-серфинга и работы с легкими программами этого более чем достаточно. Важно помнить, что для активации двухканального режима и увеличения производительности потребуется установить второй идентичный модуль.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель относится к категории Value, что обычно означает использование стандартных таймингов и отсутствие заводских профилей разгона, таких как XMP (Intel) или EXPO (AMD). Это означает, что память будет работать на частоте, поддерживаемой по умолчанию процессором и материнской платой, например, на 2133 или 2400 МГц. Для выхода на заявленные 2666 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством материнских плат, имеющих слоты DIMM для DDR4. Ключевой момент - поддержка процессором частоты 2666 МГц: для современных Intel Core и AMD Ryzen это штатный режим. На более старых или бюджетных чипсетах память может запуститься на меньшей частоте. Крайне важно проверить поколение слотов на вашей материнской плате - модуль DDR4 физически не встанет в слот DDR3 или DDR5 из-за иного расположения ключа.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в простом и лаконичном дизайне без дополнительных радиаторов. Это снижает её высоту, исключая потенциальные конфликты с крупными башенными процессорными кулерами, что важно для компактных корпусов. Отсутствие радиатора не является проблемой, так как при штатных частотах и напряжении DDR4 тепловыделение невелико. Подсветка и декоративные элементы также отсутствуют, что делает модуль идеальным для недорогих и функциональных сборок, где важен не внешний вид, а надежность и цена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность. Если вы приобретаете эту планку для расширения, крайне желательно найти максимально похожий модуль (того же производителя, объёма и частоты) для минимизации рисков несовместимости. Установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, чтобы активировать двухканальный режим работы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - отсутствие профиля XMP/EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 2666 МГц может потребоваться ручной ввод настроек в BIOS. Эта память не предназначена для разгона. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает DDR4 и что процессор официально работает с такой частотой. Если вы собираете игровую систему, лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок (2x8 ГБ) для двухканального режима. Данный модуль оптимален как недорогое решение для апгрейда старого ПК с DDR4 или для сборки базового компьютера, где приоритетом является низкая стоимость при достаточном для повседневных задач объёме памяти.