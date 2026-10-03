Описание товара Память оперативная AMD 8GB DDR4 2133 SO DIMM R7 Performance Series Black (R748G2133S2S-UO)

Для кого и под какие задачи

Эта память станет надежным решением для апгрейда или ремонта ноутбука, компактного ПК или моноблока, где требуется стабильная и проверенная работа в повседневных задачах. Она отлично подойдет для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, работы с документами и нетребовательных мультимедийных приложений, обеспечив системе новый запас производительности. В то же время, ее частотный потенциал рассчитан на базовую скорость работы системы, а не на экстремальные нагрузки вроде современных игр или профессионального рендеринга видео.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает удвоенную скорость передачи данных по сравнению с устаревшим DDR3 и более низкое энергопотребление. Ключевая особенность - это форм-фактор SO-DIMM, который разработан специально для компактных устройств. Важно помнить, что такая планка физически не подойдет для стандартного настольного компьютера, так как предназначена исключительно для ноутбуков, мини-ПК и некоторых моноблоков с соответствующими слотами на материнской плате.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является комфортным минимумом для современной многозадачной работы, позволяя одновременно держать открытыми несколько программ и браузерных окон без ощутимых тормозов. Частота 2133 МГц является базовой для стандарта DDR4 и обеспечит стабильную и предсказуемую работу системы. Для большинства повседневных задач этой скорости достаточно, однако в сценариях, чувствительных к скорости памяти, например, при работе с интегрированной графикой, прирост от более высокочастотных модулей будет заметен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что гарантирует низкое тепловыделение и энергоэффективность, что критично для мобильных устройств. Тайминги и поддержка профилей разгона, таких как XMP, для данной модели не актуальны, так как она рассчитана на работу на штатной, гарантированной частоте 2133 МГц. Это делает установку максимально простой - планка начнет работать сразу после установки, без необходимости заходить в BIOS для активации каких-либо настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любыми ноутбуками и системами, оснащенными слотами SO-DIMM под память DDR4. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша платформа использует именно четвертое поколение DDR, так как DDR4 физически и электрически несовместима с DDR3 или DDR5. Хотя память выпущена под брендом AMD, она является универсальной и будет корректно работать как в системах на базе процессоров AMD, так и Intel, при условии поддержки платформой частоты 2133 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является нормой для большинства ноутбучных решений. Компактная высота гарантирует беспроблемную установку даже в очень тесные корпуса ноутбуков, где просто нет места для дополнительного охлаждения. Внешний вид строгий и лаконичный, что соответствует назначению модуля как надежного и незаметного компонента для апгрейда, а не элемента моддинга с подсветкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может дать прирост производительности в некоторых задачах, потребуется установить вторую идентичную планку в соответствующий слот на материнской плате. Если вы планируете расширять объем в будущем, рекомендуется приобретать такую же модель для максимальной совместимости, либо модуль с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам во избежание потенциальных конфликтов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Также важно понимать, что это базовая модель с минимальной для DDR4 частотой, поэтому не стоит ожидать от нее рекордной производительности в играх или профессиональных приложениях. Перед покупкой проверьте свободный слот в вашем устройстве и текущую конфигурацию памяти. Этот модуль оптимально подойдет для неигрового апгрейда ноутбука, добавления оперативной памяти в офисный ПК или замены вышедшей из строя планки.