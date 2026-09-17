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Память DDR4 AMD 8Gb Radeon R7 Performance Series (R748G2400U2S-UO) купить с доставкой в Москве
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Память DDR4 AMD 8Gb Radeon R7 Performance Series (R748G2400U2S-UO)

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Память DDR4 AMD 8Gb Radeon R7 Performance Series (R748G2400U2S-UO)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
Тайминги
15-15-15
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157978
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
15
Тайминги
15-15-15
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х3х1
Вес, г.
917

Описание товара Память DDR4 AMD 8Gb Radeon R7 Performance Series (R748G2400U2S-UO)

Модуль памяти AMD Radeon™ R7 Performance Series Black R748G2400U2S-UO 8GB DDR4 2400 DIMM Non-ECC, CL16, 1.2V, Bulk (182514) — это модуль оперативной памяти для компьютера, который обеспечивает быструю и эффективную работу с данными.

Отзывы о товаре Память DDR4 AMD 8Gb Radeon R7 Performance Series (R748G2400U2S-UO)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
15
Тайминги
15-15-15
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти AMD Radeon™ R7 Performance Series Black R748G2400U2S-UO 8GB DDR4 2400 DIMM Non-ECC, CL16, 1.2V, Bulk (182514) — это модуль оперативной памяти для компьютера, который обеспечивает быструю и эффективную работу с данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память DDR4 AMD 8Gb Radeon R7 Performance Series (R748G2400U2S-UO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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