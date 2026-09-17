Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2133MHz (R748G2133U2S-UO)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан в первую очередь для пользователей, которые проводят апгрейд бюджетных или старых систем на базе платформы AMD. Он отлично подойдёт для повседневной работы: офисных задач, веб-сёрфинга с множеством вкладок, просмотра видео и работы с нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео его скорости и объёма в одиночку может оказаться недостаточно, но в качестве недорогого решения для увеличения отзывчивости системы или заполнения второго слота в двухканальном режиме он справится со своей задачей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4 — это современное и широко распространённое поколение оперативной памяти, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для настольных компьютеров и устанавливается в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому совпадение поколения с вашей материнской платой — обязательное условие.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современного ПК. Частота работы памяти заявлена на уровне 2133 МГц — это стандартная базовая частота для DDR4 (JEDEC), с которой память запустится при первой установке без дополнительных настроек. В реальных сценариях такая частота обеспечит стабильную работу системы в офисных и мультимедийных задачах, но для игр или ресурсоёмких приложений более высокочастотные комплекты могут дать заметный прирост в производительности, особенно в связке с современными процессорами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов для этой модели обычно указываются производителем и влияют на задержки при обращении к данным. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данный модуль, судя по спецификации, позиционируется как память с базовыми настройками и, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, работая на своих стандартных частотах и таймингах.

Совместимость с платформой

Модуль оптимизирован и протестирован для работы с платформами AMD, что указано в его названии. Он совместим с материнскими платами под процессоры AMD Ryzen и более старыми сериями, поддерживающими стандарт DDR4. Однако, важно помнить, что конечная поддерживаемая частота памяти зависит от возможностей чипсета материнской платы и самого процессора. Для гарантированной работы на заявленной частоте 2133 МГц рекомендуется сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для памяти, работающей на низких и средних частотах с номинальным напряжением, где активное теплоотведение не является критически необходимым. Отсутствие массивного радиатора также является плюсом с точки зрения совместимости — такая низкопрофильная планка гарантированно не столкнётся даже с самыми крупными башенными кулерами процессора, что важно при сборке компактных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить вторую идентичную планку в правильный слот на материнской плате. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь приобретать модуль с максимально схожими характеристиками — ту же частоту, тайминги и объём — чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это базовая частота 2133 МГц, которая может стать узким местом для производительных процессоров, способных работать с более быстрой памятью. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не под другое поколение. Этот модуль — оптимальный выбор для недорогого апгрейда старой системы на AMD, добавления оперативной памяти в уже существующую конфигурацию или сборки бюджетного ПК для простых задач. Для сборки нового игрового или рабочего компьютера с нуля лучше рассмотреть комплект из двух планок с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.