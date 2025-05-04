Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным целевым решением для сборки недорогого домашнего или офисного компьютера на платформе AMD. Он оптимально подходит для базовой многозадачности, работы с документами, просмотра веб-страниц и нетребовательных игр. Объём в 8 ГБ обеспечит комфортную работу, однако для современных игр, профессионального монтажа видео или одновременной работы с множеством тяжёлых приложений лучше сразу рассматривать комплект из двух таких планок или модули большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, что означает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и более низкое рабочее напряжение. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM под стандарт DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для большинства пользовательских задач. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы. В реальных сценариях, таких как игры или работа в требовательных приложениях, переход с базовой частоты в 2133 МГц на 3200 МГц на платформе AMD может дать ощутимый прирост производительности, особенно встроенной графики.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги (задержки) этой памяти не указаны в названии, но, как правило, для частоты 3200 МГц они находятся в диапазоне CL16-CL22. Более низкие значения CL обеспечивают меньшую латентность, то есть время отклика. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего, 1.2 В или 1.35 В. Данная планка поддерживает профиль разгона AMD, что позволяет автоматически установить заявленные 3200 МГц в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Как следует из названия, память оптимизирована для работы с процессорами AMD, в первую очередь с Ryzen серий 2000, 3000, 4000G, 5000 и новее, а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах A320, B450, B550, X470, X570 и других. Для активации профиля на 3200 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Важно отметить, что на процессорах Ryzen первого поколения (серия 1000) достижение такой частоты не гарантировано.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по артикулу и типичному позиционированию, этот модуль, скорее всего, выполнен в виде простой планки без массивного радиатора. Это обычная практика для памяти с умеренной частотой и стандартным напряжением, где дополнительное охлаждение не является критически необходимым. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными, процессорными кулерами, что особенно актуально при сборке компактных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар, судя по описанию, представляет собой один модуль памяти. Для максимальной производительности на современных платформах рекомендуется устанавливать память парами, активируя двухканальный режим, который существенно увеличивает пропускную способность. Поэтому для игрового или рабочего ПК идеальным выбором будет покупка двух идентичных модулей. Добавлять к уже установленной планке другую модель или даже с другими таймингами можно, но это может привести к нестабильной работе, поэтому для апгрейда лучше приобретать точно такую же модель.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию производительности процессора. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата частоту памяти 3200 МГц и процессор контроллер памяти с такой же поддержкой. Если вы планируете апгрейд старого ПК, убедитесь, что слоты на материнской плате имеют ключ под DDR4. Для базовых задач и офисной работы этот модуль подойдёт, но для игр и серьёзной работы настоятельно рекомендуется сразу брать комплект из двух планок, либо выбрать один модуль, но большего объёма - 16 ГБ.