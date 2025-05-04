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Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U)

10 Отзывы
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Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото 1
Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото 2
Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото 3
Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508463
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
17

Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным целевым решением для сборки недорогого домашнего или офисного компьютера на платформе AMD. Он оптимально подходит для базовой многозадачности, работы с документами, просмотра веб-страниц и нетребовательных игр. Объём в 8 ГБ обеспечит комфортную работу, однако для современных игр, профессионального монтажа видео или одновременной работы с множеством тяжёлых приложений лучше сразу рассматривать комплект из двух таких планок или модули большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, что означает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и более низкое рабочее напряжение. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM под стандарт DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для большинства пользовательских задач. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы. В реальных сценариях, таких как игры или работа в требовательных приложениях, переход с базовой частоты в 2133 МГц на 3200 МГц на платформе AMD может дать ощутимый прирост производительности, особенно встроенной графики.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги (задержки) этой памяти не указаны в названии, но, как правило, для частоты 3200 МГц они находятся в диапазоне CL16-CL22. Более низкие значения CL обеспечивают меньшую латентность, то есть время отклика. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего, 1.2 В или 1.35 В. Данная планка поддерживает профиль разгона AMD, что позволяет автоматически установить заявленные 3200 МГц в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Как следует из названия, память оптимизирована для работы с процессорами AMD, в первую очередь с Ryzen серий 2000, 3000, 4000G, 5000 и новее, а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах A320, B450, B550, X470, X570 и других. Для активации профиля на 3200 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Важно отметить, что на процессорах Ryzen первого поколения (серия 1000) достижение такой частоты не гарантировано.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по артикулу и типичному позиционированию, этот модуль, скорее всего, выполнен в виде простой планки без массивного радиатора. Это обычная практика для памяти с умеренной частотой и стандартным напряжением, где дополнительное охлаждение не является критически необходимым. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными, процессорными кулерами, что особенно актуально при сборке компактных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар, судя по описанию, представляет собой один модуль памяти. Для максимальной производительности на современных платформах рекомендуется устанавливать память парами, активируя двухканальный режим, который существенно увеличивает пропускную способность. Поэтому для игрового или рабочего ПК идеальным выбором будет покупка двух идентичных модулей. Добавлять к уже установленной планке другую модель или даже с другими таймингами можно, но это может привести к нестабильной работе, поэтому для апгрейда лучше приобретать точно такую же модель.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию производительности процессора. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата частоту памяти 3200 МГц и процессор контроллер памяти с такой же поддержкой. Если вы планируете апгрейд старого ПК, убедитесь, что слоты на материнской плате имеют ключ под DDR4. Для базовых задач и офисной работы этот модуль подойдёт, но для игр и серьёзной работы настоятельно рекомендуется сразу брать комплект из двух планок, либо выбрать один модуль, но большего объёма - 16 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U)

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал к уже имеющейся планке,пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Валентина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шла немного долго. Но все хорошо. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Рекомендую всем хорошо вставлять плату. Первые разы плату, не видел компьютер
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
удкбабвддаьрбадчдслеьададелдк
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился, совпадает с описанием. брал по отзывам
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
У меня стоит такая же около 4-х лет. Докупил вторую. Все работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Иван У.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно подошла, работает
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла буквально за два часа после заказа. Никаких дефектов, было хорошо упаковано. Отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная память по соотношению цена/качетсво
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Георгий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, недорого. Вставил вместе с остальными модулями amd, работает стабильно. Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным целевым решением для сборки недорогого домашнего или офисного компьютера на платформе AMD. Он оптимально подходит для базовой многозадачности, работы с документами, просмотра веб-страниц и нетребовательных игр. Объём в 8 ГБ обеспечит комфортную работу, однако для современных игр, профессионального монтажа видео или одновременной работы с множеством тяжёлых приложений лучше сразу рассматривать комплект из двух таких планок или модули большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, что означает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и более низкое рабочее напряжение. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что физически модули DDR4 несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM под стандарт DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для большинства пользовательских задач. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы. В реальных сценариях, таких как игры или работа в требовательных приложениях, переход с базовой частоты в 2133 МГц на 3200 МГц на платформе AMD может дать ощутимый прирост производительности, особенно встроенной графики.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги (задержки) этой памяти не указаны в названии, но, как правило, для частоты 3200 МГц они находятся в диапазоне CL16-CL22. Более низкие значения CL обеспечивают меньшую латентность, то есть время отклика. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего, 1.2 В или 1.35 В. Данная планка поддерживает профиль разгона AMD, что позволяет автоматически установить заявленные 3200 МГц в BIOS/UEFI совместимой материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Как следует из названия, память оптимизирована для работы с процессорами AMD, в первую очередь с Ryzen серий 2000, 3000, 4000G, 5000 и новее, а также с соответствующими материнскими платами на чипсетах A320, B450, B550, X470, X570 и других. Для активации профиля на 3200 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Важно отметить, что на процессорах Ryzen первого поколения (серия 1000) достижение такой частоты не гарантировано.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по артикулу и типичному позиционированию, этот модуль, скорее всего, выполнен в виде простой планки без массивного радиатора. Это обычная практика для памяти с умеренной частотой и стандартным напряжением, где дополнительное охлаждение не является критически необходимым. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными, процессорными кулерами, что особенно актуально при сборке компактных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар, судя по описанию, представляет собой один модуль памяти. Для максимальной производительности на современных платформах рекомендуется устанавливать память парами, активируя двухканальный режим, который существенно увеличивает пропускную способность. Поэтому для игрового или рабочего ПК идеальным выбором будет покупка двух идентичных модулей. Добавлять к уже установленной планке другую модель или даже с другими таймингами можно, но это может привести к нестабильной работе, поэтому для апгрейда лучше приобретать точно такую же модель.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию производительности процессора. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата частоту памяти 3200 МГц и процессор контроллер памяти с такой же поддержкой. Если вы планируете апгрейд старого ПК, убедитесь, что слоты на материнской плате имеют ключ под DDR4. Для базовых задач и офисной работы этот модуль подойдёт, но для игр и серьёзной работы настоятельно рекомендуется сразу брать комплект из двух планок, либо выбрать один модуль, но большего объёма - 16 ГБ.

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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал к уже имеющейся планке,пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Валентина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шла немного долго. Но все хорошо. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Рекомендую всем хорошо вставлять плату. Первые разы плату, не видел компьютер
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
удкбабвддаьрбадчдслеьададелдк
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился, совпадает с описанием. брал по отзывам
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
У меня стоит такая же около 4-х лет. Докупил вторую. Все работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Иван У.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно подошла, работает
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла буквально за два часа после заказа. Никаких дефектов, было хорошо упаковано. Отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная память по соотношению цена/качетсво
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Георгий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, недорого. Вставил вместе с остальными модулями amd, работает стабильно. Рекомендую!


Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz (R948G3206U2S-U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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