Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2400MHz pc-19200 (R748G2400U2S-U) rtl

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным базовым решением для бюджетного апгрейда или сборки недорогого ПК. Он идеально подойдёт для офисных задач, учёбы, работы с документами и интернет-сёрфинга, где важна надёжность и стабильность, а не пиковая производительность. Для требовательных современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео его объёма и скорости будет недостаточно, но он станет разумным выбором для обновления старой системы на платформе AMD AM4 или замены вышедшей из строя планки в домашнем компьютере.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что стандарты DDR4 и DDR3 физически несовместимы, и модуль можно установить только в материнскую плату, оснащённую соответствующими слотами для памяти DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что на сегодня является комфортным минимумом для большинства повседневных задач. Рабочая частота 2400 МГц относится к базовым значениям для стандарта DDR4. Такая скорость обеспечивает достаточную отзывчивость системы при работе в операционной системе и несложных приложениях, но не даст значимого прироста в играх или профессиональном софте, которые требуют более быстрой памяти. Для оптимальной многозадачности рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов в названии модели не указаны, что характерно для многих базовых модулей, работающих на стандартных настройках. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В. Данная память оптимизирована для платформ AMD, но, скорее всего, не оснащена расширенными профилями автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Это означает, что она будет работать на своих заявленных частотах при совместимости с платформой, но не предназначена для ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль позиционируется как память для AMD, что указывает на протестированную совместимость с процессорами и чипсетами этой компании, в первую очередь с платформой AM4. Тем не менее, стандартные модули DDR4, как правило, совместимы и с платформами Intel, но для гарантированной работы рекомендуется сверить модель с QVL-списком вашей материнской платы. Важно убедиться, что материнская плата поддерживает частоту 2400 МГц и что вы устанавливаете память в правильные слоты для активации двухканального режима при использовании двух планок.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию и позиционированию, это модуль без радиатора охлаждения, представляющий собой планку с открытыми чипами памяти. Это стандартное решение для памяти с невысокой частотой, которая не склонна к сильному нагреву. Такая конструкция обеспечивает минимальную высоту, что исключает любые конфликты с массивными процессорными кулерами. Никакой подсветки здесь также нет, что соответствует строгому утилитарному дизайну для бюджетных и офисных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар, вероятно, представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения пропускной способности настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами. Два одинаковых модуля, установленных в правильные слоты материнской платы, активируют двухканальный режим, что может существенно повысить производительность встроенной графики и в некоторых приложениях. При дальнейшем расширении старайтесь добавлять идентичные по характеристикам планки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно подтвердить, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4. Этот модуль не подходит для ноутбуков или плат с памятью DDR3. Поскольку это базовая модель без радиатора и профилей разгона, не ожидайте от неё рекордной скорости - её сильная сторона - стабильная работа в заявленном режиме. Итоговый выбор зависит от задач: для новой бюджетной сборки или простого увеличения объёма ОЗУ в существующей системе с DDR4 эта планка - хороший вариант, но для игрового ПК лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей с более высокой частотой.