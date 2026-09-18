Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4)
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Характеристики
Описание товара Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4)
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR26N19S6/4 DDR4 – отличное решение для домашней вычислительной системы. В комплекте идет одна планка оперативной памяти размером 4096 Мб. Такого объема будет достаточно для инсталляции 64-разрядной операционной системы, а также для комфортной работы различных приложений. KINGSTON VALUERAM KVR26N19S6/4 DDR4 работает на скорости 2666 МГц, что позволяет использовать весь объем памяти максимально эффективно. Задержка памяти в тестовом режиме равна 19-19-19, что является достаточно хорошим показателем. Представленная модель имеет лаконичный внешний вид и не нуждается в радиаторном охлаждении. Работает в двухканальном режиме.
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