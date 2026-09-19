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Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02

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Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458812
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Оперативная память
Размеры в упаковке, см
17х11х2
Вес, г.
35

Описание товара Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02

Преимуществом памяти DDR4 является крайне низкое энергопотребление, достигаемое за счет низкого напряжения питания модуля (1.2 В): эта особенность положительно влияет на показатели длительности автономной работы вашего мобильного компьютера. Подобная планка может использоваться для модернизации ноутбука, замены старого модуля или расширения объема ОЗУ.

Отзывы о товаре Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Оперативная память
Описание
Преимуществом памяти DDR4 является крайне низкое энергопотребление, достигаемое за счет низкого напряжения питания модуля (1.2 В): эта особенность положительно влияет на показатели длительности автономной работы вашего мобильного компьютера. Подобная планка может использоваться для модернизации ноутбука, замены старого модуля или расширения объема ОЗУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Silicon Power 8GB 2666МГц DDR4 CL19 SODIMM 1Gx8 SR SP008GBSFU266B02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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