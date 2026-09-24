Оперативная память Kingston KF548S38IB-8 4800MHz
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston KF548S38IB-8 4800MHz
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базовой модернизации или сборки нового ноутбука либо компактного ПК. Он закрывает потребности в повседневной многозадачности, комфортной работе с офисными пакетами и веб-браузером с множеством вкладок. Для ресурсоемких задач вроде монтажа видео или современных игр объем в 8 ГБ может оказаться на пределе, поэтому модуль стоит рассматривать как первый шаг для апгрейда или как парный комплект для увеличения общей емкости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который пришел на смену популярной DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Он выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение для установки в ноутбуки, моноблоки, компактные настольные системы и мини-ПК. Крайне важно помнить, что слоты под память DDR5 и DDR4 физически несовместимы, поэтому модуль подойдет только для современных платформ, рассчитанных на пятое поколение ОЗУ.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ и работает на эффективной частоте 4800 МГц. Такая частота является стандартной для многих базовых и среднебюджетных ноутбуков на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 6000/7000 серий. Она обеспечивает хороший запас пропускной способности для отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и работу с данными. В паре с таким же модулем в двухканальном режиме производительность вырастет еще заметнее, особенно в играх и графических приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL38, что указывает на латентность памяти. В сочетании с частотой 4800 МГц это сбалансированное значение для модуля начального уровня стандарта DDR5. Рабочее напряжение, как правило, составляет около 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует меньшему тепловыделению. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в совместимой системе, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными мобильными и компактными платформами, поддерживающими DDR5 SO-DIMM. К ним относятся ноутбуки на Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на процессорах AMD Ryzen серии 6000 (Rembrandt) и 7000 (Phoenix). Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства, так как многие ноутбуки имеют ограниченное число слотов, а некоторые модели могут распаивать память на материнской плате, не оставляя возможности для апгрейда.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в низкопрофильном компактном корпусе без массивных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где критически важна высота компонента для обеспечения его установки в тесном корпусе. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на штатной частоте 4800 МГц, так как тепловыделение у DDR5 на данном уровне умеренное. Модуль также не имеет подсветки, что полностью соответствует его практичному назначению для скрытой установки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современной платформы и значительного повышения производительности настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для получения 16 ГБ ОЗУ в двухканале вам потребуется приобрести два идентичных модуля. Установите их в слоты, рекомендуемые производителем ноутбука (часто это слоты одного цвета или указанные в руководстве), чтобы система автоматически перешла в более быстрый режим работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для стандартных настольных материнских плат ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, использующих слоты DIMM. Убедитесь, что ваше устройство имеет свободный слот для апгрейда и поддерживает именно DDR5. Для игр и профессиональных задач одного модуля на 8 ГБ часто бывает недостаточно, поэтому планируйте покупку пары. Этот модуль Kingston - надежный выбор для апгрейда ноутбука до комфортного объема, но если ваш бюджет позволяет, сразу рассматривайте комплект из двух планок для немедленного получения преимуществ двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для базовой модернизации или сборки нового ноутбука либо компактного ПК. Он закрывает потребности в повседневной многозадачности, комфортной работе с офисными пакетами и веб-браузером с множеством вкладок. Для ресурсоемких задач вроде монтажа видео или современных игр объем в 8 ГБ может оказаться на пределе, поэтому модуль стоит рассматривать как первый шаг для апгрейда или как парный комплект для увеличения общей емкости.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который пришел на смену популярной DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Он выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его предназначение для установки в ноутбуки, моноблоки, компактные настольные системы и мини-ПК. Крайне важно помнить, что слоты под память DDR5 и DDR4 физически несовместимы, поэтому модуль подойдет только для современных платформ, рассчитанных на пятое поколение ОЗУ.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ и работает на эффективной частоте 4800 МГц. Такая частота является стандартной для многих базовых и среднебюджетных ноутбуков на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 6000/7000 серий. Она обеспечивает хороший запас пропускной способности для отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и работу с данными. В паре с таким же модулем в двухканальном режиме производительность вырастет еще заметнее, особенно в играх и графических приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL38, что указывает на латентность памяти. В сочетании с частотой 4800 МГц это сбалансированное значение для модуля начального уровня стандарта DDR5. Рабочее напряжение, как правило, составляет около 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует меньшему тепловыделению. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в совместимой системе, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными мобильными и компактными платформами, поддерживающими DDR5 SO-DIMM. К ним относятся ноутбуки на Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на процессорах AMD Ryzen серии 6000 (Rembrandt) и 7000 (Phoenix). Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства, так как многие ноутбуки имеют ограниченное число слотов, а некоторые модели могут распаивать память на материнской плате, не оставляя возможности для апгрейда.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в низкопрофильном компактном корпусе без массивных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где критически важна высота компонента для обеспечения его установки в тесном корпусе. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на штатной частоте 4800 МГц, так как тепловыделение у DDR5 на данном уровне умеренное. Модуль также не имеет подсветки, что полностью соответствует его практичному назначению для скрытой установки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современной платформы и значительного повышения производительности настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для получения 16 ГБ ОЗУ в двухканале вам потребуется приобрести два идентичных модуля. Установите их в слоты, рекомендуемые производителем ноутбука (часто это слоты одного цвета или указанные в руководстве), чтобы система автоматически перешла в более быстрый режим работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который не подходит для стандартных настольных материнских плат ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, использующих слоты DIMM. Убедитесь, что ваше устройство имеет свободный слот для апгрейда и поддерживает именно DDR5. Для игр и профессиональных задач одного модуля на 8 ГБ часто бывает недостаточно, поэтому планируйте покупку пары. Этот модуль Kingston - надежный выбор для апгрейда ноутбука до комфортного объема, но если ваш бюджет позволяет, сразу рассматривайте комплект из двух планок для немедленного получения преимуществ двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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