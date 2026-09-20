Память оперативная Kingston FURY Impact SO-DIMM DDR 4 8Gb 3200Mhz (KF432S20IB/8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston FURY Impact SO-DIMM DDR 4 8Gb 3200Mhz (KF432S20IB/8)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для владельцев ноутбуков или компактных ПК (NUC, мини-ПК), которым требуется стабильное и быстрое обновление. Он станет отличным выбором для улучшения отзывчивости системы в повседневной работе, будь то работа с офисными пакетами, запуск множества вкладок в браузере или нетребовательные игры. Он предлагает оптимальный баланс объёма и скорости для модернизации устаревшей конфигурации, закрывая потребности в быстром отклике, но не рассчитан на профессиональные задачи вроде рендеринга видео, где критичен большой объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который обеспечивает современный уровень производительности и энергоэффективности по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, что означает его совместимость исключительно с ноутбуками и компактными настольными системами. Важно помнить, что физически он не подходит для стандартных слотов DIMM на полноразмерных материнских платах, поэтому совместимость платформы — первостепенный критерий выбора.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современной системы. Его номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и плавности работы в многозадачном режиме. В играх и большинстве прикладных задач этот параметр даст ощутимый прирост производительности по сравнению со стандартными модулями на 2400 или 2666 МГц, особенно в паре с процессорами Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL20, что является типичным значением для памяти данного класса и частоты. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает низкую задержку и хорошую отзывчивость системы. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, а поддержка технологии Intel XMP (Extreme Memory Profile) позволяет автоматически выйти на заявленную высокую частоту через простую активацию профиля в BIOS ноутбука или материнской платы, избавляя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, поддерживающими память DDR4. Для его корректной работы на частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны процессора (Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000/4000/5000 для мобильных платформ) и чипсета материнской платы. Перед покупкой крайне важно сверить спецификации вашего устройства, так как многие ноутбуки могут иметь жёсткие ограничения по максимально поддерживаемому объёму и частоте памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в низкопрофильном формате без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Такая конструкция гарантирует физическую совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает проблемы с размещением. Внешний вид лаконичен, подсветка отсутствует, что полностью соответствует целевому применению в закрытых системах, где на первое место выходят надёжность и совместимость, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ресурсоёмких задачах, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если вы планируете апгрейд, оптимальным решением будет приобретение такого же модуля для формирования комплекта 16 ГБ (2x8 ГБ) в двухканале. Смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на максимальной частоте, которую разрешает контроллер (часто 2666 или 2933 МГц). Для полноценного использования XMP-профиля может потребоваться обновление BIOS системы. Этот модуль — отличный выбор для быстрой модернизации ноутбука среднего уровня, но для рабочих станций с большими объёмами данных лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей большего объёма.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для владельцев ноутбуков или компактных ПК (NUC, мини-ПК), которым требуется стабильное и быстрое обновление. Он станет отличным выбором для улучшения отзывчивости системы в повседневной работе, будь то работа с офисными пакетами, запуск множества вкладок в браузере или нетребовательные игры. Он предлагает оптимальный баланс объёма и скорости для модернизации устаревшей конфигурации, закрывая потребности в быстром отклике, но не рассчитан на профессиональные задачи вроде рендеринга видео, где критичен большой объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который обеспечивает современный уровень производительности и энергоэффективности по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, что означает его совместимость исключительно с ноутбуками и компактными настольными системами. Важно помнить, что физически он не подходит для стандартных слотов DIMM на полноразмерных материнских платах, поэтому совместимость платформы — первостепенный критерий выбора.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для современной системы. Его номинальная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и плавности работы в многозадачном режиме. В играх и большинстве прикладных задач этот параметр даст ощутимый прирост производительности по сравнению со стандартными модулями на 2400 или 2666 МГц, особенно в паре с процессорами Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL20, что является типичным значением для памяти данного класса и частоты. В связке с частотой 3200 МГц это обеспечивает низкую задержку и хорошую отзывчивость системы. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, а поддержка технологии Intel XMP (Extreme Memory Profile) позволяет автоматически выйти на заявленную высокую частоту через простую активацию профиля в BIOS ноутбука или материнской платы, избавляя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, поддерживающими память DDR4. Для его корректной работы на частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны процессора (Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000/4000/5000 для мобильных платформ) и чипсета материнской платы. Перед покупкой крайне важно сверить спецификации вашего устройства, так как многие ноутбуки могут иметь жёсткие ограничения по максимально поддерживаемому объёму и частоте памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в низкопрофильном формате без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных модулей. Такая конструкция гарантирует физическую совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает проблемы с размещением. Внешний вид лаконичен, подсветка отсутствует, что полностью соответствует целевому применению в закрытых системах, где на первое место выходят надёжность и совместимость, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ресурсоёмких задачах, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если вы планируете апгрейд, оптимальным решением будет приобретение такого же модуля для формирования комплекта 16 ГБ (2x8 ГБ) в двухканале. Смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на максимальной частоте, которую разрешает контроллер (часто 2666 или 2933 МГц). Для полноценного использования XMP-профиля может потребоваться обновление BIOS системы. Этот модуль — отличный выбор для быстрой модернизации ноутбука среднего уровня, но для рабочих станций с большими объёмами данных лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей большего объёма.
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