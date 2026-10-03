Описание товара Память оперативная Kingston 16GB DDR4 (KF440C19RB12/16)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти является отличным балансным решением для модернизации или сборки современного домашнего или офисного компьютера. Он предлагает достаточный объём для комфортной работы с множеством приложений, вкладок в браузере, а также для нетребовательных игр и лёгкого творчества. В то же время, этот модуль не позиционируется как топовый оверклокерский, что делает его выгодным выбором для пользователей, ценящих надёжность и стабильность без лишних наворотов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами одиночный модуль оперативной памяти стандарта DDR4. Это четвёртое поколение памяти, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных систем — устанавливать такую планку в ноутбук или компактный ПК нельзя, так как для них используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 16 ГБ, что на сегодня является комфортным стандартом для большинства задач. Заявленная частота — 4400 МГц, что является высоким показателем для платформы DDR4. Такая скорость позволяет заметно уменьшить задержки в данных между процессором и памятью, что положительно сказывается на отзывчивости системы в играх, особенно с мощной видеокартой, и при работе в требовательных к скорости памяти приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг модуля — CL19. Эта характеристика в сочетании с высокой частотой 4400 МГц даёт хороший баланс между пропускной способностью и латентностью. Для работы на таких скоростях модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Для автоматического разгона до заявленной частоты поддержка технологии Intel XMP (Extreme Memory Profile) обязательна — именно с её помощью система загрузит готовые настройки из микросхемы памяти, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако для достижения частоты 4400 МГц требуется современная материнская плата с соответствующим разгонным потенциалом и, что критически важно, процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На многих платформах, особенно начального и среднего уровня, стабильная работа на такой высокой частоте может быть недостижима, и память будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой связкой CPU и материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти оснащена низкопрофильным алюминиевым радиатором. Его основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое модулем при работе на высоких частотах, обеспечивая долгосрочную стабильность. Скромная высота планки минимизирует риск конфликта с установленными в системе массивными процессорными кулерами. Декоративной подсветки здесь нет, что делает выбор идеальным для лаконичных и функциональных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность системы, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием). Покупая одну такую планку сейчас, вы можете докупить вторую в будущем для увеличения общего объёма до 32 ГБ в двухканале. Однако для гарантированной совместимости и стабильной работы на высоких частотах лучше сразу приобретать память в виде готового двухмодульного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс этой модели — очень высокая номинальная частота 4400 МГц. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор (особенно это касается платформ AMD Ryzen предыдущих поколений) официально поддерживают такие частоты или близкие к ним. В противном случае память будет работать на более низкой, совместимой частоте. Этот модуль оптимален для пользователей, собирающих производительную систему с современным процессором Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9 и соответствующей материнской платой на чипсете Z-серии (Intel) или X-серии (AMD), желающих выжать максимум скорости из платформы DDR4. Для рядового апгрейда офисного ПК или системы начального уровня имеет смысл рассмотреть более доступные комплекты с частотой 3200-3600 МГц.