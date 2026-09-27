Оперативная память ТМИ, 8Gb, DDR4, 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ТМИ, 8Gb, DDR4, 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти рассчитан на пользователей, которым нужен недорогой, но надежный апгрейд или сборка базовой системы. Он подойдет для домашних и офисных компьютеров, чья задача - работа с документами, веб-серфинг, просмотр мультимедиа и нетребовательные приложения. В отличие от игровых комплектов, здесь важен не максимальный разгон, а стабильная работа на стандартных настройках. При этом частота 3200 МГц даст некоторый запас производительности по сравнению с базовыми модулями 2666 МГц, что может ощущаться в многозадачности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль DDR4 SDRAM - современное поколение оперативной памяти, которое на сегодня является стандартом для большинства настольных ПК. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее совместимость исключительно со стандартными слотами материнских плат для стационарных компьютеров. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима с более старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поколение, поддерживаемое вашей материнской платой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является на сегодня оптимальным минимумом для комфортной работы в Windows и повседневных задач. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность данных между процессором и памятью. В реальных сценариях это может выражаться в более плавной работе при переключении между множеством вкладок браузера или легкими приложениями. Однако для профессионального монтажа видео, работы с огромными базами данных или топовых игр одного такого модуля и такого объема может быть недостаточно - потребуется комплект из двух планок.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки (тайминги) модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для недорогих модулей DDR4 с частотой 3200 МГц. Более высокие тайминги по сравнению с игровыми комплектами означают чуть большую латентность, но в рамках целевых задач это практически незаметно. Рабочее напряжение стандартное для DDR4 - 1.2 В. Данная OEM-планка, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная активация этого значения в BIOS материнской платы, поддерживающей такую частоту.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (AM4, AM5). Однако важно понимать, что поддержка конкретной частоты памяти зависит от двух факторов: процессора и материнской платы. Например, некоторые бюджетные процессоры Intel могут официально поддерживать только 2666 МГц, а для работы на 3200 МГц потребуется совместимая материнская плата (например, на чипсете B, Z, H серий) и правильная настройка в BIOS. На платформе AM4 частоту 3200 МГц поддерживает большинство процессоров Ryzen.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов. Это типично для бюджетных и многих стандартных модулей памяти. Отсутствие радиатора не является проблемой для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как тепловыделение в таком режиме невелико. Главное практическое преимущество такой конструкции - низкий профиль, гарантирующий отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память парами, чтобы задействовать двухканальный режим работы. Он позволяет удвоить пропускную способность между контроллером памяти и модулями, что положительно сказывается на скорости в играх и ресурсоемких приложениях. Поэтому для новой сборки стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей сразу. Если вы добавляете эту планку к уже установленной, старайтесь подобрать максимально похую по частоте, таймингам и объему.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что снижает потенциальную производительность системы. Также имейте в виду, что для работы на частоте 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS, так как по умолчанию память часто запускается на стандартной для платформы частоте (например, 2133 или 2400 МГц). Этот модуль оптимально подойдет для бюджетного апгрейда, сборки недорогого офисного или домашнего ПК, а также в качестве замены вышедшей из строя планки. Для игровых или рабочих станций, где важна скорость, лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей с поддержкой XMP/EXPO.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти рассчитан на пользователей, которым нужен недорогой, но надежный апгрейд или сборка базовой системы. Он подойдет для домашних и офисных компьютеров, чья задача - работа с документами, веб-серфинг, просмотр мультимедиа и нетребовательные приложения. В отличие от игровых комплектов, здесь важен не максимальный разгон, а стабильная работа на стандартных настройках. При этом частота 3200 МГц даст некоторый запас производительности по сравнению с базовыми модулями 2666 МГц, что может ощущаться в многозадачности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль DDR4 SDRAM - современное поколение оперативной памяти, которое на сегодня является стандартом для большинства настольных ПК. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее совместимость исключительно со стандартными слотами материнских плат для стационарных компьютеров. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима с более старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поколение, поддерживаемое вашей материнской платой.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является на сегодня оптимальным минимумом для комфортной работы в Windows и повседневных задач. Частота 3200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность данных между процессором и памятью. В реальных сценариях это может выражаться в более плавной работе при переключении между множеством вкладок браузера или легкими приложениями. Однако для профессионального монтажа видео, работы с огромными базами данных или топовых игр одного такого модуля и такого объема может быть недостаточно - потребуется комплект из двух планок.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки (тайминги) модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для недорогих модулей DDR4 с частотой 3200 МГц. Более высокие тайминги по сравнению с игровыми комплектами означают чуть большую латентность, но в рамках целевых задач это практически незаметно. Рабочее напряжение стандартное для DDR4 - 1.2 В. Данная OEM-планка, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона XMP/EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная активация этого значения в BIOS материнской платы, поддерживающей такую частоту.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (AM4, AM5). Однако важно понимать, что поддержка конкретной частоты памяти зависит от двух факторов: процессора и материнской платы. Например, некоторые бюджетные процессоры Intel могут официально поддерживать только 2666 МГц, а для работы на 3200 МГц потребуется совместимая материнская плата (например, на чипсете B, Z, H серий) и правильная настройка в BIOS. На платформе AM4 частоту 3200 МГц поддерживает большинство процессоров Ryzen.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении без декоративных радиаторов. Это типично для бюджетных и многих стандартных модулей памяти. Отсутствие радиатора не является проблемой для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как тепловыделение в таком режиме невелико. Главное практическое преимущество такой конструкции - низкий профиль, гарантирующий отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память парами, чтобы задействовать двухканальный режим работы. Он позволяет удвоить пропускную способность между контроллером памяти и модулями, что положительно сказывается на скорости в играх и ресурсоемких приложениях. Поэтому для новой сборки стоит рассмотреть покупку двух идентичных модулей сразу. Если вы добавляете эту планку к уже установленной, старайтесь подобрать максимально похую по частоте, таймингам и объему.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это одиночный модуль, работающий в одноканальном режиме, что снижает потенциальную производительность системы. Также имейте в виду, что для работы на частоте 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS, так как по умолчанию память часто запускается на стандартной для платформы частоте (например, 2133 или 2400 МГц). Этот модуль оптимально подойдет для бюджетного апгрейда, сборки недорогого офисного или домашнего ПК, а также в качестве замены вышедшей из строя планки. Для игровых или рабочих станций, где важна скорость, лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей с поддержкой XMP/EXPO.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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