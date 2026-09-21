Описание товара Память оперативная Foxline DIMM 8GB 4800 DDR5 CL 40 FL4800D5U40-8G

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти отлично подойдет пользователям, которые собирают или обновляют базовый настольный ПК с новой платформой, поддерживающей DDR5. Он представляет собой разумный компромисс для рабочих станций, которые не испытывают экстремальных нагрузок, а также для домашних и офисных систем, где важна стабильность и современная архитектура. Для игр или профессионального монтажа видео стоит рассматривать комплект из двух или более планок для активации двухканального режима, так как одной планки в 8 ГБ может быть недостаточно для комфортной работы в ресурсоемких приложениях.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает пятую генерацию технологии DDR. Это новое поколение предлагает более высокую пропускную способность по сравнению с DDR4, а также ряд архитектурных улучшений, включая встроенную схему управления питанием. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что строго определяет его совместимость исключительно со слотами для настольных компьютеров. Важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы, поэтому модуль подойдет только для материнских плат с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошим стартовым вариантом для современных систем, хотя для серьезной многозадачности часто рекомендуется от 16 ГБ. Частота работы составляет 4800 МГц, что является одной из базовых частот для стандарта DDR5, гарантированной многими производителями процессоров. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на отзывчивости системы при работе с приложениями, чувствительными к скорости памяти, и позволит избежать узких мест в конфигурациях с мощными процессорами нового поколения.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля указаны как CL40, что означает задержку в 40 тактов. Это типичное значение для DDR5-памяти на стартовых частотах, так как новая архитектура при высокой пропускной способности часто работает с несколько большими задержками. Напряжение питания, как правило, для DDR5 ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует энергоэффективности. Для достижения заявленной частоты 4800 МГц модуль, скорее всего, потребует активации профиля Intel XMP 3.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запускаться на более низкой, базовой частоте.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA1700 для 12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее), которые поддерживают стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо удостовериться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит свериться со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте, особенно при использовании нескольких планок.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти поставляется без массивного радиатора, имея лишь базовую планку-накладку или вовсе обходясь без дополнительного охлаждения. Это решение снижает стоимость модуля и его высоту, полностью исключая потенциальные конфликты с установленными башенными кулерами процессора. Такой подход оптимален для рабочих систем, где важна функциональность и совместимость, а не визуальная составляющая. Стильный дизайн сборки здесь не является приоритетом, так как модуль не оснащен какой-либо подсветкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат критически важно использовать память в двухканальном режиме, что удваивает эффективную пропускную способность. Поэтому для сбалансированной сборки рекомендуется приобрести второй идентичный модуль, чтобы установить их в соответствующие слоты (обычно разного цвета) на материнской плате. Добавление в будущем еще одного модуля для расширения объема до 32 ГБ возможно, но для лучшей совместимости все планки в системе должны быть максимально схожими по характеристикам.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это использование только одного модуля, что не позволяет задействовать двухканальный режим и может ограничить общую производительность системы в играх и профессиональных задачах. Также необходимо подтвердить поддержку DDR5 вашей материнской платой и процессором, так как обратной совместимости нет. При покупке ориентируйтесь на свой бюджет и задачи: для базовой офисной системы одного модуля может хватить, но для игрового или рабочего ПК предпочтительнее сразу приобретать готовый комплект из двух планок с оптимизированными таймингами. Эта память - практичный выбор для начальной сборки с возможностью последующего добавления второго идентичного модуля.