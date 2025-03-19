Память оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC25600, 3200Mhz, (NTSWD4P32SP-16W)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC25600, 3200Mhz, (NTSWD4P32SP-16W)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти идеально подходит для сборки современного игрового ПК начального и среднего уровня или для мощного рабочего компьютера. Объём в 16 ГБ уверенно закрывает потребности в требовательных играх, одновременной работе с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже несложном монтаже видео. Для профессионального рендеринга больших сцен или работы с виртуальными машинами стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства домашних и игровых задач этих 16 гигабайт будет достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR4, который на момент своего выхода стал массовым решением для платформ Intel и AMD, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка ОЗУ предназначена для установки в настольный компьютер. Важно помнить, что слоты под DDR4 физически несовместимы с модулями предыдущего или следующего поколения, поэтому устанавливать её можно только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, что является сбалансированным вариантом для большинства систем. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость отклика в приложениях и минимальный FPS в играх, особенно на платформах AMD Ryzen. Для повседневной многозадачности и игр этого более чем достаточно, однако для активации двухканального режима, который даёт ощутимый прирост производительности, потребуется установка второй идентичной планки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов для этой модели можно уточнить на странице товара, но в целом для частоты 3200 МГц характерны сбалансированные задержки. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Модуль поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически, в один клик в BIOS, установить заявленные высокие частоту и тайминги без необходимости ручного разгона. Это делает настройку простой даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Память DDR4 совместима с широким спектром процессоров Intel Core (поколения с 6-го по 12-е для десктопов) и AMD Ryzen (серии 1000 - 5000 для AM4). Ключевой момент - поддержка материнской платой частоты 3200 МГц. На более старых или бюджетных чипсетах память может запуститься на меньшей, штатной частоте (например, 2133 МГц), поэтому перед покупкой стоит сверить списки совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модель Netac Shadow II оснащена стильным алюминиевым радиатором, который не только улучшает теплоотвод при длительных нагрузках, но и придаёт планке солидный вид. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB, как следует из названия серии, отсутствует, что делает этот модуль отличным выбором для лаконичных сборок без излишней подсветки или для тех, кто ценит функциональность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить пару в правильные слоты материнской платы (обычно они помечены одним цветом), чтобы активировать двухканальный режим работы памяти. Он может увеличить пропускную способность системы до 100% по сравнению с одноканальным режимом, что критично в играх и ресурсоёмких приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - использование одного модуля лишает систему преимуществ двухканального режима. Планируя апгрейд, лучше сразу покупать комплект из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет разъёмы DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Если вы собираете систему с нуля, этот модуль станет отличной основой для дальнейшего расширения до 32 ГБ. Для офисных задач можно выбрать память с меньшей частотой, а для топовых игровых сборок или рабочих станций - сразу комплект из двух планок или вариант с большим объёмом.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти идеально подходит для сборки современного игрового ПК начального и среднего уровня или для мощного рабочего компьютера. Объём в 16 ГБ уверенно закрывает потребности в требовательных играх, одновременной работе с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже несложном монтаже видео. Для профессионального рендеринга больших сцен или работы с виртуальными машинами стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства домашних и игровых задач этих 16 гигабайт будет достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR4, который на момент своего выхода стал массовым решением для платформ Intel и AMD, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка ОЗУ предназначена для установки в настольный компьютер. Важно помнить, что слоты под DDR4 физически несовместимы с модулями предыдущего или следующего поколения, поэтому устанавливать её можно только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, что является сбалансированным вариантом для большинства систем. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость отклика в приложениях и минимальный FPS в играх, особенно на платформах AMD Ryzen. Для повседневной многозадачности и игр этого более чем достаточно, однако для активации двухканального режима, который даёт ощутимый прирост производительности, потребуется установка второй идентичной планки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов для этой модели можно уточнить на странице товара, но в целом для частоты 3200 МГц характерны сбалансированные задержки. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Модуль поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile), что позволяет автоматически, в один клик в BIOS, установить заявленные высокие частоту и тайминги без необходимости ручного разгона. Это делает настройку простой даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Память DDR4 совместима с широким спектром процессоров Intel Core (поколения с 6-го по 12-е для десктопов) и AMD Ryzen (серии 1000 - 5000 для AM4). Ключевой момент - поддержка материнской платой частоты 3200 МГц. На более старых или бюджетных чипсетах память может запуститься на меньшей, штатной частоте (например, 2133 МГц), поэтому перед покупкой стоит сверить списки совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модель Netac Shadow II оснащена стильным алюминиевым радиатором, который не только улучшает теплоотвод при длительных нагрузках, но и придаёт планке солидный вид. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB, как следует из названия серии, отсутствует, что делает этот модуль отличным выбором для лаконичных сборок без излишней подсветки или для тех, кто ценит функциональность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить пару в правильные слоты материнской платы (обычно они помечены одним цветом), чтобы активировать двухканальный режим работы памяти. Он может увеличить пропускную способность системы до 100% по сравнению с одноканальным режимом, что критично в играх и ресурсоёмких приложениях.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - использование одного модуля лишает систему преимуществ двухканального режима. Планируя апгрейд, лучше сразу покупать комплект из двух планок. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет разъёмы DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Если вы собираете систему с нуля, этот модуль станет отличной основой для дальнейшего расширения до 32 ГБ. Для офисных задач можно выбрать память с меньшей частотой, а для топовых игровых сборок или рабочих станций - сразу комплект из двух планок или вариант с большим объёмом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
работает 2 неделю, качеством доволен. XMP есть, настраивается
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC25600, 3200Mhz, (NTSWD4P32SP-16W)
Достоинства:
Комментарий:
работает 2 неделю, качеством доволен. XMP есть, настраивается