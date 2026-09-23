Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 8Gb 3200MHz (M378A1G44AB0-CWED0)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти — практичное решение для базового апгрейда или сборки бюджетного ПК начального уровня. Он отлично подойдёт для офисных задач, учёбы, работы с документами и веб-сёрфинга с умеренным количеством вкладок. Если вы планируете сборку игровой системы или работу с ресурсоёмкими приложениями, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для активации двухканального режима, что значительно повысит отзывчивость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти формата DDR4, который на сегодняшний день является основным стандартом для большинства современных настольных компьютеров и многих ноутбуков. Он устанавливается в слоты DIMM на материнских платах для настольных ПК и несовместим со старыми платформами DDR3 или новыми DDR5 из-за другого расположения ключа-прорези. Это означает, что для его использования вам потребуется материнская плата с соответствующими слотами под DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для большинства повседневных задач. Базовая частота этого модуля соответствует стандарту JEDEC, а его максимальная эффективная частота достигает 3200 МГц, что обеспечивает хорошую пропускную способность для быстрой загрузки приложений и отклика системы. В реальных сценариях, таких как игры или работа с несколькими программами одновременно, одной планки может быть недостаточно, и именно частота в паре с двухканальным режимом поможет раскрыть потенциал процессора.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль использует стандартное для DDR4 напряжение 1.2 В и обладает сбалансированными заводскими таймингами. Важно отметить, что это OEM-модуль от Samsung, предназначенный для сборщиков систем, поэтому он не имеет предустановленных профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO. Для работы на частоте 3200 МГц может потребоваться ручная настройка параметров в BIOS материнской платы, что подразумевает определённый опыт у пользователя.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром процессоров и платформ, поддерживающих память DDR4: это современные и предыдущие поколения процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости, а также, возможно, ручная активация соответствующего профиля в BIOS. Всегда сверяйте поддерживаемые частоты памяти в спецификациях вашей материнской платы и процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в классическом форм-факторе без дополнительного радиатора. Это делает планку очень низкопрофильной, что полностью исключает возможные конфликты с установленными массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах и напряжении, так как нагрев чипов памяти в таком режиме остаётся в допустимых пределах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях критически важен двухканальный режим работы. Рекомендуется приобретать память парами — два абсолютно идентичных модуля — и устанавливать их в правильные слоты материнской платы (обычно через один), как указано в её руководстве. В будущем вы можете добавить ещё один такой же модуль для увеличения общего объёма до 16 ГБ в двухканале, однако идеальная совместимость не гарантируется при смешивании даже одинаковых моделей из разных партий.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — отсутствие предустановленного профиля XMP/EXPO, что потребует от неопытного пользователя либо смириться с работой на более низкой базовой частоте (обычно 2133 или 2400 МГц), либо изучать ручные настройки BIOS. Этот модуль оптимален для тех, кто собирает или обновляет неигровую систему с чётким пониманием необходимости ручной настройки частоты, а также в качестве надёжного и совместимого OEM-компонента. Если вам нужна гарантированная работа на 3200 МГц "из коробки" одним кликом в BIOS, стоит обратить внимание на готовые комплекты с поддержкой XMP от розничных брендов.