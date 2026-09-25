Оперативная память AFOX, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память AFOX, DDR4, 16Gb (1x16 Gb), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память станет отличным выбором для владельцев ноутбуков и компактных систем, которым требуется солидный объем ОЗУ для повседневной многозадачности и работы. Модуль объемом 16 Гб эффективно справляется с нагрузками, такими как одновременная работа в браузере с множеством вкладок, офисными приложениями, легким фоторедактором или даже некоторыми нетребовательными играми. Это решение для плавного и отзывчивого опыта на мобильных платформах, где важна надежность и стабильность, а не экстремальный разгон.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие стандартные частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевой особенностью данной планки является форм-фактор SO-DIMM, который разработан специально для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующим типом слотов. Крайне важно помнить, что стандартные настольные модули DIMM физически несовместимы с SO-DIMM слотами, поэтому для ноутбука подходит только память такого форм-фактора.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночный модуль предлагает солидный объем в 16 Гб, что для многих пользователей ноутбуков является оптимальным и достаточным для всех текущих задач. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и плавности работы в сценариях с частым обращением к данным в памяти. Такой комплект позволяет комфортно работать с объемными документами, графикой и держать открытыми множество фоновых процессов без заметных подтормаживаний.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 стандартной частоты 3200 МГц в ноутбучном исполнении. Это обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью в рамках мобильной платформы. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому тепловыделению. Стоит отметить, что для ноутбучных систем поддержка профилей автоматического разгона XMP менее распространена, и память чаще всего работает на частоте, автоматически выбранной системой в соответствии с настройками BIOS и возможностями процессора.
Совместимость с платформой
Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно уточнить, какое поколение памяти (DDR3 или DDR4) и максимальный поддерживаемый объем указаны в спецификациях вашего устройства. Не все ноутбуки, особенно более старые модели, смогут работать с памятью на частоте 3200 МГц; система может выбрать меньшую совместимую частоту, например 2666 или 2933 МГц, что является нормальной практикой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартный подход для модулей SO-DIMM, где низкое рабочее напряжение и ограниченные возможности разгона сводят тепловыделение к минимуму. Компактная высота гарантирует беспроблемную установку даже в самые тонкие корпуса ноутбуков. Подсветка и какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует целевому назначению памяти для надежной работы в закрытых корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одной планки объемом 16 Гб. При установке в ноутбук с двумя слотами она будет работать в одноканальном режиме. Для активации более производительного двухканального режима, который увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в парный слот. Если в вашем ноутбуке только один доступный слот, то эта память станет отличным способом увеличить общий объем системы до 16 Гб или заменить уже установленный модуль меньшей емкости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук использует именно DDR4, а не более старый DDR3, и что в нем есть свободный слот SO-DIMM или возможность замены уже установленного модуля. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц её должен поддерживать процессор и чипсет вашей мобильной платформы. Этот модуль оптимально подойдет пользователям, которым нужен надежный и емкий апгрейд для повседневных задач. Если вы планируете серьёзные нагрузки вроде рендеринга или хотите максимизировать производительность в играх на ноутбуке, стоит рассмотреть вариант покупки двух модулей для двухканального режима с самого начала.
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Для кого и под какие задачи
Эта оперативная память станет отличным выбором для владельцев ноутбуков и компактных систем, которым требуется солидный объем ОЗУ для повседневной многозадачности и работы. Модуль объемом 16 Гб эффективно справляется с нагрузками, такими как одновременная работа в браузере с множеством вкладок, офисными приложениями, легким фоторедактором или даже некоторыми нетребовательными играми. Это решение для плавного и отзывчивого опыта на мобильных платформах, где важна надежность и стабильность, а не экстремальный разгон.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие стандартные частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевой особенностью данной планки является форм-фактор SO-DIMM, который разработан специально для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующим типом слотов. Крайне важно помнить, что стандартные настольные модули DIMM физически несовместимы с SO-DIMM слотами, поэтому для ноутбука подходит только память такого форм-фактора.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночный модуль предлагает солидный объем в 16 Гб, что для многих пользователей ноутбуков является оптимальным и достаточным для всех текущих задач. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и плавности работы в сценариях с частым обращением к данным в памяти. Такой комплект позволяет комфортно работать с объемными документами, графикой и держать открытыми множество фоновых процессов без заметных подтормаживаний.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 стандартной частоты 3200 МГц в ноутбучном исполнении. Это обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью в рамках мобильной платформы. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому тепловыделению. Стоит отметить, что для ноутбучных систем поддержка профилей автоматического разгона XMP менее распространена, и память чаще всего работает на частоте, автоматически выбранной системой в соответствии с настройками BIOS и возможностями процессора.
Совместимость с платформой
Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно уточнить, какое поколение памяти (DDR3 или DDR4) и максимальный поддерживаемый объем указаны в спецификациях вашего устройства. Не все ноутбуки, особенно более старые модели, смогут работать с памятью на частоте 3200 МГц; система может выбрать меньшую совместимую частоту, например 2666 или 2933 МГц, что является нормальной практикой.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартный подход для модулей SO-DIMM, где низкое рабочее напряжение и ограниченные возможности разгона сводят тепловыделение к минимуму. Компактная высота гарантирует беспроблемную установку даже в самые тонкие корпуса ноутбуков. Подсветка и какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что соответствует целевому назначению памяти для надежной работы в закрытых корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде одной планки объемом 16 Гб. При установке в ноутбук с двумя слотами она будет работать в одноканальном режиме. Для активации более производительного двухканального режима, который увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить её в парный слот. Если в вашем ноутбуке только один доступный слот, то эта память станет отличным способом увеличить общий объем системы до 16 Гб или заменить уже установленный модуль меньшей емкости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание перед покупкой стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук использует именно DDR4, а не более старый DDR3, и что в нем есть свободный слот SO-DIMM или возможность замены уже установленного модуля. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц её должен поддерживать процессор и чипсет вашей мобильной платформы. Этот модуль оптимально подойдет пользователям, которым нужен надежный и емкий апгрейд для повседневных задач. Если вы планируете серьёзные нагрузки вроде рендеринга или хотите максимизировать производительность в играх на ноутбуке, стоит рассмотреть вариант покупки двух модулей для двухканального режима с самого начала.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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