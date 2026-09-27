Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32N22S6/8)

Для кого и под какие задачи

Этот одиночный модуль памяти DDR4 объемом 8 ГБ предназначен для базового апгрейда или сборки недорогих систем. Он оптимально подойдет для модернизации офисного компьютера, домашнего мультимедийного ПК или учебной машины, где важно увеличить отзывчивость системы при работе с документами, просмотре веб-страниц и использовании легких приложений. Для современных игр или профессиональных задач, таких как монтаж видео, одного модуля и такого объема может оказаться недостаточно, здесь стоит рассматривать комплекты из двух планок от 16 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который устанавливается в стандартные 288-контактные слоты DIMM для настольных компьютеров. Это означает совместимость с огромным парком материнских плат на платформах Intel и AMD, выпущенных за последние годы, но полная несовместимость со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5. Важно помнить, что форм-фактор DIMM подходит только для стационарных ПК и не может быть установлен в ноутбуки, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для повседневных задач. Его эффективная частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и плавности работы в многозадачном режиме. В сценариях, где важна скорость обмена данными с процессором, например, в играх или работе с большими архивами, такая частота даст заметный прирост по сравнению с более медленной памятью, например, 2400 МГц, но для раскрытия всего потенциала модуль лучше использовать в паре с таким же для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартные тайминги памяти составляют CL22, что является типичным значением для модулей такого класса с частотой 3200 МГц. Сочетание высокой частоты и не самых агрессивных таймингов обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и латентностью для нетребовательных задач. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически разогнать его до заявленных 3200 МГц в совместимой системе простым выбором профиля в BIOS, без необходимости ручных сложных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как процессор, так и материнская плата, особенно в случае с базовыми чипсетами. На старых или самых бюджетных платформах память может запуститься на более низкой частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Всегда рекомендуется проверять список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы перед покупкой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в скромном лаконичном дизайне без дополнительных радиаторов охлаждения. Это снижает высоту планки до минимума, полностью исключая риск конфликта с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что делает модуль отличным выбором для компактных или тихих сборок. Отсутствие радиатора не является проблемой для данной памяти, так как её рабочее напряжение и тепловыделение при штатной работе на частоте 3200 МГц находятся на низком уровне.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль, поэтому для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и скорость работы с памятью, потребуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Для апгрейда существующей системы с одной планкой докупать следует максимально похожий модуль по частоте и таймингам, но идеальным решением будет покупка сразу готового двухканального комплекта для гарантии стабильной совместной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR4, так как она физически и электрически несовместима с другими поколениями. Помните, что использование одного модуля вместо двух в двухканальном режиме ощутимо снижает общую производительность системы. Этот модуль Kingston KVR32N22S6/8 - отличный бюджетный выбор для базового апгрейда или сборки простой системы, но если вы планируете играть в современные игры или работать с ресурсоёмкими приложениями, стоит сразу рассмотреть комплект из двух планок общим объёмом 16 ГБ или больше.