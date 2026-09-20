Описание товара Память оперативная DDR4 Kingspec 16Gb 3200MHz (KS3200D4N12016G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR4 оптимален для модернизации домашнего или офисного компьютера, где требуется надежное увеличение оперативной памяти без излишних затрат. Он прекрасно справится с повседневной многозадачностью, такой как работа с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Для сборки нового игрового ПК средней производительности или рабочей станции для монтажа видео лучше рассмотреть комплект из двух планок, чтобы задействовать двухканальный режим и получить заметный прирост скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 SDRAM в форм-факторе DIMM, предназначенный для установки в настольные компьютеры. Это четвёртое поколение памяти, которое предлагает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что слоты на материнской плате для разных поколений памяти физически несовместимы, поэтому данный модуль подходит только для платформ с поддержкой DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ и номинальную частоту 3200 МГц, что является отличным балансом для большинства современных задач на платформах Intel и AMD. Такой объём позволяет комфортно работать с тяжёлыми приложениями и играть в современные проекты, а частота 3200 МГц обеспечивает высокую отзывчивость системы и уменьшает возможные узкие места в производительности, особенно в связке с современными процессорами. Прирост от такой частоты будет хорошо заметен в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц не требуется вручную настраивать параметры в BIOS - достаточно активировать готовый профиль XMP. Тайминги при этом также автоматически выставляются на оптимальные значения, обеспечивая низкую латентность и стабильную работу на повышенной частоте.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600). Однако для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор официально поддерживают такие частоты оперативной памяти. На более старых или бюджетных платформах память может работать на меньшей, стандартной для процессора частоте, например, 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель поставляется без радиаторов охлаждения, что делает её планки низкопрофильными. Это исключает любые риски конфликта с установленным массивным процессорным кулером и является отличным вариантом для компактных или бизнес-сборок, где важен минималистичный внешний вид. При длительных нагрузках на высоких частотах рекомендуется обеспечить хороший общий обдув корпуса для стабильности работы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и общую производительность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот материнской платы, как правило, через один от первого. Докупать одиночную планку к уже имеющейся можно, но для максимальной стабильности и производительности рекомендуется использовать модули из одного набора или с максимально близкими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для стандарта DDR4, а не более старого DDR3. Учитывайте, что для активации частоты 3200 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Данный модуль станет отличным выбором для бюджетного апгрейда или сборки, где приоритетом является соотношение объёма и цены, а не максимальная частота или экстремальный разгон. Если же ваша цель - максимальная производительность в играх на двухканальной платформе, стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей.