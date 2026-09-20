Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 8GB 2666 SO-DIMM (AD4S26668G19-SGN)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для апгрейда или сборки компактных систем, таких как ноутбуки, неттопы, моноблоки или мини-ПК, где критически важна правильная форм-факторная совместимость. Он оптимально подходит для повседневных задач: работы с офисными приложениями, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы на современной системе, но для более тяжелых сценариев, таких как монтаж видео или современные игры, потребуется установка второго такого же модуля или выбор комплекта большей емкости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3, работая при более низком напряжении. Ключевая особенность данной модели - форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер планки, предназначенной исключительно для установки в ноутбуки и другие устройства со слотами соответствующего типа. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со стандартными слотами DIMM для настольных материнских плат.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для большинства современных ноутбуков. Номинальная частота работы равна 2666 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. В реальных сценариях такая частота позволяет системе быстро отзываться на действия пользователя, ускоряет загрузку приложений и уменьшает возможные подтормаживания при работе в многозадачном режиме, например, при одновременном открытом браузере, текстовом редакторе и мессенджере.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг модуля обозначен как CL19, что указывает на величину задержки при обращении к памяти. В связке с частотой 2666 МГц такие тайминги обеспечивают баланс между скоростью и латентностью, характерный для многих модулей такого класса. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении, обычно это 1.2 В, что способствует меньшему тепловыделению и энергопотреблению. Профили автоматического разгона вроде XMP для ноутбучных модулей используются реже, и данная планка, скорее всего, будет работать на заявленной частоте при условии поддержки со стороны ноутбука.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с любыми ноутбуками и системами, имеющими слот SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства на максимально поддерживаемый объём и частоту памяти, так как многие ноутбуки имеют жёсткие ограничения. Также стоит учитывать, что для активации двухканального режима, который даёт существенный прирост производительности, необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты, если они предусмотрены конструкцией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оперативной памяти выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов, что является типичным решением для ноутбучных модулей, где пространство внутри корпуса строго ограничено. Отсутствие массивного радиатора исключает возможные конфликты с системой охлаждения ноутбука при установке. Скромный внешний вид в данном случае - осознанный компромисс, направленный на максимальную совместимость и беспроблемный монтаж в тесном корпусе любого портативного устройства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить его в парный слот, если он есть в вашем ноутбуке, для активации двухканального режима. Данный режим позволяет процессору работать с двумя планками памяти одновременно, что значительно увеличивает скорость передачи данных. Смешивать этот модуль с планками других производителей, частот или таймингов не рекомендуется во избежание нестабильности работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для обычных настольных компьютеров. Также важно понимать, что многие ноутбуки имеют ограничение на максимальный объём или частоту поддерживаемой памяти, поэтому даже если модуль технически подходит по разъёму, он может не запуститься на максимальной частоте или не определиться системой. Перед покупкой проверьте свободные слоты в вашем устройстве: если у вас уже стоит одна планка, идеальным решением будет поиск максимально похожей по характеристикам или покупка готового двухмодульного комплекта.