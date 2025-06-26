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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S)

6 Отзывы
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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S) - фото 1
Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S) - фото 2
Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
  • Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S) - фото 1
  • Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S) - фото 2
  • Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621978
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Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти — надежное решение для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с документами, интернет-серфинга с множеством вкладок, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео объема в 16 ГБ может оказаться достаточно, но высокой частоты 2666 МГц может не хватить для максимальной производительности в тяжелых проектах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (UDIMM) четко указывает, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Это важный момент проверки совместимости перед покупкой, так как слоты DDR4 физически и электрически не совместимы с другими поколениями.

Объем, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 16 ГБ, что для многих систем является отличной отправной точкой или достаточным количеством для комфортной работы. Частота 2666 МГц относится к среднему уровню для платформ DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы в большинстве сценариев. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, прирост по сравнению с базовыми 2133 или 2400 МГц будет заметен, но для раскрытия полного потенциала современных процессоров часто предпочтительны более высокие частоты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Скорее всего, данный модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с типичными для этой частоты таймингами. Отсутствие в названии упоминания поддержки XMP или EXPO говорит о том, что это, вероятно, планка с JEDEC-профилем, которая автоматически запустится на своей номинальной частоте 2666 МГц на совместимой материнской плате. Это удобно для пользователей, не желающих разбираться с настройками BIOS, но и не оставляет простого пути для разгона выше заявленных характеристик.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для штатной работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали установленный процессор и материнская плата. На платах с чипсетами начального уровня (например, Intel H410, AMD A320) это часто является максимальной поддерживаемой частотой, что делает данную память для них оптимальным выбором. Всегда проверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, модуль не оснащен дополнительными радиаторами охлаждения. Это обычная практика для памяти с невысокой частотой и стандартным напряжением, которая не склонна к сильному нагреву даже под нагрузкой. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает возможные конфликты с установкой крупных башенных или процессорных кулеров в компактных корпусах. Внешний вид модуля лаконичный и функциональный, без подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, необходимо установить две идентичные планки в правильные слоты материнской платы. Поэтому для новых сборок часто предпочтительнее сразу покупать комплект из двух модулей. Данную планку можно использовать как основу для будущего расширения, докупив позже второй аналогичный модуль для перехода в двухканальный режим.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а процессор поддерживает частоту 2666 МГц. Помните, что для полной реализации потенциала двухканального режима лучше использовать два одинаковых модуля. Этот модуль — отличный выбор для бюджетного апгрейда старой системы на DDR4 или сборки простого офисного ПК, где приоритетом является надежность и объем, а не экстремальная скорость. Геймерам и энтузиастам, стремящимся к максимальному FPS, стоит обратить внимание на комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.

Отзывы о товаре Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S)

Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Назаров Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, как будет материнская плата с процессором проверю
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Марианна П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно упакован ,быстрая доставка, Спасибо большое всем довольны
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась с 1-го раза, соответствует заявленным характеристикам. Легко распозналась материнской платой без сброса Биоса и т.д. Честно сказать - не делал тестов в соответствующих приложениях, но пока что, спустя два дня нет нареканий и никаких странных или резких перезагрузок на ровном месте и т.д. Всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Юрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась сразу, чипы самсунг
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память,все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
норм память



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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти — надежное решение для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневных задач: работы с документами, интернет-серфинга с множеством вкладок, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео объема в 16 ГБ может оказаться достаточно, но высокой частоты 2666 МГц может не хватить для максимальной производительности в тяжелых проектах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (UDIMM) четко указывает, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Это важный момент проверки совместимости перед покупкой, так как слоты DDR4 физически и электрически не совместимы с другими поколениями.

Объем, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 16 ГБ, что для многих систем является отличной отправной точкой или достаточным количеством для комфортной работы. Частота 2666 МГц относится к среднему уровню для платформ DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы в большинстве сценариев. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, прирост по сравнению с базовыми 2133 или 2400 МГц будет заметен, но для раскрытия полного потенциала современных процессоров часто предпочтительны более высокие частоты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Скорее всего, данный модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с типичными для этой частоты таймингами. Отсутствие в названии упоминания поддержки XMP или EXPO говорит о том, что это, вероятно, планка с JEDEC-профилем, которая автоматически запустится на своей номинальной частоте 2666 МГц на совместимой материнской плате. Это удобно для пользователей, не желающих разбираться с настройками BIOS, но и не оставляет простого пути для разгона выше заявленных характеристик.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для штатной работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали установленный процессор и материнская плата. На платах с чипсетами начального уровня (например, Intel H410, AMD A320) это часто является максимальной поддерживаемой частотой, что делает данную память для них оптимальным выбором. Всегда проверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, модуль не оснащен дополнительными радиаторами охлаждения. Это обычная практика для памяти с невысокой частотой и стандартным напряжением, которая не склонна к сильному нагреву даже под нагрузкой. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает возможные конфликты с установкой крупных башенных или процессорных кулеров в компактных корпусах. Внешний вид модуля лаконичный и функциональный, без подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счет удвоения пропускной способности, необходимо установить две идентичные планки в правильные слоты материнской платы. Поэтому для новых сборок часто предпочтительнее сразу покупать комплект из двух модулей. Данную планку можно использовать как основу для будущего расширения, докупив позже второй аналогичный модуль для перехода в двухканальный режим.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а процессор поддерживает частоту 2666 МГц. Помните, что для полной реализации потенциала двухканального режима лучше использовать два одинаковых модуля. Этот модуль — отличный выбор для бюджетного апгрейда старой системы на DDR4 или сборки простого офисного ПК, где приоритетом является надежность и объем, а не экстремальная скорость. Геймерам и энтузиастам, стремящимся к максимальному FPS, стоит обратить внимание на комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Назаров Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, как будет материнская плата с процессором проверю
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Марианна П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно упакован ,быстрая доставка, Спасибо большое всем довольны
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась с 1-го раза, соответствует заявленным характеристикам. Легко распозналась материнской платой без сброса Биоса и т.д. Честно сказать - не делал тестов в соответствующих приложениях, но пока что, спустя два дня нет нареканий и никаких странных или резких перезагрузок на ровном месте и т.д. Всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Юрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась сразу, чипы самсунг
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память,все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
норм память


Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G26M19-00S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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