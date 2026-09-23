Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 3200MHz (CD4-US16G32M22-01)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 3200MHz (CD4-US16G32M22-01)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 объемом 16 ГБ станет надежным выбором для сборки современного домашнего или офисного компьютера, а также для разумного апгрейда уже существующей системы. Он предлагает комфортный объем для повседневной многозадачности, работы с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми, но для профессиональных задач вроде монтажа видео в высоком разрешении или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объема.
Баланс объема и частоты делает данную память оптимальной по цене и производительности для пользователей, которые хотят выйти за рамки базовых конфигураций, но не планируют заниматься экстремальным разгоном. Это разумный шаг вперед по сравнению со стандартными модулями на 2400 или 2666 МГц, дающий заметный прирост отзывчивости системы в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что означает совместимость с процессорами и материнскими платами, выпущенными в последние годы. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3, но физически несовместимо с ним, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4.
Форм-фактор DIMM (UDIMM) указывает на то, что это планка для настольных персональных компьютеров. Она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM меньшего размера. Перед покупкой обязательно сверьте тип слота на вашей материнской плате.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти в одной планке. Такого объема достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 с одновременным запуском нескольких программ, тяжелого браузера с десятками вкладок и даже некоторых игр. Для максимальной производительности в играх и ресурсоемких приложениях рекомендуется устанавливать два таких модуля для активации двухканального режима, что увеличит общий объем до 32 ГБ и значительно поднимет пропускную способность.
Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным значением для платформ на базе процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, скорости загрузки уровней и общей отзывчивости системы при работе с большими объемами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модуль, как правило, использует стандартные для этого диапазона тайминги и рабочее напряжение около 1.35 В. Конкретные значения таймингов, такие как CL (CAS Latency), влияют на задержки доступа к данным. Более низкие тайминги при равной частоте предпочтительнее, так как уменьшают латентность.
Важной особенностью является поддержка профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) версии 2.0. Это означает, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц не потребуется ручная сложная настройка в BIOS. Достаточно будет активировать соответствующий профиль XMP, и система автоматически установит необходимые частоту, напряжение и тайминги, гарантируя стабильность.
Совместимость с платформой
Модуль памяти DDR4-3200 совместим с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel серий 300, 400, 500, 600, 700 и AMD на чипсетах серий 300, 400, 500, 600. Однако важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти также зависит от возможностей самого процессора и материнской платы. На некоторых бюджетных платах или с устаревшим BIOS может потребоваться его обновление для стабильной работы на высоких частотах.
Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Это гарантирует, что выбранная планка памяти была протестирована и будет работать стабильно на заявленных характеристиках в вашей конкретной конфигурации.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупных башенных или кулеров с боковым обдувом, что особенно важно при сборке компактных систем или при заполнении всех слотов на материнской плате.
Отсутствие радиатора вполне оправдано для работы на стандартных частотах DDR4, так как нагрев модулей в таком режиме не является критическим. Это решение также положительно сказывается на конечной стоимости продукта, предлагая пользователю чистую производительность без дополнительных элементов дизайна или подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для раскрытия потенциала современных платформ настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами (2 модуля). Это позволит активировать двухканальный режим работы, который практически удваивает эффективную пропускную способность между памятью и контроллером, что дает ощутимый прирост производительности в играх и приложениях.
Если вы покупаете одну планку для последующего расширения, старайтесь в будущем докупать максимально идентичный модуль (той же марки, с теми же частотами и таймингами). Смешивание разных модулей памяти может привести к нестабильной работе, и система будет вынуждена работать на наихудших общих параметрах из всех установленных планок.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это необходимость наличия на материнской плате свободных слотов DDR4. Не пытайтесь установить этот модуль в слот DDR3 или DDR5 - это физически невозможно и может привести к повреждению как памяти, так и материнской платы. Также помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется активация профиля XMP в BIOS/UEFI, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц.
Этот модуль станет отличным выбором для пользователя, который собирает сбалансированный ПК для дома, работы и игр или хочет модернизировать старую систему, добавив объема и скорости. Если ваша цель - максимальная производительность в играх или профессиональных задачах, лучше сразу приобрести комплект из двух таких планок. Если же вам нужна память для базовых задач и минимального бюджета, можно рассмотреть варианты с частотой 2666 МГц, но прирост от 3200 МГц в современных системах часто оправдан.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR4 объемом 16 ГБ станет надежным выбором для сборки современного домашнего или офисного компьютера, а также для разумного апгрейда уже существующей системы. Он предлагает комфортный объем для повседневной многозадачности, работы с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми, но для профессиональных задач вроде монтажа видео в высоком разрешении или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объема.
Баланс объема и частоты делает данную память оптимальной по цене и производительности для пользователей, которые хотят выйти за рамки базовых конфигураций, но не планируют заниматься экстремальным разгоном. Это разумный шаг вперед по сравнению со стандартными модулями на 2400 или 2666 МГц, дающий заметный прирост отзывчивости системы в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что означает совместимость с процессорами и материнскими платами, выпущенными в последние годы. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую эффективную частоту и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3, но физически несовместимо с ним, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4.
Форм-фактор DIMM (UDIMM) указывает на то, что это планка для настольных персональных компьютеров. Она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM меньшего размера. Перед покупкой обязательно сверьте тип слота на вашей материнской плате.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти в одной планке. Такого объема достаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 с одновременным запуском нескольких программ, тяжелого браузера с десятками вкладок и даже некоторых игр. Для максимальной производительности в играх и ресурсоемких приложениях рекомендуется устанавливать два таких модуля для активации двухканального режима, что увеличит общий объем до 32 ГБ и значительно поднимет пропускную способность.
Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным значением для платформ на базе процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, скорости загрузки уровней и общей отзывчивости системы при работе с большими объемами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модуль, как правило, использует стандартные для этого диапазона тайминги и рабочее напряжение около 1.35 В. Конкретные значения таймингов, такие как CL (CAS Latency), влияют на задержки доступа к данным. Более низкие тайминги при равной частоте предпочтительнее, так как уменьшают латентность.
Важной особенностью является поддержка профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) версии 2.0. Это означает, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц не потребуется ручная сложная настройка в BIOS. Достаточно будет активировать соответствующий профиль XMP, и система автоматически установит необходимые частоту, напряжение и тайминги, гарантируя стабильность.
Совместимость с платформой
Модуль памяти DDR4-3200 совместим с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel серий 300, 400, 500, 600, 700 и AMD на чипсетах серий 300, 400, 500, 600. Однако важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти также зависит от возможностей самого процессора и материнской платы. На некоторых бюджетных платах или с устаревшим BIOS может потребоваться его обновление для стабильной работы на высоких частотах.
Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Это гарантирует, что выбранная планка памяти была протестирована и будет работать стабильно на заявленных характеристиках в вашей конкретной конфигурации.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупных башенных или кулеров с боковым обдувом, что особенно важно при сборке компактных систем или при заполнении всех слотов на материнской плате.
Отсутствие радиатора вполне оправдано для работы на стандартных частотах DDR4, так как нагрев модулей в таком режиме не является критическим. Это решение также положительно сказывается на конечной стоимости продукта, предлагая пользователю чистую производительность без дополнительных элементов дизайна или подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для раскрытия потенциала современных платформ настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами (2 модуля). Это позволит активировать двухканальный режим работы, который практически удваивает эффективную пропускную способность между памятью и контроллером, что дает ощутимый прирост производительности в играх и приложениях.
Если вы покупаете одну планку для последующего расширения, старайтесь в будущем докупать максимально идентичный модуль (той же марки, с теми же частотами и таймингами). Смешивание разных модулей памяти может привести к нестабильной работе, и система будет вынуждена работать на наихудших общих параметрах из всех установленных планок.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это необходимость наличия на материнской плате свободных слотов DDR4. Не пытайтесь установить этот модуль в слот DDR3 или DDR5 - это физически невозможно и может привести к повреждению как памяти, так и материнской платы. Также помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется активация профиля XMP в BIOS/UEFI, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 2133 или 2400 МГц.
Этот модуль станет отличным выбором для пользователя, который собирает сбалансированный ПК для дома, работы и игр или хочет модернизировать старую систему, добавив объема и скорости. Если ваша цель - максимальная производительность в играх или профессиональных задачах, лучше сразу приобрести комплект из двух таких планок. Если же вам нужна память для базовых задач и минимального бюджета, можно рассмотреть варианты с частотой 2666 МГц, но прирост от 3200 МГц в современных системах часто оправдан.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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