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Память оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G266681S) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G266681S)

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Память оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G266681S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 560 руб. 
Начислим 217 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362817
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Память оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G266681S)
13 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G266681S)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти оптимально подходит для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он обеспечивает достаточный для повседневной работы объем в 16 ГБ, который комфортно справится с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, просмотром мультимедиа и нетребовательными играми. Этот вариант является разумным балансом между ценой и производительностью, закрывая потребности большинства пользователей, не стремящихся к экстремальной скорости для игр или профессионального монтажа.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных платформ среднего класса. Это поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является отличным стартовым выбором для современной системы. Частота 2666 МГц относится к базовым скоростям для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. В играх и профессиональных приложениях, чувствительных к скорости памяти, эта частота может стать узким местом по сравнению с более быстрыми комплектами, но для офисной работы, учебы и мультимедийного центра её производительности будет более чем достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, включая латентность CL19, типичны для памяти с частотой 2666 МГц и не являются низкими. В связке с данной частотой они обеспечивают стандартный уровень производительности без претензий на рекорды. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует спецификации JEDEC для DDR4. Для выхода на заявленные 2666 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить настройки в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Важно помнить, что поддержка конкретной частоты зависит не только от материнской платы и её чипсета, но и от процессора, так как контроллер памяти встроен в ЦПУ. Более старые или бюджетные процессоры могут не поддерживать частоту 2666 МГц и работать на меньшей, например, 2400 МГц. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых частот (QVL) вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для памяти с невысокой частотой и рабочим напряжением, которая не склонна к сильному нагреву даже под продолжительной нагрузкой. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что гарантирует полное отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Визуально модуль имеет лаконичный промышленный дизайн.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате. Двухканальный режим может существенно повысить производительность в играх и задачах, активно работающих с памятью. Если вы планируете расширение в будущем, стоит докупать максимально похожий по характеристикам модуль, но идеальным решением будет покупка готового комплекта из двух планок сразу.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с тем, что это одиночная планка, поэтому для активации двухканального режима потребуется вторая. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет как минимум два слота DDR4. Частота 2666 МГц является базовой, и если ваша цель - сборка игрового ПК, лучше рассмотреть комплекты с более высокой частотой и более низкими таймингами. Данный модуль станет отличным и недорогим решением для апгрейда старого ПК на DDR4 или сборки бюджетной системы, где на первом месте стоит объем памяти, а не её максимальная скорость.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G266681S)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти оптимально подходит для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он обеспечивает достаточный для повседневной работы объем в 16 ГБ, который комфортно справится с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, просмотром мультимедиа и нетребовательными играми. Этот вариант является разумным балансом между ценой и производительностью, закрывая потребности большинства пользователей, не стремящихся к экстремальной скорости для игр или профессионального монтажа.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных платформ среднего класса. Это поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является отличным стартовым выбором для современной системы. Частота 2666 МГц относится к базовым скоростям для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. В играх и профессиональных приложениях, чувствительных к скорости памяти, эта частота может стать узким местом по сравнению с более быстрыми комплектами, но для офисной работы, учебы и мультимедийного центра её производительности будет более чем достаточно.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля, включая латентность CL19, типичны для памяти с частотой 2666 МГц и не являются низкими. В связке с данной частотой они обеспечивают стандартный уровень производительности без претензий на рекорды. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует спецификации JEDEC для DDR4. Для выхода на заявленные 2666 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить настройки в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Важно помнить, что поддержка конкретной частоты зависит не только от материнской платы и её чипсета, но и от процессора, так как контроллер памяти встроен в ЦПУ. Более старые или бюджетные процессоры могут не поддерживать частоту 2666 МГц и работать на меньшей, например, 2400 МГц. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых частот (QVL) вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для памяти с невысокой частотой и рабочим напряжением, которая не склонна к сильному нагреву даже под продолжительной нагрузкой. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что гарантирует полное отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных башенных процессорных кулеров. Визуально модуль имеет лаконичный промышленный дизайн.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в соответствующие слоты на материнской плате. Двухканальный режим может существенно повысить производительность в играх и задачах, активно работающих с памятью. Если вы планируете расширение в будущем, стоит докупать максимально похожий по характеристикам модуль, но идеальным решением будет покупка готового комплекта из двух планок сразу.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с тем, что это одиночная планка, поэтому для активации двухканального режима потребуется вторая. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет как минимум два слота DDR4. Частота 2666 МГц является базовой, и если ваша цель - сборка игрового ПК, лучше рассмотреть комплекты с более высокой частотой и более низкими таймингами. Данный модуль станет отличным и недорогим решением для апгрейда старого ПК на DDR4 или сборки бюджетной системы, где на первом месте стоит объем памяти, а не её максимальная скорость.

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Отзывы


Память оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G266681S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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