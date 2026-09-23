Память оперативная DDR5 Kingston 8GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS6-8)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston 8GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS6-8)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR5 станет оптимальным выбором для недорогой, но современной сборки настольного ПК, а также для базового апгрейда существующей системы под платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. Он отлично подходит для повседневных задач: работы в офисе, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и запуска не слишком требовательных игр. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга одного такого модуля будет недостаточно, но он может послужить хорошей отправной точкой для дальнейшего наращивания объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает новое поколение памяти с более высокой пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с устаревающим DDR4. Для установки требуется материнская плата с соответствующими слотами DIMM, предназначенными именно для настольных компьютеров. Важно помнить, что физически и электрически память DDR5 несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому выбор должен строго соответствовать возможностям вашей платформы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ сегодня считается базовым для комфортной работы. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на отзывчивости системы в приложениях, чувствительных к скорости памяти, и в играх, снижая возможные микрофризы. Однако для раскрытия потенциала таких скоростей крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, установив два идентичных модуля, что практически удваивает пропускную способность по сравнению с одиночной планкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, включая основную латентность CL46, типичны для бюджетных решений DDR5 начального уровня и компенсируют высокую частоту. Рабочее напряжение составляет стандартные для этого поколения 1.1 В. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применять оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от сложностей ручного разгона и обеспечивая стабильную работу на заявленной скорости.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата поддерживает как стандарт DDR5, так и частоты от 5600 МГц, что обычно указано в спецификациях. Для стабильной работы с профилем XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в компактном формате без массивных радиаторов, что является разумным решением для таких частот и рабочего напряжения, так как перегрев маловероятен. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка или декоративные элементы отсутствуют, что делает эту память практичным и незаметным компонентом для систем, где важен не внешний вид, а функциональность и надёжность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, что даст значительный прирост скорости в играх и приложениях. Если вы планируете в будущем увеличить объём, старайтесь добавлять модули с максимально близкими характеристиками (той же частоты, таймингов и вольтажа) для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение этой модели - одиночный объём в 8 ГБ, которого сегодня может быть недостаточно для серьёзного гейминга или профессиональных рабочих нагрузок. Для комфортной работы рекомендуется сразу рассматривать комплект из двух модулей, то есть 16 ГБ суммарно. Также важно помнить, что частота 5600 МГц с профилем XMP является гарантированной только на совместимых платформах; на самых бюджетных материнских платах возможны сложности с её достижением. Этот модуль оптимален для создания недорогой, но современной системы на DDR5 или для постепенного апгрейда с перспективой докупки второй планки.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR5 станет оптимальным выбором для недорогой, но современной сборки настольного ПК, а также для базового апгрейда существующей системы под платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. Он отлично подходит для повседневных задач: работы в офисе, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и запуска не слишком требовательных игр. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга одного такого модуля будет недостаточно, но он может послужить хорошей отправной точкой для дальнейшего наращивания объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает новое поколение памяти с более высокой пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с устаревающим DDR4. Для установки требуется материнская плата с соответствующими слотами DIMM, предназначенными именно для настольных компьютеров. Важно помнить, что физически и электрически память DDR5 несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому выбор должен строго соответствовать возможностям вашей платформы.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ сегодня считается базовым для комфортной работы. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на отзывчивости системы в приложениях, чувствительных к скорости памяти, и в играх, снижая возможные микрофризы. Однако для раскрытия потенциала таких скоростей крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, установив два идентичных модуля, что практически удваивает пропускную способность по сравнению с одиночной планкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, включая основную латентность CL46, типичны для бюджетных решений DDR5 начального уровня и компенсируют высокую частоту. Рабочее напряжение составляет стандартные для этого поколения 1.1 В. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применять оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от сложностей ручного разгона и обеспечивая стабильную работу на заявленной скорости.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша конкретная материнская плата поддерживает как стандарт DDR5, так и частоты от 5600 МГц, что обычно указано в спецификациях. Для стабильной работы с профилем XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в компактном формате без массивных радиаторов, что является разумным решением для таких частот и рабочего напряжения, так как перегрев маловероятен. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка или декоративные элементы отсутствуют, что делает эту память практичным и незаметным компонентом для систем, где важен не внешний вид, а функциональность и надёжность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для максимальной производительности настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, что даст значительный прирост скорости в играх и приложениях. Если вы планируете в будущем увеличить объём, старайтесь добавлять модули с максимально близкими характеристиками (той же частоты, таймингов и вольтажа) для минимизации рисков нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение этой модели - одиночный объём в 8 ГБ, которого сегодня может быть недостаточно для серьёзного гейминга или профессиональных рабочих нагрузок. Для комфортной работы рекомендуется сразу рассматривать комплект из двух модулей, то есть 16 ГБ суммарно. Также важно помнить, что частота 5600 МГц с профилем XMP является гарантированной только на совместимых платформах; на самых бюджетных материнских платах возможны сложности с её достижением. Этот модуль оптимален для создания недорогой, но современной системы на DDR5 или для постепенного апгрейда с перспективой докупки второй планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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