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Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S6/8) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S6/8)

15 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S6/8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 406636
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х1
Вес, г.
451

Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S6/8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подойдёт для бюджетной сборки или планового апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он закрывает базовые потребности в быстродействии для повседневной работы: сёрфинга в интернете с множеством вкладок, работы с офисными пакетами и лёгкого многозадачного режима. Однако для современных игр или профессиональных задач, таких как видеомонтаж, лучше рассматривать комплект из двух планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает принадлежность к современному, но уже широко распространённому поколению памяти. Он использует форм-фактор DIMM и предназначен исключительно для установки в соответствующие слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старого DDR3 или нового DDR5, поэтому совместимость вашей материнской платы — первое, что необходимо проверить.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличным стартом для большинства систем. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. Для игр и ресурсоёмких приложений именно комбинация достаточного объёма и высокой частоты даст наиболее ощутимый прирост производительности по сравнению с базовыми вариантами на 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначаются как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность, характерную для недорогих модулей памяти без радиаторов. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile) 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с частотой 3200 МГц в подходящей материнской плате, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и совместимый процессор. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на более низкой, стандартной для платформы частоте, поэтому проверка спецификаций вашей материнской платы критически важна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом низкопрофильном дизайне без радиатора охлаждения. Это минимизирует риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров и позволяет использовать модуль в компактных корпусах. Отсутствие массивного радиатора вполне допустимо для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение в этом режиме не является критическим фактором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимального раскрытия потенциала современной платформы крайне рекомендуется использовать память парами, устанавливая планки в правильные слоты для активации двухканального режима. Это позволяет практически удвоить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально идентичную по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планку, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что сдерживает производительность в играх и требовательных приложениях. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на более низкой скорости. Этот модуль — отличный выбор для экономичного апгрейда или базовой сборки, но для игрового ПК предпочтительнее сразу брать комплект из двух модулей, а для профессиональных рабочих станций — рассматривать варианты с большим объёмом на канал.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S6/8)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная память работает на заявленной частоте. Обязательно смотрите на сайте производителя материнской платы совместимость с ней памяти!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья Абрамцева

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, буду брать ещё
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Артём А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бренд и цена не кусается
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Щ.

Достоинства:


Комментарий:
взял ошибочно одну плашку,но не стал возвращать ,т.к в играх увидел большую стабильность даже повышение ФПС в районе 5-7% ,настроил через Биос xmp профиль для всех трёх плашек, возможно прикуплю ещё одну .
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Упаковано хорошо. Вчера установил, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
запечатана, следов вскрытия не обнаружил, выглядит качественно.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Ну очень странная оператива. Заказ 16 гиг 1 планка, была на 16 такая же. Ставишь 2,4, если идёт первая моя биус видит 2 по 16, система видит только 16 заместо 32. Меняешь местами 32 в системе. На ошибку все в норм. По герцовке 3200 надо с бубном, но встала.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Евгений У.

Достоинства:


Комментарий:
Оперативная память хорошо упакована, в фирменной форме с наклейками. Полностью рабочая ,с заявленными характеристиками. Игры сразу грузятся быстрее. Всё хорошо, спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло во время. Пока не устанавливал, поэтому ничего сказать не могу
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Семен Д.

Достоинства:


Комментарий:
визуально красивая ещё не подключал
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Максим к.

Достоинства:


Комментарий:
4 звезды потому что плашку прислали не 2×8, а 1×16 пришла целая всё как на фото
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
должны были прислать 2 по 8, а прислали 1 на 16 г. это минус, а так всё нормально работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
оперативная память хорошая, упаковано надёжно, запечатана
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Игорь Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
пришла одна плашка 16 GB. В характеристиках написано двояко....! Нужно было две по 8 GB !!! Прошу исправить.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Руслан Вахрамеев

Достоинства:


Комментарий:
Красивый дизайн,установил в комп.все работает.



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подойдёт для бюджетной сборки или планового апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он закрывает базовые потребности в быстродействии для повседневной работы: сёрфинга в интернете с множеством вкладок, работы с офисными пакетами и лёгкого многозадачного режима. Однако для современных игр или профессиональных задач, таких как видеомонтаж, лучше рассматривать комплект из двух планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает принадлежность к современному, но уже широко распространённому поколению памяти. Он использует форм-фактор DIMM и предназначен исключительно для установки в соответствующие слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старого DDR3 или нового DDR5, поэтому совместимость вашей материнской платы — первое, что необходимо проверить.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличным стартом для большинства систем. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. Для игр и ресурсоёмких приложений именно комбинация достаточного объёма и высокой частоты даст наиболее ощутимый прирост производительности по сравнению с базовыми вариантами на 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначаются как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность, характерную для недорогих модулей памяти без радиаторов. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile) 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с частотой 3200 МГц в подходящей материнской плате, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и совместимый процессор. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на более низкой, стандартной для платформы частоте, поэтому проверка спецификаций вашей материнской платы критически важна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом низкопрофильном дизайне без радиатора охлаждения. Это минимизирует риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров и позволяет использовать модуль в компактных корпусах. Отсутствие массивного радиатора вполне допустимо для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение в этом режиме не является критическим фактором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимального раскрытия потенциала современной платформы крайне рекомендуется использовать память парами, устанавливая планки в правильные слоты для активации двухканального режима. Это позволяет практически удвоить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально идентичную по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планку, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что сдерживает производительность в играх и требовательных приложениях. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на более низкой скорости. Этот модуль — отличный выбор для экономичного апгрейда или базовой сборки, но для игрового ПК предпочтительнее сразу брать комплект из двух модулей, а для профессиональных рабочих станций — рассматривать варианты с большим объёмом на канал.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная память работает на заявленной частоте. Обязательно смотрите на сайте производителя материнской платы совместимость с ней памяти!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Наталья Абрамцева

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, буду брать ещё
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Артём А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бренд и цена не кусается
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Щ.

Достоинства:


Комментарий:
взял ошибочно одну плашку,но не стал возвращать ,т.к в играх увидел большую стабильность даже повышение ФПС в районе 5-7% ,настроил через Биос xmp профиль для всех трёх плашек, возможно прикуплю ещё одну .
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Упаковано хорошо. Вчера установил, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
запечатана, следов вскрытия не обнаружил, выглядит качественно.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Ну очень странная оператива. Заказ 16 гиг 1 планка, была на 16 такая же. Ставишь 2,4, если идёт первая моя биус видит 2 по 16, система видит только 16 заместо 32. Меняешь местами 32 в системе. На ошибку все в норм. По герцовке 3200 надо с бубном, но встала.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Евгений У.

Достоинства:


Комментарий:
Оперативная память хорошо упакована, в фирменной форме с наклейками. Полностью рабочая ,с заявленными характеристиками. Игры сразу грузятся быстрее. Всё хорошо, спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло во время. Пока не устанавливал, поэтому ничего сказать не могу
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Семен Д.

Достоинства:


Комментарий:
визуально красивая ещё не подключал
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Максим к.

Достоинства:


Комментарий:
4 звезды потому что плашку прислали не 2×8, а 1×16 пришла целая всё как на фото
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
должны были прислать 2 по 8, а прислали 1 на 16 г. это минус, а так всё нормально работает.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
оперативная память хорошая, упаковано надёжно, запечатана
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Игорь Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
пришла одна плашка 16 GB. В характеристиках написано двояко....! Нужно было две по 8 GB !!! Прошу исправить.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Руслан Вахрамеев

Достоинства:


Комментарий:
Красивый дизайн,установил в комп.все работает.


Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S6/8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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