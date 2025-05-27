Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S6/8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подойдёт для бюджетной сборки или планового апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он закрывает базовые потребности в быстродействии для повседневной работы: сёрфинга в интернете с множеством вкладок, работы с офисными пакетами и лёгкого многозадачного режима. Однако для современных игр или профессиональных задач, таких как видеомонтаж, лучше рассматривать комплект из двух планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает принадлежность к современному, но уже широко распространённому поколению памяти. Он использует форм-фактор DIMM и предназначен исключительно для установки в соответствующие слоты настольных материнских плат. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старого DDR3 или нового DDR5, поэтому совместимость вашей материнской платы — первое, что необходимо проверить.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличным стартом для большинства систем. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. Для игр и ресурсоёмких приложений именно комбинация достаточного объёма и высокой частоты даст наиболее ощутимый прирост производительности по сравнению с базовыми вариантами на 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначаются как CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность, характерную для недорогих модулей памяти без радиаторов. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP (Extreme Memory Profile) 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с частотой 3200 МГц в подходящей материнской плате, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и совместимый процессор. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на более низкой, стандартной для платформы частоте, поэтому проверка спецификаций вашей материнской платы критически важна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом низкопрофильном дизайне без радиатора охлаждения. Это минимизирует риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров и позволяет использовать модуль в компактных корпусах. Отсутствие массивного радиатора вполне допустимо для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение в этом режиме не является критическим фактором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимального раскрытия потенциала современной платформы крайне рекомендуется использовать память парами, устанавливая планки в правильные слоты для активации двухканального режима. Это позволяет практически удвоить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь докупать максимально идентичную по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планку, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что сдерживает производительность в играх и требовательных приложениях. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на более низкой скорости. Этот модуль — отличный выбор для экономичного апгрейда или базовой сборки, но для игрового ПК предпочтительнее сразу брать комплект из двух модулей, а для профессиональных рабочих станций — рассматривать варианты с большим объёмом на канал.