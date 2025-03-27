Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 8GB 3200MHz (KF432C16BB/8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти станет оптимальным решением для создания надёжной и быстрой системы начального и среднего уровня. Он идеально подойдёт для офисного или домашнего компьютера, обеспечивающего комфортную работу с документами, веб-сёрфинг и потребление мультимедиа. Для игрового ПК на базе бюджетной или среднеуровневой платформы одной или двух таких планок будет достаточно для большинства современных проектов, особенно если их дополнить производительной видеокартой.

Если вы планируете апгрейд старой системы с DDR4, этот модуль позволит легко и недорого увеличить объём оперативной памяти. Он закрывает базовые потребности в производительности, но для профессиональных задач вроде монтажа видео, работы с 3D-графикой или запуска тяжёлых виртуальных машин стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх модулей большего объёма для активации двухканального режима и получения высокой суммарной пропускной способности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает четвёртое поколение технологии DDR SDRAM. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3, работая на пониженном напряжении. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные компьютеры и рабочие станции.

Очень важно помнить, что слоты для памяти DDR4 имеют физический ключ, отличный от DDR3 и нового DDR5, поэтому установить эту планку в неподходящую материнскую плату невозможно. Убедитесь, что ваша системная плата оснащена именно слотами DIMM под стандарт DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что на сегодняшний день является распространённым стандартом для одной планки. Такого объёма достаточно для запуска операционной системы, работы с множеством вкладок в браузере и нетребовательных приложений одновременно. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы.

В реальных сценариях, таких как игры или работа в графических редакторах, эта частота является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ Intel Core и AMD Ryzen. Переход с базовых 2133 или 2400 МГц на 3200 МГц может дать ощутимый прирост кадровой частоты в играх, зависящих от скорости памяти, и сократить время отклика в профессиональных приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CAS Latency (CL) у данной модели равен 16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что является важным преимуществом.

Профиль XMP хранит в памяти заранее настроенные параметры частоты, таймингов и напряжения. Это позволяет пользователю без глубоких знаний в оверклокинге активировать в BIOS заявленную частоту 3200 МГц одним кликом, а не работать на более низких заводских настройках. Сам модуль не позиционируется как оверклокерский, но его заводские параметры уже оптимизированы для стабильной работы на заявленной скорости.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром процессоров Intel Core и AMD Ryzen, использующих платформы с поддержкой DDR4. Это включает чипсеты Intel серий 400, 500, 600, 700 и аналогичные платформы AMD на сокетах AM4. Однако максимальная поддерживаемая частота памяти зависит не только от процессора, но и от возможностей материнской платы.

Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете установку нескольких планок или работу на частоте 3200 МГц. Некоторые бюджетные платы могут иметь ограничения по частоте, и для достижения заявленных параметров может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Это классическая планка с односторонним расположением микросхем и компактным защитным теплораспределителем. Такое решение обеспечивает достаточное охлаждение для стабильной работы на заявленных частотах и не приводит к перегреву даже под нагрузкой.

Главное преимущество такой конструкции — минимальная высота модуля. Это гарантирует отсутствие конфликтов при установке с любыми, даже самыми крупными башенными процессорными кулерами или в компактных корпусах. Подсветка RGB здесь отсутствует, что делает память идеальным выбором для тех, кто ценит надёжность и функциональность без лишних декоративных элементов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в современных системах рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность между памятью и контроллером, что напрямую влияет на скорость работы в играх и приложениях.

Поэтому для сборки нового ПК оптимальным решением будет покупка двух идентичных модулей из одной партии. Если вы докупаете эту планку к уже установленной, старайтесь, чтобы они были максимально похожи по характеристикам — частоте, таймингам и вольтажу, чтобы система могла стабильно работать в двухканальном режиме без ручных настроек.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — это несовместимость с платформами под память DDR3 или DDR5 из-за различий в физическом ключе слота и рабочих напряжениях. Также имейте в виду, что заявленная частота 3200 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS материнской платы; по умолчанию память, скорее всего, будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц.

При выборе ориентируйтесь на свои задачи: для офисной системы одной такой планки может быть достаточно, для игр и монтажа лучше сразу брать комплект из двух штук. Этот модуль — отличный баланс цены, качества и скорости от проверенного бренда Kingston. Он подойдёт тем, кто собирает или улучшает систему и хочет получить современную частоту DDR4 без переплаты за радиаторы или подсветку.