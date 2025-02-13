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Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16)

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Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16) - фото 1
Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 410 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504579
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Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16)
11 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
40

Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 на 16 ГБ представляет собой отличный выбор для модернизации старого настольного ПК или сборки новой системы начального и среднего уровня. Он идеально справляется с повседневной многозадачностью: работа в браузере с десятками вкладок, использование офисных пакетов и почтовых клиентов, запуск нетребовательных игр и приложений. Для игр на высоких настройках в разрешении Full HD или для профессиональной работы с видео 16 ГБ уже может быть впритык, поэтому данный модуль стоит рассматривать как базовую, но достаточную конфигурацию для большинства домашних и офисных задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который является современным, но уже хорошо освоенным поколением оперативной памяти для настольных компьютеров. Он обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в слоты стандартных материнских плат для настольных ПК. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому совместимость вашей материнской платы нужно проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным решением для систем на базе Windows 10 или 11. Частота работы 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, положительно влияя на скорость отклика системы, загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях. По сравнению с базовой частотой 2133 или 2400 МГц, данный показатель даст заметно более плавный опыт в сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как многозадачность или онлайн-игры, однако для раскрытия полного потенциала часто требуется активация профиля XMP в BIOS.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов для данной модели не указаны, но типичные для частоты 3200 МГц задержки находятся в районе CL16 - CL22. Чем меньше значение CL (CAS Latency), тем ниже латентность и тем быстрее память откликается на запросы процессора. Рабочее напряжение для DDR4 обычно составляет 1.2 В или 1.35 В для разогнанных профилей. Ключевой особенностью является поддержка технологии XMP 2.0, которая позволяет в один клик в BIOS загрузить готовые настройки для работы на заявленной частоте 3200 МГц, избавляя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль DDR4 Netac совместим с подавляющим большинством современных платформ Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (платформы AM4 и AM5). Важно учитывать, что материнская плата должна иметь слоты DIMM под DDR4, а процессор и чипсет - официально поддерживать частоту 3200 МГц. Для процессоров AMD Ryzen первого и второго поколений или для старых ревизий BIOS может потребоваться обновление микропрограммы для стабильной работы на высоких частотах. Также помните, что установка одного модуля активирует одноканальный режим работы, снижающий пропускную способность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти поставляется без массивного радиатора охлаждения, что указывает на его ориентированность на надежную работу на номинальных частотах без экстремального разгона. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Внешний вид модуля лаконичный и строгий, без подсветки RGB, что делает его идеальным кандидатом для рабочих станций или сборок, где важна функциональность, а не декоративная подсветка.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае товар представляет собой один модуль оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает производительность встроенной графики и пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести и установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты материнской платы (обычно через один). Если вы планируете расширение в будущем, для максимальной стабильности лучше докупать идентичную по характеристикам (частота, тайминги, объем) планку того же производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование лишь одного модуля, что ведет к работе в менее производительном одноканальном режиме. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно под DDR4, а не под другое поколение памяти. Для получения заявленной частоты 3200 МГц необходимо вручную активировать профиль XMP в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте (чаще всего 2133 или 2400 МГц). Этот модуль Netac оптимально подойдет для базового апгрейда системы, для сборки бюджетного ПК или в качестве второй планки для создания двухканального комплекта 32 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16)

Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Netac - хороший выбор для тех, кто хочет сэкономить и не гонится за максимальной производительностью. Если вам нужно добавить 8-16 ГБ памяти для повседневных задач или офисного ПК, этот модуль справится.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 на 16 ГБ представляет собой отличный выбор для модернизации старого настольного ПК или сборки новой системы начального и среднего уровня. Он идеально справляется с повседневной многозадачностью: работа в браузере с десятками вкладок, использование офисных пакетов и почтовых клиентов, запуск нетребовательных игр и приложений. Для игр на высоких настройках в разрешении Full HD или для профессиональной работы с видео 16 ГБ уже может быть впритык, поэтому данный модуль стоит рассматривать как базовую, но достаточную конфигурацию для большинства домашних и офисных задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который является современным, но уже хорошо освоенным поколением оперативной памяти для настольных компьютеров. Он обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в слоты стандартных материнских плат для настольных ПК. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому совместимость вашей материнской платы нужно проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является оптимальным решением для систем на базе Windows 10 или 11. Частота работы 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, положительно влияя на скорость отклика системы, загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях. По сравнению с базовой частотой 2133 или 2400 МГц, данный показатель даст заметно более плавный опыт в сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как многозадачность или онлайн-игры, однако для раскрытия полного потенциала часто требуется активация профиля XMP в BIOS.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов для данной модели не указаны, но типичные для частоты 3200 МГц задержки находятся в районе CL16 - CL22. Чем меньше значение CL (CAS Latency), тем ниже латентность и тем быстрее память откликается на запросы процессора. Рабочее напряжение для DDR4 обычно составляет 1.2 В или 1.35 В для разогнанных профилей. Ключевой особенностью является поддержка технологии XMP 2.0, которая позволяет в один клик в BIOS загрузить готовые настройки для работы на заявленной частоте 3200 МГц, избавляя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль DDR4 Netac совместим с подавляющим большинством современных платформ Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и новее) и AMD (платформы AM4 и AM5). Важно учитывать, что материнская плата должна иметь слоты DIMM под DDR4, а процессор и чипсет - официально поддерживать частоту 3200 МГц. Для процессоров AMD Ryzen первого и второго поколений или для старых ревизий BIOS может потребоваться обновление микропрограммы для стабильной работы на высоких частотах. Также помните, что установка одного модуля активирует одноканальный режим работы, снижающий пропускную способность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти поставляется без массивного радиатора охлаждения, что указывает на его ориентированность на надежную работу на номинальных частотах без экстремального разгона. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Внешний вид модуля лаконичный и строгий, без подсветки RGB, что делает его идеальным кандидатом для рабочих станций или сборок, где важна функциональность, а не декоративная подсветка.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае товар представляет собой один модуль оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает производительность встроенной графики и пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести и установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты материнской платы (обычно через один). Если вы планируете расширение в будущем, для максимальной стабильности лучше докупать идентичную по характеристикам (частота, тайминги, объем) планку того же производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование лишь одного модуля, что ведет к работе в менее производительном одноканальном режиме. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно под DDR4, а не под другое поколение памяти. Для получения заявленной частоты 3200 МГц необходимо вручную активировать профиль XMP в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте (чаще всего 2133 или 2400 МГц). Этот модуль Netac оптимально подойдет для базового апгрейда системы, для сборки бюджетного ПК или в качестве второй планки для создания двухканального комплекта 32 ГБ.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Netac - хороший выбор для тех, кто хочет сэкономить и не гонится за максимальной производительностью. Если вам нужно добавить 8-16 ГБ памяти для повседневных задач или офисного ПК, этот модуль справится.


Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16) - стоимость товара 11410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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