Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz pc-21300 Black (R7416G2606U2S-U)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz pc-21300 Black (R7416G2606U2S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти создан для пользователей, которые собирают надёжный рабочий или домашний ПК на базе процессоров AMD. Он отлично подходит для повседневных задач: работы в офисных пакетах, учёбы, просмотра мультимедиа и веб-сёрфинга с множеством вкладок. Объём 16 ГБ сбалансированно закрывает потребности в умеренной многозадачности, в то время как частота 2666 МГц обеспечивает стабильную и отзывчивую работу системы без излишков, характерных для топовых игровых решений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами AMD и Intel, поддерживающими этот тип. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, поэтому они предназначены исключительно для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ. Этого достаточно для комфортной работы с тяжёлыми веб-приложениями, такими как современные браузеры, и для запуска нетребовательных игр. Номинальная частота 2666 МГц (PC-21300) обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных сценариев, заметно повышая отзывчивость системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 МГц, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура чувствительна к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и предлагают оптимальный баланс частоты и латентности. Для удобства пользователя они поддерживают технологию AMD Extended Profiles for Overclocking (AMD Performance Profile), которая является аналогом Intel XMP. Это позволяет автоматически загрузить в BIOS оптимальные настройки для выхода на заявленную частоту 2666 МГц без необходимости ручного ввода таймингов и напряжения, гарантируя стабильность на совместимых платформах.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для работы с платформами AMD, включая процессоры Ryzen серий 1000, 2000, 3000, 5000 и соответствующие материнские платы на чипсетах A320, B450, X470, B550, X570 и других. Она также полностью совместима с большинством платформ Intel, поддерживающих DDR4. Для достижения заявленной частоты 2666 МГц необходимо активировать профиль AMP/XMP в BIOS/UEFI материнской платы, иначе память будет работать на базовой частоте, обычно 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для строгих рабочих систем или сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что изначально нацелено на работу в двухканальном режиме. Установка пары планок в правильные слоты материнской платы (обычно через один) позволяет удвоить эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на производительность встроенной графики и общую отзывчивость системы. Для дальнейшего расширения объёма до 32 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, но смешивание с модулями других характеристик может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR4. Данный комплект не подойдёт для ноутбуков (требуется SO-DIMM) или систем с DDR3/DDR5. Хотя память оптимизирована под AMD, она совместима и с Intel, но для активации частоты 2666 МГц на платформах Intel потребуется включить профиль XMP. Этот комплект - оптимальный выбор для апгрейда старого офисного ПК или для базовой игровой/рабочей сборки на AMD, где важен сбалансированный объём и гарантированная стабильность, а не экстремальные частоты для разгона.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16GB PC21300 SODIMM (AD4S266616G1...
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16Gb PC25600 3200MHz (AD4S320016G...
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)
-
В наличииЦена 12 570 руб.3143 руб. в СплитОперативная память Apacer DDR4 DIMM 16GB 3200MHz (AH4U16G32C28YM...
-
В наличииЦена 12 820 руб.3205 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S48008G-S)
-
В наличииЦена 12 860 руб.3215 руб. в СплитОперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)
-
В наличииЦена 13 450 руб.3363 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16GB PC25600 SODIMM (PVS416G320C...
-
В наличииЦена 13 490 руб.3373 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Samsung 8Gb PC-38400 4800MHz (M323R1GB4B...
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитОперативная память Patriot Signature LineDDR 5 DIMM 8Gb 5600Mhz ...
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16GB PC25600 (AD4U320016G22-SGN)
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 A-Data XPG GAMMIX 8Gb 4800MHz pc-34800 ...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти создан для пользователей, которые собирают надёжный рабочий или домашний ПК на базе процессоров AMD. Он отлично подходит для повседневных задач: работы в офисных пакетах, учёбы, просмотра мультимедиа и веб-сёрфинга с множеством вкладок. Объём 16 ГБ сбалансированно закрывает потребности в умеренной многозадачности, в то время как частота 2666 МГц обеспечивает стабильную и отзывчивую работу системы без излишков, характерных для топовых игровых решений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными настольными платформами AMD и Intel, поддерживающими этот тип. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, поэтому они предназначены исключительно для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ. Этого достаточно для комфортной работы с тяжёлыми веб-приложениями, такими как современные браузеры, и для запуска нетребовательных игр. Номинальная частота 2666 МГц (PC-21300) обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных сценариев, заметно повышая отзывчивость системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 МГц, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, чья архитектура чувствительна к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модули работают на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и предлагают оптимальный баланс частоты и латентности. Для удобства пользователя они поддерживают технологию AMD Extended Profiles for Overclocking (AMD Performance Profile), которая является аналогом Intel XMP. Это позволяет автоматически загрузить в BIOS оптимальные настройки для выхода на заявленную частоту 2666 МГц без необходимости ручного ввода таймингов и напряжения, гарантируя стабильность на совместимых платформах.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для работы с платформами AMD, включая процессоры Ryzen серий 1000, 2000, 3000, 5000 и соответствующие материнские платы на чипсетах A320, B450, X470, B550, X570 и других. Она также полностью совместима с большинством платформ Intel, поддерживающих DDR4. Для достижения заявленной частоты 2666 МГц необходимо активировать профиль AMP/XMP в BIOS/UEFI материнской платы, иначе память будет работать на базовой частоте, обычно 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для строгих рабочих систем или сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что изначально нацелено на работу в двухканальном режиме. Установка пары планок в правильные слоты материнской платы (обычно через один) позволяет удвоить эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на производительность встроенной графики и общую отзывчивость системы. Для дальнейшего расширения объёма до 32 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект, но смешивание с модулями других характеристик может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR4. Данный комплект не подойдёт для ноутбуков (требуется SO-DIMM) или систем с DDR3/DDR5. Хотя память оптимизирована под AMD, она совместима и с Intel, но для активации частоты 2666 МГц на платформах Intel потребуется включить профиль XMP. Этот комплект - оптимальный выбор для апгрейда старого офисного ПК или для базовой игровой/рабочей сборки на AMD, где важен сбалансированный объём и гарантированная стабильность, а не экстремальные частоты для разгона.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz pc-21300 Black (R7416G2606U2S-U)