Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 16GB 4800MHz CL40 SODIMM 1Rx8 (KVR48S40BS8-16)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти предназначена для апгрейда современных ноутбуков и компактных вычислительных систем, таких как мини-ПК и NUC. Она идеально подходит для базовых офисных задач, учёбы, просмотра веб-страниц и работы с документами, обеспечивая плавную многозадачность в типичных пользовательских сценариях. Однако для требовательных игр, профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма и с более высокой скоростью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает использование последнего поколения памяти с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшей DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который разработан специально для ноутбуков и других компактных устройств. Важно помнить, что этот модуль физически несовместим со слотами для настольной памяти DIMM и предназначен только для систем с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что для большинства повседневных задач является комфортным значением с запасом на будущее. Номинальная частота работы памяти равна 4800 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и оперативной памятью. В реальных условиях такая частота гарантирует отзывчивость системы при одновременной работе множества приложений и вкладок браузера, делая повседневное использование компьютера более комфортным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержка памяти, обозначаемая таймингом CL40, является типичной для модулей DDR5 начального уровня на базовой частоте. Рабочее напряжение обычно соответствует стандарту для DDR5, что способствует сниженному энергопотреблению. Данная модель, как правило, работает на штатных настройках без поддержки продвинутых профилей разгона вроде XMP или EXPO, что характерно для многих ноутбучных решений, где стабильность и энергоэффективность приоритетнее ручного тюнинга.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, построенными на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на платформах AMD, использующих мобильные процессоры с поддержкой DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнской платы поддерживает именно оперативную память стандарта DDR5, так как обратной совместимости с DDR4 нет.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти выполнен в классическом ноутбучном форм-факторе без радиатора, что является нормой для большинства подобных решений. Компактная высота планки гарантирует беспроблемную установку даже в очень тонкие корпуса ноутбуков. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки, что полностью соответствует назначению памяти для апгрейда существующих систем, где важен не дизайн, а надёжность и совместимость.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется одной планкой объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установить вторую идентичную планку в соответствующий слот. При планировании апгрейда рекомендуется по возможности сразу приобретать парный комплект из двух модулей либо докупать максимально похожий по характеристикам модуль для минимизации рисков нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 и слотом SO-DIMM. Модуль не заработает в ноутбуках прошлых поколений с памятью DDR4. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства на поддержку DDR5 и максимально поддерживаемого объёма на канал. Эта память - отличный выбор для апгрейда современного ноутбука для работы и учёбы, но для сборки высокопроизводительной игровой или рабочей станции лучше рассматривать настольные комплекты с радиаторами и более агрессивными таймингами.