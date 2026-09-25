Оперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-3200
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-3200
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти отлично подойдет для сборки современного домашнего или игрового компьютера среднего уровня, а также для быстрого апгрейда уже существующей системы. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга в FullHD-разрешении, работы с графическими редакторами, потоковой трансляции и многозадачности с десятками вкладок в браузере одновременно. Это удачный баланс между базовыми 8 ГБ, которых сегодня уже может не хватать, и избыточным для многих 32 ГБ, предлагающий оптимальную производительность для большинства пользователей за разумные деньги.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль формата DIMM, использующий современный стандарт DDR4. Этот форм-фактор предназначен исключительно для настольных компьютеров и требует соответствующего слота на материнской плате. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами под DDR3 или новыми под DDR5, поэтому выбор должен строго соответствовать поколению, поддерживаемому вашей материнской платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте вы получаете одну планку объемом 16 ГБ, работающую на эффективной частоте 3200 МГц. Такой частотный потенциал обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжелыми приложениями и скорости обработки данных в профессиональных задачах. По сравнению со стандартными модулями на 2133 или 2400 МГц, разница в производительности в ряде сценариев, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen, будет ощутимой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги, обозначенные как CL16, в паре с частотой 3200 МГц обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и небольшой задержкой. Для стабильной работы на таких параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка технологии XMP 2.0, которая позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости сложного ручного разгона и гарантирует выход на заявленные характеристики в один клик.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром платформ, поддерживающих DDR4: это современные процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее. Однако для активации профиля XMP и выхода на частоту 3200 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z- или B-серии, AMD B550 или X570). На самых бюджетных платах заявленная частота может быть недостижима, поэтому перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен стильным алюминиевым радиатором из серии Shadow S, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными кулерами. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает ее отличным выбором для лаконичных, производительных сборок, где на первом месте надежность и эффективное охлаждение, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде игровых/профессиональных задач, рекомендуется установка двух идентичных модулей. Планируя апгрейд, стоит приобрести сразу второй такой же модуль, чтобы обеспечить совместимость и раскрыть потенциал системы. Установку следует производить в слоты материнской платы, указанные в руководстве пользователя для активации двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это покупка одной планки. Для максимальной отдачи от платформы, особенно от процессоров AMD Ryzen, крайне желательна работа в двухканальном режиме, что потребует приобретения второй идентичной планки. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает систему с нуля и готов сразу купить пару модулей, или для пользователей, которым критичен большой объем в один слот с перспективой дальнейшего расширения до 32 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти отлично подойдет для сборки современного домашнего или игрового компьютера среднего уровня, а также для быстрого апгрейда уже существующей системы. Объема в 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга в FullHD-разрешении, работы с графическими редакторами, потоковой трансляции и многозадачности с десятками вкладок в браузере одновременно. Это удачный баланс между базовыми 8 ГБ, которых сегодня уже может не хватать, и избыточным для многих 32 ГБ, предлагающий оптимальную производительность для большинства пользователей за разумные деньги.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль формата DIMM, использующий современный стандарт DDR4. Этот форм-фактор предназначен исключительно для настольных компьютеров и требует соответствующего слота на материнской плате. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами под DDR3 или новыми под DDR5, поэтому выбор должен строго соответствовать поколению, поддерживаемому вашей материнской платой и процессором.
Объём, частота и реальная производительность
В комплекте вы получаете одну планку объемом 16 ГБ, работающую на эффективной частоте 3200 МГц. Такой частотный потенциал обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжелыми приложениями и скорости обработки данных в профессиональных задачах. По сравнению со стандартными модулями на 2133 или 2400 МГц, разница в производительности в ряде сценариев, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen, будет ощутимой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги, обозначенные как CL16, в паре с частотой 3200 МГц обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и небольшой задержкой. Для стабильной работы на таких параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Ключевая особенность - поддержка технологии XMP 2.0, которая позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости сложного ручного разгона и гарантирует выход на заявленные характеристики в один клик.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром платформ, поддерживающих DDR4: это современные процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее. Однако для активации профиля XMP и выхода на частоту 3200 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z- или B-серии, AMD B550 или X570). На самых бюджетных платах заявленная частота может быть недостижима, поэтому перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен стильным алюминиевым радиатором из серии Shadow S, который эффективно отводит тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными кулерами. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает ее отличным выбором для лаконичных, производительных сборок, где на первом месте надежность и эффективное охлаждение, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде игровых/профессиональных задач, рекомендуется установка двух идентичных модулей. Планируя апгрейд, стоит приобрести сразу второй такой же модуль, чтобы обеспечить совместимость и раскрыть потенциал системы. Установку следует производить в слоты материнской платы, указанные в руководстве пользователя для активации двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это покупка одной планки. Для максимальной отдачи от платформы, особенно от процессоров AMD Ryzen, крайне желательна работа в двухканальном режиме, что потребует приобретения второй идентичной планки. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает систему с нуля и готов сразу купить пару модулей, или для пользователей, которым критичен большой объем в один слот с перспективой дальнейшего расширения до 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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