Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200MHz (PSD416G32002)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти - отличное решение для базового апгрейда системы или сборки нового домашнего и офисного компьютера. Он обеспечивает достаточный объём для комфортной работы в операционной системе, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео этот модуль может стать отправной точкой, но для серьёзных нагрузок стоит рассмотреть комплект большего объёма или более высокие скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, который долгое время был массовым выбором для настольных систем и до сих пор актуален для множества платформ. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие эффективные частоты и сниженное рабочее напряжение. Форм-фактор модуля - стандартный DIMM, что означает его предназначение для установки в настольные материнские платы; в слоты для ноутбуков (SO-DIMM) он физически не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки оперативной памяти объёмом 16 ГБ. Этого достаточно для решения большинства повседневных задач с большим запасом. Заявленная частота работы составляет 3200 МГц, что для стандарта DDR4 является хорошим балансом между ценой и производительностью. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и может дать небольшой прирост в играх, особенно при использовании интегрированной графики процессора.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения задержек (таймингов) для этой модели обычно соответствуют стандартным для частоты 3200 МГц, например, CL22 или CL16, что напрямую влияет на латентность памяти. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR4 1.2 В, повышающиеся при активации профиля XMP.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen начиная с первой серии и AM4-сокета. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости (например, Intel B360/H370/Z390 или AMD B450/X570), и корректная настройка XMP в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная серия Patriot Signature выполнена в лаконичном стиле без массивных радиаторов, что делает планку компактной и универсальной. Такое решение отлично подходит для систем, где не планируется экстремальный разгон, а приоритетом является гарантированная совместимость с любыми процессорными кулерами, включая крупные башенные. Отсутствие подсветки делает память нейтральным компонентом, который не будет конфликтовать с дизайном любой системной сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поскольку это одиночный модуль, он будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которым критически важна ширина канала доступа к памяти, рекомендуется использовать два или четыре идентичных модуля. Поэтому для новой сборки оптимально сразу приобрести два таких модуля для работы в двухканальном режиме, что значительно повысит производительность в играх и профессиональных приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс - это использование одной планки, что ограничивает производительность из-за одноканального режима. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Если ваша цель - апгрейд старой системы, проверьте, какой максимальный объём и частоту памяти официально поддерживает ваш процессор. Этот модуль станет отличным бюджетным выбором для офисного ПК или первого шага в сборке, но для игровой системы сразу стоит планировать покупку двух модулей для двухканального режима.